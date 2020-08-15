Рейтинг «зелёной» власти на Украине падает и будет падать. До многих с опозданием, но доходит, что обещавший мир и демократию Зеленский ничем не отличается от дававшего те же обещания Порошенко. Поэтому власти изобретают способы отсечь «лишних» избирателей. Но это решение вернётся к ним бумерангом

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Сергей Слободчук.

- Сергей, Центризбирком Украины отменил местные выборы в 18 отдельных территориальных громадах на Донбассе. О чём это может свидетельствовать?

— Такое решение ЦИК — это очень хитрый трюк со стороны «зелёных», который выводит из игры минимум около пятисот тысяч избирателей, которые за них (за партию Зеленского «Слуга народа» — Ред.) всё равно голосовать не будут. Но есть ощущение, что кто-то ещё более хитрый подбрасывает «зелёным» вот такие решения. А они не понимают, что их юзают (используют — Ред.) как исполнителей и запускают в небо бумеранг, который обязательно прилетит.

Донбасс без права выбора: большой шаг назад в вопросе мира © REUTERS, Gleb Garanich

Давайте обратим внимание, что получается «политический бумеранг», который бьет по Зеленскому и компании. Ведь как раз накануне выборов был установлен режим тишины на Донбассе, который СМИ часто ошибочно называют перемирием. Потому что на самом деле перемирие в феврале 2015 года подписал Порошенко, «Минские соглашения» — это и есть перемирие.

А сейчас Киев и ЛДНР договорились о режиме тишины, то есть, боевые действия якобы не идут. Получается, что в 2019 году, когда при Порошенко было состояние «ни войны, ни мира» можно было проводить выборы и выбирать Зеленского. А сейчас, когда у нас якобы самопровозглашенный «президент мира» Зеленский при власти, выборы проводить нельзя, потому что опасно — когда «треугольник» Киев и непризнанные ДНР-ЛНР договорились о режиме тишины.

Но тогда чего стоит этот режим тишины, с которым так носится Зеленский, подавая в стиле «на безрыбье» как великое миротворческое достижение? Получается история, когда власть сама признала, что её заявления и действия ничего не стоят — что на самом деле никакого мирного урегулирования нет, потому что «опасно».

Мы видели, что в ещё марте этого года баланс доверия-недоверия к Зеленскому ушёл в минус, и потом этот процесс начал ускоряться. Тогда власти начали изображать все эти «миротворческие» танцы с бубном, хотя понятно, что выполнять Минские соглашения они не будут, о чём говорит выход того же Дмитрия Козака из переговорного процесса.

- Не говоря уже о том, что такое решение оппоненты власти называют, мягко говоря, недемократичным: как можно лишать такое количество граждан конституционного права избирать и быть избранным?

Дорогие голоса. Во сколько Украине обойдутся местные выборы © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Зеленский и компания показали, что точно так же, как Турчинов с Порошенко, просто стараются исключить из политического процесса недовольных избирателей, отсечь тех, кто за них голосовать не будет.

Но это к ним же бумерангом прилетит. Как я уже говорил, это решение разоблачает их показное будто бы миротворчество на Донбассе. И показывает, что рейтинг у «Слуги народа» падает уже и на Юго-Востоке.

Да, рейтинг у них падает везде, и будет падать, потому что инерция президентских выборов длится примерно 15-18 месяцев. И как раз октябрь будет пятнадцатый месяц после победы Зеленского. Многие люди уже поняли, что поменяли шило на мыло, что Зеленский — это «Порошенко 2.0», только с более спокойной риторикой. А ведь потом до многих дойдет, что по ряду пунктов Зеленский и «зеленые» — проводят даже более жестко прозападный курс, чем Порошенко.

Например, несмотря на все вопли про «остаточне прощавай», Порошенко был формально стратегическим союзником Российской Федерации до 1 апреля 2019 года. Причем до последнего не разрывал «Большой договор» — если вы посмотрите, то Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве действовал «от звонка до звонка», его никто не разрывал, и 1 апреля 2019 года он прекратил свое действия в связи с непродлением.

А «зеленые» по сравнению с Порошенко куда менее самостоятельны, фактически, если Петро был игрок, то это исполнители.

Это и объясняет тот факт, что они принимают решения, на которые Порошенко так и не пошёл. Например, приватизация. Они сейчас 2700 госпредприятий отправляют на приватизацию. Задумайтесь, во всем мире кризис — а мы продаем работающие предприятия. За сколько? Я вам отвечу — за бесценок.

Земля. Порошенко не рискнул пойти на продажу земли, а «слуги народа» только тем и занимались, что продавливали этот вопрос. Кстати, это ответ на вопрос, почему рейтинг Зеленского свалился в марте — это реакция на принятие закона о продаже земли.

- Кроме решения отменить выборы на Донбассе, «слуги народа» оказались фигурантами ряда громких скандалов.

«Дай Бог, чтобы они не получили Донбасс». Зеленский о возвращении Минском россиян © пресс-служба президента Украины Виталия Кличко сначала убедили не назначать досрочное голосование в столице, а потом еще и сагитировали «зеленых» помочь переизбрать действующего мэра.

Петр Порошенко попытки уголовного преследования против себя превратил в праздник самопохвальбы и саморекламы. А в ответ на попытку отобрать канал «112 Украина», близкий к оппозиции, Зеленский и компания вообще получили в ответ настоящий судебный «Сталинград», которым им устроил Виктор Медведчук.

О громком скандале с попыткой отменить выборы на Донбассе мы уже говорили. СМИ прямо охарактеризовали такое поведение власти как «рейдерский захват». Кстати, если внимательно посмотреть, то «рейдерский захват» становится нормой в поведении власти. Например, попытка захватить телеканал «112 Украина» тоже выглядит как типичный рейдерский захват.

И это далеко не первый случай. Давайте вспомним, что, как только Зеленский и компания пришли к власти, то первым делом благословили рейдерский захват крупнейшей строительной компании «Укрбуд». Конечно, в ход пошли рассказы, будто бы из «Укрбуда» выводились деньги, и прочие «удивительные истории». Вот только при предыдущих владельцах на объектах «Укрбуда» работали в две смены, а после того как при новой власти компанию отобрали, на большинстве площадок работа стоит — и непонятно, когда начнется. А новый владелец компании «Киевгорстрой» жалуется, что у него нет денег, чтобы закончить стройки.

То есть, даже рейдернуть как полагается «зеленые» не осилили.

- Порошенко №2 и даже хуже, это означает, что власть всё та же, майданная. Последствия мы видим. Если от Киева перейти к Минску, где теперь кипит свой «майдан», то какие последствия его возможной победы можно предсказать для белорусов? Такие же, какими стали последствия Майдана для украинцев?

Странный «Беломайдан», странные забастовки и странный Лукашенко. Что действительно происходит в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

И точно так же там (в Белоруссии — Ред.) возник уже «реанимационный пакет реформ», созданный грантоедами. А грантоеды — это иностранные агенты, потому что кормятся за счет денег из-за рубежа. Настоящая задача «цветной революции» — это не протест против фальсификации выборов и не «прогнать Януковича» (или, в данном случае, Лукашенко). Настоящая цель — это включение Белоруссии в западную модель экономики, в западную систему разделения труда. Как включили Украину.

А такое включение возможно только на основе ресурсной базы. Посмотрите — украинское машиностроение оказалось ненужным для западной модели экономики. А что говорить о промышленности Белоруссии? Для Белоруссии последствия будут ещё хуже, потому что у них нет таких природных ресурсов, как в Украине, земля у них не такая по качеству, как в Украине. Но есть рабочие руки. Поэтому Белоруссия станет просто донором рабочей силы. Как пишут уже в Facebook: «Надоело на БелАЗе гайки крутить — давай с нами в Польшу клубнику воротить!». Вот такие могут быть последствия.

Кстати, ситуация в Белоруссии — это, в том числе, очень интересная геополитическая интрига. Белоруссия — член Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). А ОДКБ в августе 2014 года проводила учения в Казахстане «Взаимодействие-2014». Учения, в которых участвовали около 3000 военных из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана по сценарию: «одна из стран-членов ОДКБ подверглась угрозе вторжения незаконных вооруженных формирований с целью дестабилизации обстановки».

Поэтому в этой игре даже при самом худшем раскладе остается последний козырь — это привлечение ОДКБ. Вопрос только, кто выложит этот козырь — и кто окажется победителем по итогу этой игры.