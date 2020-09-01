Белорусы хотят одного - прозрачных выборов. Если при содействии России такие выборы состоятся, белорусы будут бесконечно благодарны Москве за это, считает белорусский журналист Сергей Смирнов

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Вчера в Минске вновь прошёл масштабный митинг и шествие протестующих, а Лукашенко вновь был в центре города с автоматом. Своё слово уже сказал Владимир Путин: на прошлой неделе он сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

- Как, по-вашему, повлияют на ситуацию в Белоруссии слова Путина?

— По большому счету, слова Владимира Путина на ситуацию могут повлиять лишь где-то в кулуарах политики ЕС и у той части белорусских силовиков, которые в глубине души сомневались в правильности однажды выбранного пути.

На настроение неорганизованной улицы слова российского президента повлияли скорее отталкивающе: русофобы торжествуют, т.к. это заявление подтверждает их алармизм по поводу российского вмешательства в белорусскую повестку, пророссийски настроенная часть общества отнеслась к этим словам скептически, как к исключительно психологической поддержке Александра Лукашенко, политические неофиты посчитали, что Путин и Лукашенко «два сапога пара». О Лукашенко откровенно и без иллюзий. Какое будущее есть у президента Белоруссии, его страны и как быть России? © REUTERS, Stringer

Но в целом все понимают, что обещать не значит жениться. В действительности никто всерьез не верит, что Россия заменит белорусских силовиков в случае, если они вдруг решат «бастовать».

- Некоторые эксперты, в том числе белорусские, считают, что Россия могла бы выступить посредником между властью и оппозицией. Какой, по вашему мнению, должна быть роль России в разрешении внутрибелорусского кризиса?

— На мой взгляд, политический кризис в Беларуси могут разрешить лишь как можно более скорые новые президентские выборы. Собственно, это мое мнение подкрепляют и слова наиболее авторитетного депутата Нацсобрания, главы провластной общественной организации «Белая Русь» Геннадия Давыдько.

На неделе он выдержал 2,5 часа очень эмоционального диалога с избирателями своего округа. Преданный сторонник президента признался, что, по его ощущениям, победил Александр Лукашенко, но в цифре 80% он сомневается, считает, что это «многовато», и видит в этом какую-то, по его терминологии, «мульку».

Он же сказал о том, что действующий избирательный кодекс нуждается в серьезной доработке, признал, что в новых выборах должна быть максимальная прозрачность — начиная от замены членов состава избирательных комиссий, заканчивая установкой на участках видеокамер, которые будут показывать избирательный процесс в режиме онлайн.

На мой взгляд, Россия должна настоять на этих требованиях общества. Сделать все, чтобы допустить к участию в выборах всех желающих. Всех — значит начиная от Александра Лукашенко, заканчивая политэмигрантом Цепкало и находящимися в застенках КГБ Бабарико и Тихановским.

Белорусы хотят одного — прозрачных выборов. Если при содействии России такие выборы состоятся, белорусы будут бесконечно благодарны Москве за это.

- На прошлой неделе также пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков — заявлял, что Россия положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии, что они готовы к конструктивной работе с Россией. Как вы считаете, это сигнал для Лукашенко и оппозиции?

— Вопрос в том, кто здесь власть, а кто оппозиция. На минувшей неделе Координационный совет сделал, на мой взгляд, лишь одно серьезное заявление. КС сказал: «Мы не оппозиция, т.к оппозиция — это меньшинство, а нас большинство», но при этом они и властью себя не назвали!

Собственно, Тихановская, чьи интересы формально и представляет Координационный совет, женщина простая — была «за все хорошее, против всего плохого». Никаких политических лозунгов не произносила. Но теперь, внимание, есть нюанс.

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- Каковы в целом ваши прогнозы касательно ситуации в Белоруссии?

— Процесс утраты доверия к власти зашел слишком далеко. Народ возбужден. В обществе каждый день появляется все больше горизонтальных связей, что представляет смертельную угрозу для автократии. Ситуация напоминает пожар в торфянике. В любой момент может полыхнуть где угодно (был бы повод), а поводов власть дает по ведру в день.

Власть, конечно, будет зачищать все живое на поверхности, пытаясь потушить пламя народного недовольства, но потушить подземный пожар, пропалывая дубинками дымящуюся почву, будет крайне сложно.

Белорусы в глубине души осознали свою силу, и процесс трансформации уже не остановить. Нужны новые выборы. Если их провести сейчас, провести прозрачно, при посредничестве России и ЕС, тогда в них еще возможно участие и действующего президента.