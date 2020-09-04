Ставить на сохранение режима Лукашенко на долгую перспективу не следует. Раз уж вариант с немедленной заменой Лукашенко отвергнут, России следует исходить из того, что этот президентский срок для него последний, и это максимум, а ещё лучше - досрочный уход, считает московский историк Александр Гольдин

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Вчера в Минске вновь прошёл масштабный митинг и шествие протестующих, а Лукашенко вновь был в центре города с автоматом. Своё слово уже сказал Владимир Путин: на прошлой неделе он сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

- Аркадий, как вы считаете, как повлияют на ситуацию в Белоруссии слова Путина?

— Я обратил внимание, что многие комментаторы рассматривают заявление Путина о формировании "определенного резерва из сотрудников правоохранительных органов" для помощи Белоруссии (читай — Лукашенко), следовательно, о принципиальной возможности участия российских силовиков в подавлении антиправительственных выступлений как, в первую очередь, предупреждение условному "Западу" о недопустимости подталкивания протестующих к насильственным акциям и о том, что без России вопрос о власти в Белоруссии решаться не будет.

Думаю, как минимум отчасти — это так. Возможно, это и предупреждение оппозиции: "майданного сценария" в Белоруссии Москва не намерена допустить. Запугать оппозицию слова Путина вряд ли смогут: пока силовики реально не введены (опять же — вопрос: какие силовики и сколько их — это ведь и "полтора гаишника" могут быть), будет оставаться вероятность того, что данное заявление — блеф.

Другой вопрос, что особого рвения переходить к силовым акциям протестующие не демонстрируют и так. Но безусловно, заявление Путина будет расцениваться как демонстрация однозначной поддержки Александра Лукашенко. И в перспективе России это могут припомнить. "Вы поддерживали тирана, грозили послать ему на помощь силовиков — не забудем, не простим!"

- Некоторые эксперты, в том числе белорусские, считают, что Россия могла бы выступить посредником между властью и оппозицией. Какой, по вашему мнению, должны быть роль России в разрешении внутрибелорусского кризиса?

— На мой взгляд, России нужно приступать к тщательной подготовке транзита власти. Александр Лукашенко свои позитивные возможности, какие у него были, исчерпал — он давно "забронзовел" и превратился в такого диктатора латиноамериканского образца, чья популярность будет снижаться.

Ставить на сохранение его режима на долгую перспективу не следует. России, раз уж вариант с немедленной заменой Лукашенко отвергнут, следует исходить из того, что этот президентский срок для него — последний (и это — максимум, а ещё лучше — досрочный уход).

Разумеется, нужно налаживать контакты с оппозиционными лидерами, максимально склоняя их к пророссийской позиции. И, — о чём говорили многие, и ваш покорнейший слуга в том числе, — всячески взращивать и поддерживать пророссийские силы и русское национальное движение в Белоруссии.

Люди есть, но им нужна всемерная поддержка — организационная, финансовая, правовая. России следует оказать давление на Лукашенко в вопросе либерализации внутренней политики: никакой зачистки политического поля, никаких пыток, никаких "таинственных исчезновений"…

В перспективе это бы окупилось. Даже если исходить из посыла "Лукашенко — сукин сын, но он наш сукин сын" (а в действительности — вовсе даже и не совсем наш), "своих сукиных детей" надо воспитывать и отучать от безобразного поведения, в том числе и хорошей поркой. А иначе всегда есть риск такого поворота событий, как на Кубе (свержение Батисты), в Никарагуа (свержение клана Сомосы) или в Южном Вьетнаме.

В реальности же, скорее всего, Путин сделает ставку либо на "привязывание" Лукашенко к России с сохранением его власти на неопределённый срок, либо на замену его на "Лукашенко-лайт". В перспективе это может грозить стратегическим поражением и потерей Белоруссии.

- На прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии о том, что они готовы к конструктивной работе с Россией. Как вы считаете, это сигнал для Лукашенко и оппозиции?

— Возможны различные трактовки. Это может быть и просто формальным, ни к чему не обязывающим заявлением (как считает, к примеру, Олег Бондаренко), и сигналом обеим сторонам сразу — или одной из них в большей степени — и одним из шагов в возможной работе на раскол и деморализацию оппозиционного лагеря.

Последнее поясню. Скорее всего, Координационный совет и вообще лидеров белорусской оппозиции Путин не считает теми людьми, на которых стоит рассчитывать в вопросе удержания Белоруссии в зоне российского влияния. Я удивлюсь, если это не так.

- Каковы в целом ваши прогнозы касательно ситуации в Белоруссии?

— Как я уже говорил в предыдущем интервью, дело идёт к тому, что Лукашенко удержится. Был момент, очень краткий, когда оппозиция завладела инициативой, но очень быстро её упустила. Сейчас инициатива перешла к Лукашенко.

Массовые митинги не угрожают его власти. Их массовость будет постепенно снижаться. Форсировать события переходом к захвату административных зданий оппозиция явно не готова. Об общенациональной забастовке, похоже, можно забыть. Взаимное отчуждение власти и общества в Белоруссии будет нарастать.

У Лукашенко вряд ли есть возможность какими-то мерами существенно поднять свою популярность в обозримом будущем. Массовые акции протеста будут продолжаться, оппозиция будет консолидироваться, обрастать организационными структурами. Российская Федерация, скорее всего, постарается использовать ситуацию, чтобы "привязать" Лукашенко к себе. Насколько эффективно удастся это сделать — вопрос интересный. Но в любом случае в перспективе маячит 2025 год — очередные президентские выборы и неминуемый (если Лукашенко останется) новый кризис, скорее всего, более мощный, чем нынешний.