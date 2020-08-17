Митинг оппозиции в отличие от пролукашенковского митинга был настоящим от начала и до конца, а также очень массовым. Пока о победе над Лукашенко говорить рано, но понятно лишь, что как раньше не будет, считает белорусский политолог Евгений Константинов

- Евгений, в один и тот же день в Минске прошли два митинга — пролукашенковский, назначенный на 12:00, и антилукашенковский, который должен был начаться в 14:00. Вы наблюдали, как проходят тот и другой. Что можете сказать о лукашенковском митинге? Сколько было человек? Кто они? Были ли какие-то интересные выступления? Кто выступал и о чем говорил?

— Лукашенковский митинг практически на 90% состоял из специально привезенных людей. Примерно 10% на нем было идейных лукашистов. Это было очень заметно по времени их прибытия, а также по поведению во время митинга. Если небольшая кучка впереди активно себя вела, то задние ряды вообще сидели, уткнувшись в телефоны, и никак на речи не реагировали.

Что касается самого формата митинга, то он был очень необычным для Лукашенко. Первым делом выступали некие приглашенные ораторы, которые иногда говорили просто невероятные речи о том, что людей били, о том, что выборы сфальсифицированы, о необходимости перемен.

Однако идейные лукашисты (почти сплошь тоталитарные люди) их освистывали. В общей сложности на лукашенковском митинге было несколько тысяч человек.

- Как прошел антилукашенковский митинг? Сколько пришло человек? Были ли какие-то интересные выступления? Звучали ли антироссийские лозунги?

— Антилукашенковский митинг на данный момент — самая масштабная акция за все время существования государства. Присутствовало около 200 тысяч человек. Выступлений не было, разве что в конце у Дома правительства выступила Колесникова — одна из трех дам триумвирата. Она призвала Лукашенко уйти.

Антироссийские лозунги не звучали, более того, в Telegram-каналах показывали акции в поддержку нашей революции в России, называли, например, сургутских девушек умницами.

Вообще уже на первой неделе протестов стало понятно, что протесты силой не задавить. Белорусский режим попробовал пойти по сценарию 2010 года, когда Площадь была быстро разогнана, а уже на следующий день все протесты закончились. Но сейчас в информационном плане стало гораздо сложнее. У людей появились удобные средства связи, позволяющие им быстро организовываться и обсуждать проведение митингов.

Кроме того, формат протестов постоянно меняется. Если в первые два дня протестующие массово выходили на митинги, то потом было принято решение, измотать ОМОН постоянными и мирными акциями, которые все равно заставляют спецвойска быть постоянно в тонусе.

Кроме того, протест принял отчетливый женский характер, когда на акции выходят преимущественно женщины. Это капитально бьет по самолюбию, избивать женщин — очень позорно.

Следующим ударом по режиму стали заводы. Бросить против них омоновцев Лукашенко не может, это одномоментно поднимет всю страну. Таким образом, девушки и простые рабочие добились большего, чем протестующие в первые два дня. Говорить по поводу компромисса сложно, скорее царит растерянность.

- Какое у вас ощущение, чей митинг, условно говоря, был сильнее и резонанснее — пролукашенковский или антилукашенковский? Кто победил? Что будет дальше?

— Безусловно, второй. Он был настоящим от начала и до конца, а также очень массовым. Пока о победе говорить рано, понятно лишь, что как раньше не будет.

Вероятнее всего, власти будут пробовать доказать легитимность выборов и тянуть время. Вряд ли из этого что-нибудь получится, но Лукашенко сейчас в отставку уходить не готов.