В ситуации с белорусским кризисом Москва выступает за диалог власти и оппозиции и проведение реформ, но она против любого внешнего вмешательства, утверждает президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

Ищенко объяснил, почему Украина могла бы вступить в ЕС, если бы пошла по пути Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк - Дмитрий, в понедельник Украина отметила День независимости. Зеленский говорил в основном о мире, а условная «партия войны» провела Марш защитников по центру Киева. После марша Порошенко публично сказал, что «зелень падает по осени». На этом фоне продолжаются слухи о чуть ли не госперевороте, который готовят Порошенко и его окружение.

На ваш взгляд, насколько Зеленский контролирует ситуацию в стране? И возможен ли силовой захват власти в Украине или иной сценарий перехода власти?

— Зеленский не контролирует улицу. В пользу этого говорит тот факт, что он не выводит своих сторонников. Все примерно понимали, что осенью может быть определенное противостояние. Частично это связано с коронавирусной инфекцией, но решающим фактором станет то, что внешнеполитическая конъюнктура серьезно изменится.

В ноябре у нас выборы в США, и в случае прихода Байдена Порошенко получит зеленый свет. Поэтому если Зеленский сейчас не перехватит повестку и не изобразит что-то на Минском треке, он может получить если не Майдан в полном смысле, то серьезное противостояние.

Учитывая, что у него нет опыта политической борьбы, его будет проще выдавить. В отличие от Лукашенко отдавать решительные приказы он точно не будет.

- Сейчас Зеленский отправился в турне по стране — инспектирует города, даёт обещания отремонтировать, достроить, решить проблемы. Как вы оцениваете эту поездку и может ли она добавить рейтинга «Слуге народа» перед местными выборами?

— Сейчас он пытается усилить позиции перед выборами и заручиться определенной поддержкой, чтобы не перехватывать повестку после процесса. Сейчас он пытается усилить свои возможности на период после ноября, показав, что только с ним могут быть какие-то позитивные изменения.

Но эта система работает, если ты выполняешь обещания, а в некоторых случаях он их не выполнил (прежде всего по Донбассу), и если у тебя есть ядерный электорат, который не боится выходить на улицу.

Пока что концепция народного президента не очень позитивно работает. Хотя бы потому, что нужны конкретные решения, которые могут быть реализованы. Но пока что он очень ограничен в этих решениях. О нем только знают как о человеке, который провел земельную реформу. И с этой точки зрения положение улучшаться не будет.

Экономическая ситуация на Украине крайне сложная: ей предстоит выплачивать кредиты от МВФ, и вся эта история продлится лет десять-пятнадцать. А отсутствие нормального перемещения на внешнем контуре — тоже не очень хороший знак, потому что Украина потеряла большое количество рабочих мест, и люди, которые остались внутри страны, могут столкнуться с серьезными проблемами. То есть Зеленскому не повезло ни с оппозицией, ни с коронавирусом.

- В Белоруссии сохраняется напряженная ситуация. Протесты ослабевают, однако люди по-прежнему каждый день выходят на массовые акции, силовики проводят задержания. Ключевых людей в оппозиции вызывают на допросы в Следственный комитет. Лукашенко делает громкие заявления. Можно ли говорить, что Лукашенко удержал власть? Или еще могут быть неожиданности?

— Во-первых, есть много сценариев смены власти. Во-вторых, надо понимать, что Лукашенко тоже наделал много ошибок. Сейчас идет игра вдолгую.

Сейчас предпринимается попытка экономически поломать Белоруссию, потому что, как показала практика, экономическое воздействие наиболее эффективное. Можно сколько угодно говорить по поводу того, что тот же Иран спокойно живет под санкциями, но там тоже были акции протеста, спровоцированные экономической ситуацией. То же самое в Венесуэле.

Да, Лукашенко не посыпался на первых этапах, но ему сейчас важно сделать несколько правильных вещей: перехватить повестку, навязать повестку, связанную с изменением конституции, и начать переговоры с оппозицией на своих условиях. Насколько успешно он это сделает, вопрос открытый, поскольку экономическое воздействие будет усиливаться, а запаса прочности у Лукашенко для этого нет. Единственный способ усилить позиции — вести внешние переговоры.

«Нужно давить на Лукашенко»: Безпалько о том, как Россия может спасти Союзное государство © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- Вчера Владимир Путин фактически поддержал Лукашенко, заявил в интервью о готовности ему помочь. Как вы считаете, как это повлияет на ситуацию в Белоруссии?

— У вас неправильная интерпретация того, что сказал Путин. Президент РФ не поддержал Лукашенко, он поддержал Беларусь. Потому что согласно статье 3,7 и 8 устава ОДКБ, поддержание стабильности является обязанностью стран-членов. Лукашенко запросил — Лукашенко предоставили.

Но президент РФ оговорился, что может предоставить резерв правоохранительных органов только в случае перехода к фактическому военному сценарию. Поэтому этот сигнал — не Лукашенко. Это сигнал на внешний контур, в сторону Польши, США и Прибалтики.

С учетом того, что больше 50% протестующих придерживаются пророссийских настроений, Москва может стать определенной площадкой для переговоров. Москва не стала ни на чью сторону до сих пор. Она лишь говорит, что ей нужна стабильность на территории соседней страны, но она не выступает против реформ и переговоров.

Заявления Лаврова и Путина о том, что мы за диалог, но мы против внешнего вмешательства — это и есть позиция России. Москва не поддержала Лукашенко. Она поддержала Беларусь.