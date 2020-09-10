Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал четырехчасовое интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором подверг критике сменившего его на посту главы ОП Андрея Ермака. Политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру рассказал, какие последствия могут быть после этого интервью

- Кирилл, до увольнения с поста главы ОП Богдана называли одним из ближайших людей для Зеленского. Можно ли говорить теперь, после интервью, что Богдан стал врагом президента и союзником Порошенко?

— Я не думаю, что он стал союзником Порошенко. Естественно, что он чувствует обиду, потому что его выгнали. Он считает себя архитектором этой власти, что он выстроил президентскую вертикаль, а его использовали и выкинули.

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Думаю, ситуативно Богдан будет держать связь с Коломойским — для того чтобы расшатывать ситуацию вокруг Зеленского, чтобы эта история закончилась досрочными президентскими выборами.

- В интервью Богдан, не называя имён, однако фактически жестко критиковал нынешнего главу Офиса президента Андрея Ермака. Как вы считаете, ударит ли это по позициям Ермака? Или, наоборот, укрепит?

— Навряд ли это ударит по позициям Ермака, потому что для Зеленского понятно, что эта критика идет со стороны человека, который обижен на Ермака.

Во-вторых, Зеленскому банально не на кого менять Ермака. Круг близких людей из «95 квартала» закончился. Плюс Ермак еще спекулирует на том, что у него есть эксклюзивный канал коммуникации с Кремлём, и его некем потом будет заменить.

Поэтому желание Богдана понятно, но вряд ли у него получится «сбить» Ермака, поскольку это приведет к полному разбалансу власти в окружении Зеленского.

- Еще одно яркое заявление Богдана — он фактически подтвердил версию о спецоперации украинских спецслужб с задержанием 33 россиян в Белоруссии, которая была сорвана из-за слива сверху. На ваш взгляд, будет ли условная «партия войны» использовать эту версию для атаки на Зеленского и его окружение?

— Будет и уже активно использует. Я предполагаю, что Богдан к этому присоединится.

Думаю, это будет не столько атака на Зеленского, сколько попытка губить все мирные инициативы по Донбассу. Сразу на любой шаг Зеленского в этом направлении предпринимаются либо информационные атаки, либо попытки поднять против президента «патриотическую» общественность.

- Богдан заявил, что у Украины с Россией будет мир. Готов ли к этому Зеленский и какие обстоятельства должны сложиться для этого?

— Это противоречивое заявление Богдана, так как ничего для этого не делается. Я пока не готов утверждать, что это реализуемо на практике.

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- Что бы вы могли еще выделить из этого огромного интервью? Что кажется вам важным?

— Главное, что Богдан выступил застрельщиком Ермака и собирает определенную коалицию против Зеленского, обозначив себя как человека, который будет играть по другую сторону.

Я думаю, что, так как он является архитектором власти Зеленского, у него много компромата на его команду. И цель — спровоцировать досрочные выборы нового президента на Украине. Ведь в интервью Богдан, когда говорил о том, кто будет следующим президентом страны, фамилию Зеленского не упоминал.