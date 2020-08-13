Проблемы у Лукашенко только начинаются, он стал "хромой уткой", и не факт, что свой последний срок на посту он продержится до конца, считает культуролог Сергей Киселев, специалист по российско-белорусско-украинскому пограничью

- Сергей, на ваш взгляд, можно ли говорить, что Лукашенко удался подавить протесты? Возможен ли вариант создания в Белоруссии подполья? Или массовые акции продолжатся? Если да, к чему они могут привести?

— Лукашенко выиграл этот раунд. Оппозиция не смогла ничего предложить пророссийскому большинству населения. В результате на улицу вышла почти исключительно молодежь, причем под антирусской символикой, бело-красно-белыми флагами и т.п.

Органы правопорядка Белоруссии не без проблем, но эффективно и почти бескровно справились с уличными акциями.

А среднее и старшее поколение, немного побурчав на кухнях, спокойно пошло на работу. Сообщения о забастовках не вызывают доверия, это больше похоже на производственные собрания в перерыве. Забастовки проходят не так.

Когда тысяча рабочих выходит и перекрывает магистрали у завода, или фермеры приезжают на тракторах к парламенту, это забастовка. Но такого в Белоруссии не наблюдается.

Подполье, на мой взгляд, в Белоруссии есть, оно создается западными кураторами давно, столько же, сколько и на Украине. Боевики проходят боевое слаживание на Украине, создаются сетки влияния через грантовые программы, культурный обмен.

Образование в Польше, Литве и других странах получают тысячи молодых белорусов, естественно, там их заражают русофобией.

Созданы и эффективно работают СМИ — и в интернете, и традиционные. Например, польский государственный «Белсат» и его филиал в Телеграме «Некста» с миллионом подписчиков, и это только вершина айсберга.

В Вильнюсе работает так называемый Европейский университет с белорусскими преподавателями и студентами.

Но, на мой взгляд, в сегодняшних протестах Запад не задействовал всю свою сетку. Её вскрытие было бы не в его интересах. Там готовятся к будущим боям и приберегли самый ценный актив.

- Светлана Тихановская фактически вышла из политических процессов. Появится ли кто-то другой, кто может стать лидером оппозиции? Кто это может быть, и будет ли он действовать внутри Белоруссии или за ее пределами — как те же Тихановская и Цепкало? Насколько возможно управление протестами (в любой форме — от явных до подпольных) из-за границы именно в Белоруссии?

— Собственно, Тихановская и не была лидером протестов. А сейчас её уход из политики является вынужденным, так как режим Лукашенко держит в заложниках ее мужа, который и был одним тех, кто начинал нынешнюю волну протеста. Ей предоставлена государственная охрана в Литве, а Литва — это абсолютно марионеточное государственное образование.

Так что теперь поведение Тихановской полностью зависит от указаний ее кураторов из США. Сложно сказать, возможно ли в Белоруссии появление новых лидеров. Во-первых, общество очень сильно расколото, и участников протестного движения почти ничего не объединяет, кроме нелюбви к Лукашенко.

Плюс режим в Белоруссии крайне жесткий, и любой потенциальный лидер будет или арестован, или выдавлен из страны, или прикормлен. Вот именно поэтому управление протестами может происходить только из-за границы. Как пример, именно через упоминаемый выше польский государственный Telegram-канал Nexta происходит вся координация, публикуются инструкции, определяются даже конкретные локации, куда необходимо прибыть протестующим.

- По вашим прогнозам, как поведёт себя условный Запад — США и Европа? Они уже заявили о недемократичности выборов, пойдут ли они дальше? Возможен ли, например, венесуэльский сценарий — с признанием Западом другого президента, не Лукашенко?

— Думаю, что Запад негласно поддержит Лукашенко. Игра Минска с задержанием граждан России, ранее предположительно воевавших в Донбассе, скорее всего, сработала. Это видно и по освещению протестов на Западе, там они не на первых полосах. Белорусская элита имеет как прямые контакты с Западом, так и работает через прикормленную часть националистической оппозиции, экс-лидер националистического БНФ Зенон Поздняк, например, напрямую поддержал Лукашенко, а представитель националистов в предыдущем парламенте Канопацкая выступила спойлером, нещадно критиковала Тихановскую и даже писала в ЦИК заявления с требованием привлечь Светлану к ответственности.

Так что венесуэльского сценария не будет. Для вида введут очередные бессмысленные санкции, но ничего серьезного типа отключения Swift и Mastercard.

- Может ли Лукашенко — под давлением Запада, например — пойти на переговоры и уступки с оппозицией? Возможен ли в белорусских условиях вообще вариант компромисса?

— Лукашенко не пойдет на переговоры. Он прекрасно понимает, чем они для него закончатся. За примером ходить далеко не нужно — польский Круглый стол 1989 года и компромиссы Януковича. С другой стороны, править по прежнему уже не получится. Да и о транзите власти нужно думать, хотя возможно он и считает себя бессмертным.

Лукашенко стал «хромой уткой» и в элите неизбежно начнется брожение. Уже анонсированы изменения в Конституции, которые должны усилить роль парламента. Хотя что конкретно будет изменено держится в глубокой тайне.

Существующая система нестабильна тем, что она гиперцентрализована. Одним росчерком пера президент может поменять абсолютно всю вертикаль. От премьера до председателя колхоза. В Белоруссии отсутствует какое-либо местное самоуправление. Всех глав районов и городов назначает президент.

Гипотетически, победи Тихановская на выборах (а возможно, она и победила, реальный результат неизвестен), она могла в одну минуту поменять всех чиновников росчерком пера. Такая ситуация не очень нравится белорусским элитам, поэтому реформа политического устройства, создание зачатков самоуправления, скорее всего, неизбежны.

Возможен ли компромисс с реальным лидером протеста Бабарико? Трудно сказать. Бабарико не управляется из Польши, поэтому не стал бы исключать и этого, но вероятность такого компромисса мала.

- Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием. Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на происходящее в Белоруссии? Особенно после многочисленных антироссийских заявлений и действий Лукашенко.

— Мне кажется, что поздравление было поспешным. Но мы не владеем информацией о деталях переговоров. К тому же, отталкивать от себя сторонников Лукашенко и прямо солидаризироваться с антирусскими по антуражу протестами тоже было бы неправильно. Среди сторонников Лукашенко, несмотря на разнузданную русофобскую пропаганду государственных СМИ Белоруссии, тем не менее остаются много симпатизантов России и интеграционных процессов.

Я бы посоветовал руководству России ровно то, что советуют все — общаться не только с режимом Лукашенко, работать с народом Белоруссии.

Нужно наращивать культурное влияние России. Увеличивать квоты на обучение студентов, особенно в университетах приграничных русских городов (Смоленск, Брянск, Псков, Калининград, Орёл). Желательно начать признавать результаты белорусского ЦТ (ЕГЭ) и принимать студентов на его основании.

Молодежь после открытия границ будет активно покидать страну, и нужно направить её на Восток, а не в Варшаву. Также будет перемещаться и средний/малый бизнес.

Важно, что сейчас упрощено получение российского гражданства, теперь не нужно отказываться от белорусского. Нужно создавать критическую массу людей с двойным гражданством и с русской идентичностью.

- Какими теперь будут отношения России и Белоруссии? Возможно ли, как считают некоторые эксперты, преодоление негативных последствий только при варианте реального перехода Белоруссии в Союзное государство, или это ничего не даст?

— Проблемы у Лукашенко только начинаются. Взяв в заложники русских военных, подыграв в критический момент пандемии ковидоотрицателям, он стал в глазах Москвы врагом.

Да и на отвратительную русофобскую пропаганду государственных СМИ Белоруссии наконец обратили внимание (заговор русских олигархов против Белоруссии, нищая грязная Россия — это основные темы минского агитпропа).

Теперь от российского бюджета Лукашенко постепенно отключают (по оценкам Всемирного банка, Россия дотировала Белоруссию в среднем на 10 млрд долл. в год). Разговаривать с Лукашенко будут, но сквозь зубы.

Александр Григорьевич стал "хромой уткой", это его последний срок и не факт, что он его досидит до конца. Номенклатура, бизнес начнут искать новую крышу — кто-то в Америке, но большинство скорее в Москве.

Белорусский нейтралитет и многовекторность — это утопия, невозможная на практике в существующем геополитическом положении. Белоруссия вне рамок какого либо союза будет мгновенно разорвана и залита кровью.

Построение реально действующего Союзного государства — это, пожалуй, единственно возможная перспектива, которая может устроить большинство белорусского общества, и западнорусистов, и левые силы, ориентированные сейчас на Лукашенко, и госаппарат и силовиков.

Даже прозападные либералы могут найти много хорошего в интеграции с Россией. Москва, а не Варшава является центром либерализма в Восточной Европе.

Польша, претендующая на роль проводника Белоруссии, — это клерикальное и крайне консервативное государство с невысоким уровнем жизни. Если бы Россия умела по-настоящему проводить пропаганду и "мягкую силу", то у Варшавы против Москвы не было бы никаких шансов.

При распространении в Белоруссии практики российского парламентаризма, регионального и местного самоуправления либералы вполне могли бы влиять на политику и в стране, и не местном уровне, особенно в Минске и в крупных городах. Католическое меньшинство получило бы право голоса в принятии решений в Гродненской области.

Россия могла бы дотировать Белоруссию через прозрачные механизмы Союзного государства, с парламентским контролем и на конкретные проекты в конкретных регионах и муниципалитетах. Но основании прозрачных конкурсов. Как это происходит в ЕС.

Сейчас же дотирование Белоруссии идет через мутные схемы с посредниками, часто в ущерб российским экономическим агентам, путём создания привилегированных условий для белорусского окологосударственного бизнеса.

Характерна судьба разоренного Курганского завода тягачей, в сложном положении производители молока в приграничных областях России из-за давления белорусских производителей молочной отрасли.

Вхождение же в Россию шестью областями невозможно. За сто лет белорусы привыкли к государственности, Белоруссия — страна-учредитель ООН, такими активами не разбрасываются. Но и свободное плавание невозможно.

Построение Союзного государства — единственный возможный компромисс. Только интеграция с Россией позволит сохранить и приумножить уровень жизни и создать стабильную демократическую политическую систему.