О ситуации в Минской контактной группе, о роли в ней Леонида Кравчука, об обстрелах и о последнем раунде переговоров с Украиной интернет-изданию Украина.ру рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова

- Наталья Юрьевна, что все-таки произошло на последнем по времени этапе переговоров в Контактной группе? В какой атмосфере они проходили?

— Атмосфера была не самой лучшей на этих переговорах. Во-первых, потому что на все наши аргументированные вопросы и предложения украинская сторона в уже ставшей традиционной манере пыталась не дать ответа, уйти от ответа.

Более того, в этот раз по некоторым направлениям работы господин Кравчук пытался передать слово неким экспертам украинской делегации, но на уровне заседания Контактной группы слово экспертам мы не предоставляем, дабы не превращать ее заседание в заседание рабочих групп.

Это и вызвало недоумение и возмущение и с нашей стороны, и со стороны представителя России. Раньше координатор от ОБСЕ, прерывая некоторых выступающих, объясняла, что не нужно столь подробно, столь долго и детально обсуждать этот вопрос, поскольку это не рабочая группа.

На заседаниях Контактной группы мы собственно выслушиваем результаты рабочих дискуссий и принимаем какое-либо решение или принимаем решение дорабатывать те или иные итоги.

Поэтому позволение украинской делегации предоставить слово экспертам — это в какой-то степени нарушение принципа беспристрастности, так как ни нам, ни Российской Федерации таких привилегий ранее не предоставлялось.

Мы надеемся, что на следующем заседании ситуация исправится.

- Есть ли, по вашему мнению, нарушение перемирия? Если да, то как украинская сторона реагирует на ваши протесты?

— Да, есть нарушения перемирия, в частности, первые три пункта нарушаются. Обстрелы, хоть и не частые, но они периодически случаются. Эти обстрелы точечные. Это не так, как было ранее.

Больше всего нас беспокоит оборудование новых траншей и окопов, новые инженерные сооружения и некоторое продвижение в нашу сторону со стороны Украины.

По этому поводу было сделано заявление главы ДНР Дениса Пушилина. Мы вчера ждали до 22.00 реакцию украинской стороны, в частности, по траншеям в населенном пункте Шумы, где очень активно окапываются украинские вооруженные формирования.

Если эти траншеи не будут закопаны и нам не будет сообщено об этом, то главнокомандующим будет приниматься решение, чтобы эти траншеи были уничтожены прямым попаданием, о чем мы украинскую сторону предварительно уведомим, чтобы не было человеческих жертв.

Но, тем не менее, эти нарушения должны быть устранены в любом случае.

В среду об этом мной были уведомлены все участники Контактной группы и представители Украины в частности. То есть мы действуем строго в рамках Дополнительных мер: после безуспешных попыток задействовать Координационный механизм соответствующее командование имеет право отдать приказ о применении крайних мер.

Прямых ответов не было, были попытки увильнуть. Господин Кравчук пытался объяснить, что он не влияет ни на парламент, ни на Вооруженные силы Украины.

- Как вообще ведет себя на переговорах Леонид Кравчук? Есть ли конструктив в его позиции?

— Можно сказать, что Леонид Кравчук ведет себя на данный момент мягко. Но под этой мягкостью просматриваются попытки завуалировать мирным настроением довольно жесткие инструкции.

Каких-то серьезных шагов, в частности, по самым важным — политическим — вопросам мы пока не видим. И даже то письмо, которое было подписано им на позапрошлом заседании Контактной группы и направлено на заседание Верховной Рады, составлено не совсем так, чтобы достичь результата.

Да, письмо есть, оно подписано и направлено, но это не письмо, которое нацелено на результат. Буквально несколько слов были изменены: в частности, не «рассмотреть возможность приведения в соответствие Минским соглашениям постановления Верховной Рады», а «рассмотреть на соответствие». Буквально несколько слов меняют смысл обращения.

Вот приблизительно в таком ключе и ведет себя Леонид Макарович на заседаниях Контактной группы.

- В сентябре исполняется 6 лет «Минску-1». Есть ли все-таки прогресс в выполнении Минских соглашений?

— Прогресс есть в рамках перемирия и вопросов безопасности.

В течение последнего месяца не пострадал ни один мирный гражданин — нет ни одного раненого или погибшего, разрушений инфраструктуры. Это существенный прогресс.

Но в других вопросах не то что прогресс, но мы видим и определенный регресс, так как украинская сторона своим постановлением завела переговоры в абсолютный и полный тупик.

Дело даже не в самом постановлении, хотя это важно, а в отношении парламента Украины как единственного законодательного органа власти к выполнению Минских соглашений и Комплексу мер.

Многое по мирным договоренностям будет решаться во время принятия соответствующих нормативно-правовых актов, и если Рада таким образом относится к Минским соглашениям, перечеркивая их своими постановлениями, и использует терминологию, которая противоречит Комплексу мер, то как собственно этот парламент будет реализовывать остальные аспекты и пункты Комплекса мер.

Если у представителей Украины нет мандата, нет влияния и взаимодействия с Верховной Радой Украины, то о чем и как мы с ними можем договариваться в Контактной группе.

Это называется договариваться в пустоту. Хорошо, даже если мы о чем-то договоримся, то как они реализуют эти решения при отсутствии решения парламента. А поддержки, как мы понимаем, нет никакой. Парламент Украины высказал свою позицию и мнение постановлением, которое он принял.

На данный момент переговоры находятся вот в таком тупике. Поскольку Комплекс мер — это комплекс мероприятий, а не набор вариантов, которые можно выбирать по своему усмотрению, то получается, что фактически по всем направлениям мы находимся в подвешенном состоянии.

Мы ждем, когда либо президент, либо парламент Украины определятся и выскажут свою официальную позицию — будет ли государство Украина все же выполнять свои международные обязательства и идти по пути мирных договоренностей, либо они разрабатывают какой-то очередной план «Ы».