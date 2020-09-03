Чем более продвинутыми будут становиться социальные сети, тем больше они будут влиять на политику, на результат выборов в разных странах и на скандалы, которые будут из-за этого происходить. Такое мнение у обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова

- Владимир Владимирович, офисы крупнейших интернет-компаний Google, Facebook находятся в США, штат Калифорния. Как вы считаете, влияет ли это обстоятельство на их информационную политику?

— Все эти компании уже не раз демонстрировали свою лояльность американской официальной политике, особенно после выборов 2016 года, когда социальные сети, особенно Facebook, Twitter и ряд других, пытались привлечь к ответственности за влияние на выборы, за отсутствие контроля над обработкой баз данных клиентов и так далее.

То есть они после попыток наказать их упорно демонстрируют свою лояльность официальной политике США, что внешней, что внутренней. Так что в Калифорнии они находятся или во Флориде, но то, что они целиком и полностью зависят от американского рынка, — это факт.

- Может ли Россия покончить с диктатурой США в интернете? Что для этого потребуется?

— Китай уже попробовал. Мы видели, как он запустил TikTok. И что из этого получилось? Вопреки всем правилам и законам рынка Америка выкручивает руки и ставит ультиматум: или вы уходите с нашего рынка, а это значительная часть рынка TikTok, или ложитесь под американцев, продаете свой бизнес. Это не только в интернете проявляется, вспомните диктат Трампа и США в отношении компаний Олега Дерипаски.

Анатолий Вассерман: России нужно создать свой интернет, чтобы справиться с цензурой в Сети © РИА Новости, Александр Натрускин

При этом надо быть готовым, что в случае обострения конфликта, в случае внешних атак, как в случае Белоруссии, и к отключению сетей, блокированию различных сайтов, которые представляют угрозу для национальной безопасности России. Закон о суверенном интернете в том числе предусматривает и это.

- Как вы считаете, насколько сильно интернет влияет на политические процессы? Белорусские протесты, например, модерировались из-за границы с помощью телеграм-каналов.

— Это не первая подобная революция. Мы видели похожее и во время Арабской весны. Собственно, благодаря чему победил Трамп в 2016 году? В основном благодаря Twitter. За что Twitter теперь и отвечает в глазах американского истеблишмента, то есть старается вовсю цензурировать Трампа.

Руслан Бортник: У России есть ресурсы для формирования своего медиапространства по примеру Китая © Facebook, Ruslan Bortnik

С этим надо мириться, к этому надо быть готовым. Надо быть готовым в том числе и к войне в интернет-пространстве и готовиться к тем атакам, которые сейчас переживает Белоруссия.

- То есть даже хозяин Белого дома может стать жертвой цензуры в соцсетях?

— Он уже не раз становился. Он даже издал особый указ президента, в котором потребовал ввести законы против цензуры в социальных сетях, в частности, в Twitter, где его уже цензурируют беспардонно.

Константин Кнырик: Так называемые "свободные площадки" - инструмент США в идеологической борьбе с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Тогда, наверно, стоит согласиться с создателем Telegram Павлом Дуровым, который заявил, что 96% населения Земли зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США?

— Не думаю, что это так просто и легко. Во-первых, и Трампа не избирало 4%, он пошел вопреки выбору элит. Мы видим сейчас волну свержений истеблишмента.

Истеблишмент, думая, что он через соцсети может покорить миры и пространства, оказался сам жертвой интернета и соцсетей. Именно поэтому и борются элиты против бесконтрольного царствования этих социальных сетей, то есть мы наблюдаем обратную картину.