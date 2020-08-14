В ситуации в Белоруссии есть очень важный игрок в лице Китая, который еще ярко не выразил своей позиции, считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Богдан Безпалько: Лукашенко передаст власть прозападной элите, если поймет, что не удержит власть сам © РИА Новости, Нина Зотина - Константин Петрович, министр внутренних дел Белоруссии Караев признал вину силовиков за несправедливые задержания и избиения, а ночь с четверга на пятницу впервые после выборов прошла мирно. Можно ли говорить о том, что белорусская власть пошла на некий компромисс?

— Я думаю, что если на протяжении субботы-воскресенья не будет особых выступлений и особого противостояния (потому что различные митинговые страсти кипят по выходным дням), то, вполне возможно, протестные настроения в Беларуси пойдут на спад.

- Президент Лукашенко назвал Россию в числе стран, которым выгодны забастовки на крупных белорусских заводах, а «координатор штаба Бабарико» заявил о связях с «московскими кукловодами». Почему он до сих пор втягивает Россию в свои внутренние разборки, несмотря на поддержку со стороны Путина?

— Лукашенко еще в интервью Гордону говорил, что у него есть претензии не столько к России, сколько к отдельным лицам в ранге заместителя министров, намекая на Бабича. В этой ситуации Лукашенко дает понять, что он не враг России, а что у него есть претензии к отдельным людям.

Те посылы, которые он делает сейчас, вот это пикирование с Россией — это попытки достичь неких компромиссов с Москвой на будущее.

- Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Белоруссию до конца этих протестов. На чьей же стороне Киев в этой ситуации?

— Киев, как обычно, на растяжке. С одной стороны, Киев находится под выразительным влиянием США, с другой — Киев не может позволить себе выступить с осуждением Лукашенко столь же остро, как это делает Польша или Литва. Заявление Зеленского — это и реверанс перед Белоруссией, и извинение, мол, мы приехать не можем.

- Вы в прошлом интервью сказали, что Европе невыгодна дестабилизация Белоруссии из-за ее экономического значения. А американцам?

— Американцам выгодна. Но я пока не вижу там американского почерка. Я вижу в Белоруссии ярко выраженную российскую игру, направленную не столько на то, чтобы убрать Лукашенко, сколько сделать его более послушной фигурой.

- Если говорить однозначно: Лукашенко сохранит власть?

— Ситуация в Белоруссии в отличие от Украины такова, что если завтра уйдет Лукашенко и пройдут новые выборы, то там победит не прозападный, а пророссийский кандидат. Поэтому в данной ситуации уйдет ли Лукашенко, или останется у власти, с точки зрения Российской Федерации, не столь важно. Но там есть еще один игрок — это Китай. Он еще не сказал своего весомого слова.