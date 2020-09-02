Для борьбы с цензурой в интернете и соцсетях Россия может пойти либо по пути жесткой блокировки американских платформ, либо более пристально следить за выполнением российского законодательства, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк - Константин, ранее был заблокирован YouTube-канал Николая Азарова якобы за «нарушение экспортного законодательства». Было заблокировано ваше издание и «Царьград ТВ». С чем, на ваш взгляд, связана сегодняшняя жесткая волна цензуры?

— Все вполне предсказуемо. В связи с определенными тенденциями и негативным исходом, в том числе в Белоруссии, зачищается информационное пространство для создания более комфортных условий оппозиционным деятелям у нас здесь.

Мы многократно проводили несколько экспериментов и пришли к выводу, что если сегодня любой гражданин РФ купит себе андроид и установит в том числе ютуб и на свежем гугловском аккаунте добавит в список своих интересов «общество» и «политику», то все рекомендованные видео будут, мягко говоря, вражескими. Создается комфортная ванночка для антироссийской вражеской диверсионной пропаганды.

Более того, вчера заблокировали эфир Соловьева. Это то, о чем я предупреждал. После того как будут уничтожены негосударственные патриотические СМИ, они возьмутся за зачистку государственных. И отсутствие у регуляторов, у того же Роскомнадзора, адекватной реакции на блокировку российских СМИ приведет к тому, что эта безнаказанность породит вседозволенность в этом вопросе.

- А кто стоит за этой цензурой: руководство США или руководство этих корпораций?

— Это в любом случае находится в поле деятельности официальных государственных органов США, скорее всего, специальных служб, которые курируют все эти проекты. Потому что изначально все эти «свободные площадки» задумывались как инструмент влияния и информационной войны.

- Прав ли создатель Telegram Павел Дуров, который заявил, что 96% населения Земли зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США?

— Я не сторонник теории мирового заговора, но определенный элемент имеет место быть. Более того, тот же Дуров тоже является инструментом информационной войны, потому абсолютно политическая провокация Телеграма с бело-красно-белым флагом в Белоруссии — тоже часть информационной войны.

Более того, подобные тенденции проявляются не только на американских платформах (Facebook, Twitter, You Tube»). К большому сожалению, некоторые официальные российские площадки тоже создают комфортные ванны для разного рода вражеской деятельности.

Если для того, чтобы качнуть ситуацию в Белоруссии хватило условной «Нексты», то для того, чтобы качнуть ситуацию в России, они полностью создают информационно-пропагандистскую платформу, которая в какой-то момент должна сработать как инструмент массового влияния.

И им на сегодняшний день это удается. Нужно признать, что в противостоянии с этими платформами выхода лишь два: либо китайский, либо более серьезная регулировка с точки зрения исполнения законодательства РФ, в том числе в части запрета цензуры.

- Можно ли вообще пытаться донести правду через американские соцсети или лучше не тратить на это силы, а заняться исключительно развитием своих соцсетей?

— К большому сожалению, все попытки создать свои пока что, мягко говоря, не очень удачные. Даже те платформы, которые считаются условно своими, на самом деле таковыми не являются. Тот же «Яндекс.Дзен» точно так же, как и проамериканские ресурсы, блокирует патриотические СМИ и дает возможность откровенно вражеским сайтам и СМИ чаще быть рекомендованными и увеличивать свои просмотры и посещения. Со своими большой вопрос.

- Что конкретно должно послужить поводом, чтобы Россия заблокировала тот же Google или YouTube?

— Как я уже сказал, есть два пути. Если мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, то мы выбираем китайский путь и блокируем все. Это создаст условия для появления своих площадок, потому что свято место пусто не бывает, и рынок заполнится.

Либо мы на законодательном уровне включаемся в серьезный процесс регулировки деятельности данных площадок на территории РФ. Рекламные контракты и деньги они зарабатывают на территории РФ, значит, должны соблюдать российское законодательство. Просто мы должны жестко наказывать за подобные выходки.

Я думаю, что, как только они возьмутся за государственные СМИ, мы проснемся в этом вопросе.

- YouTube-канал NewsFront тоже был заблокирован. Как сейчас обстоит ситуация?

— Мы готовимся к судебным разбирательствам. Мы находимся в системной переписке, рассчитываем получить какой-то вразумительный ответ о причинах блокировки, а этого вразумительного ответа до сих пор нет. Мы готовимся к судам, причем судиться будем и в РФ, и в США.