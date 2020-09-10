- Кирилл, до увольнения с поста главы ОП Богдана называли одним из ближайших людей для Зеленского. Можно ли говорить теперь, после интервью, что Богдан стал врагом президента и союзником Порошенко?
— Я не думаю, что он стал союзником Порошенко. Естественно, что он чувствует обиду, потому что его выгнали. Он считает себя архитектором этой власти, что он выстроил президентскую вертикаль, а его использовали и выкинули.
Да, в какой-то степени он начал играть против президента на стороне прозападного лобби. С ним связывают определенную часть депутатов-соросят типа Гео Лероса, с ним связывали ряд министров.
Думаю, ситуативно Богдан будет держать связь с Коломойским — для того чтобы расшатывать ситуацию вокруг Зеленского, чтобы эта история закончилась досрочными президентскими выборами.
- В интервью Богдан, не называя имён, однако фактически жестко критиковал нынешнего главу Офиса президента Андрея Ермака. Как вы считаете, ударит ли это по позициям Ермака? Или, наоборот, укрепит?
— Навряд ли это ударит по позициям Ермака, потому что для Зеленского понятно, что эта критика идет со стороны человека, который обижен на Ермака.
Во-вторых, Зеленскому банально не на кого менять Ермака. Круг близких людей из «95 квартала» закончился. Плюс Ермак еще спекулирует на том, что у него есть эксклюзивный канал коммуникации с Кремлём, и его некем потом будет заменить.
Поэтому желание Богдана понятно, но вряд ли у него получится «сбить» Ермака, поскольку это приведет к полному разбалансу власти в окружении Зеленского.
- Еще одно яркое заявление Богдана — он фактически подтвердил версию о спецоперации украинских спецслужб с задержанием 33 россиян в Белоруссии, которая была сорвана из-за слива сверху. На ваш взгляд, будет ли условная «партия войны» использовать эту версию для атаки на Зеленского и его окружение?
— Будет и уже активно использует. Я предполагаю, что Богдан к этому присоединится.
Думаю, это будет не столько атака на Зеленского, сколько попытка губить все мирные инициативы по Донбассу. Сразу на любой шаг Зеленского в этом направлении предпринимаются либо информационные атаки, либо попытки поднять против президента «патриотическую» общественность.
- Богдан заявил, что у Украины с Россией будет мир. Готов ли к этому Зеленский и какие обстоятельства должны сложиться для этого?
— Это противоречивое заявление Богдана, так как ничего для этого не делается. Я пока не готов утверждать, что это реализуемо на практике.
С другой стороны, очень медленно этот процесс движется. После парижского саммита «нормандской четверки» господин Богдан должен был знать об итоговом коммюнике, из которого до сих пор ничего не выполнено. Нет «формулы Штайнмайера», закрепленной законодательно, да и вообще ничего не выполнено. Из-за этого рассуждать о каком-то долгосрочном мире — это пока что из области фантастики.
- Что бы вы могли еще выделить из этого огромного интервью? Что кажется вам важным?
— Главное, что Богдан выступил застрельщиком Ермака и собирает определенную коалицию против Зеленского, обозначив себя как человека, который будет играть по другую сторону.
Я думаю, что, так как он является архитектором власти Зеленского, у него много компромата на его команду. И цель — спровоцировать досрочные выборы нового президента на Украине. Ведь в интервью Богдан, когда говорил о том, кто будет следующим президентом страны, фамилию Зеленского не упоминал.