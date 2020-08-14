Скорее всего, действующему президенту Белоруссии удастся сохранить власть, однако об укреплении его режима речь не идет, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

- Олег Борисович, накануне председатель Совета республики Наталья Кочанова сообщила, что Александр Лукашенко поручил разобраться с тем, насколько обоснованными были действия милиции в дни массовых протестов. На ваш взгляд, говорит ли это о том, что президент Белоруссии готов к компромиссу с протестующими?

— Официальный Минск понял, что несколько перегнул палку с жестокостью подавления. Такие методы подавления только провоцируют протесты, а не приглушают их, поэтому делаются попытки публичных заявлений, жестов для того, чтобы смягчить этот эффект. Возможно, найти и наказать виновных. Хотя, скорее всего, это решение, принимается чисто ради жеста, а не для серьезной перемены в целом в политике властей. Хотят занять центр Минска. Что будут делать протестующие в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Как вы считаете, что будет происходить в Белоруссии в выходные во время самых массовых акций?

— Трудно предполагать, насколько действительно удастся затея начала майдана. Протестующим для успеха нужно в выходные закрепиться на какой-нибудь площади и создать постоянно действующую акцию. Они попробуют сделать это, но все же спецслужбы будут этому всячески мешать и скорее всего смогут разогнать митинг. Но все зависит от массовости.

- Какой из этих вариантов развития событий вы считаете более вероятным: уход Лукашенко в отставку, повторные выборы президента или окончательное подавление протестов и укрепление режима Лукашенко?

— Пока что больше шансов у Лукашенко сохранить свою власть, однако об укреплении позиций речь не идет. Несомненно, даже победив в этом противостоянии, он как политическая фигура существенно ослабнет.

- Добьются ли протестующие хоть каких-то перемен во внутриполитической жизни страны?

— У протестующих нет таких целей: добиться перемен во внутренней политике. Их цель — назначить новые выборы, а это фактически будет означать отставку нынешней власти. На это власть пойти, конечно, не захочет. А каких-то других целей у них и нет.

Протестующих не определяет какая-то определенная программа действий, или не объединяет, я бы сказал, какой-либо образ будущего. Это движение пока чисто негативистское, оно за свержение Лукашенко, а не за что-то вместо него.