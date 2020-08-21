Что касается Лукашенко, то в данный момент надо быть реалистами - он является единственным легитимным президентом с полным контролем над силовыми и государственными структурами, считает Денис Салтанович, координатор общественного движения "Гражданское согласие"

Белорусские протесты в настоящий момент не имеют антироссийской направленности. Тем не менее, в них активно участвуют под националистическими лозунгами и символами белорусские националисты.

Кроме того, активное участие в белорусских протестах (поддержка, в том числе медийная и политическая, предоставление политического убежища Тихановской) таких антироссийских государств, как Литва, Польша, отдельные заявления лидеров Запада относительно недопустимости вмешательства России в белорусские столкновения (в то время как активное вмешательство в эти же дела Польши напрочь игнорируется) говорит о том, что в конечном счете белорусские протесты, прежде всего, направлены против России как конечной цели этих действий. О том же сказано в белорусскоязычной части так называемой программы «Реанимационного пакета реформ» (в русскоязычной версии эти пассажи отсутствуют).

- Денис, как вы считаете, отсутствие явных антироссийских лозунгов в белорусских протестах — тактика их организаторов или все-таки они реально не имеют в настоящем и будущем отношения к России?

— Отсутствие явных антироссийских лозунгов в так называемых протестах — это, безусловно, всего лишь тактика организаторов. Достаточно посмотреть на состав пресловутого комитета по "трансферу власти". Там застрявшие в русофобских лозунгах 90-х деятели националистической оппозиции. Неужели кто-то думает, что они откажутся от своих лозунгов и идей? На это глупо надеяться!

- Каковы должны быть действия России в ситуации, когда в ближайшем соседнем государстве — Белоруссии — происходят антиправительственные волнения? На чьей стороне должна быть Россия? На стороне Лукашенко? Белорусского государства? Белорусского народа?

— В ситуации, когда в ближайшей Белоруссии происходят антиправительственные волнения, Россия должна быть на стороне белорусского государства, так как только Россия фактически является гарантом независимости РБ, ведь исторически только благодаря России белорусский народ смог приобрести реальную государственность (вначале в составе СССР, позже в результате развала СССР и при последующей политическо-экономической поддержке).

Что касается Лукашенко, то в данный момент надо быть реалистами — он является единственным легитимным президентом с полным контролем над силовыми и государственными структурами.

- В чем, по-вашему, просчет политических структур России, опять, спустя 6 лет после Евромайдана, «получивших беспокойного соседа»?

— Просчёт политических структур России в том, что они по-прежнему пытаются играть по рыцарским правилам, абсолютно игнорируя опыт коллективного Запада в создании нужных им "гражданских сообществ", которые в дальнейшем влияют на ситуацию в стране, и из которых потом выдвигаются альтернативные лидеры (именно лидеры, а не лидер).

РФ здесь ограничивается обзорно-историческими семинарами, концертами и прочей не несущей глубокого влияния, хоть вроде как и существенной мишурой. Где хотя бы обмен студентами, приглашение на обучение в вузы РФ? Обратите внимание на работу с молодежью западных "гуманитарных" программ! Они играют вдолгую!

- Как можно использовать ситуацию в интересах пророссийски настроенных в Белоруссии политиков и населения?

— Ситуацию в данный момент можно использовать, поддержав как ветеранские организации вооруженных сил и МВД, так и те партии и движения, которые выступают за реальный союз с РФ.

Причем следует обратить внимание именно на тех, кто реально занимается проблемами республики и интеграционных процессов, а не на движения, которые собираются только для того, чтобы обсудить исторические события и дать им сомнительные, не поддерживаемые большинством народа оценки и толкования.