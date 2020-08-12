Лукашенко своим правлением наносит вред идее общерусского единства. На самом деле никакой интеграции с Россией наша власть уже давно не проводит, более того, она всячески пытается насаждать свой вариант национализма, считает белорусский политолог Евгений Константинов, сам участвующий в протестах

- Евгений, почему лично вы, будучи русским патриотом, выступающим за воссоединение Белоруссии с Россией, решили принять участие в протестах против Лукашенко? Каковы ваши побудительные мотивы?

— Сегодня, когда появился интернет, я читал комментарии многих россиян и ужасался их радости от подавления наших протестов. У людей полностью отсутствует понимание, какой огромный вред Лукашенко своим правлением наносит идее общерусского единства. На самом деле никакой интеграции с Россией наша власть уже давно не проводит, более того, она всячески пытается насаждать свой вариант национализма, который во многих своих проявлениях намного отвратительнее национализма оппозиции.

Лукашенко сегодня ненавистен подавляющему большинству населения, поэтому его поддержка Россией автоматически вызывает неприязнь к идеям интеграции. Союзное государство в этом свете выглядит продолжением его диктатуры. У нас нет никакого социального государства, в провинции люди получают нищенскую зарплату, выборы (от местных до президентских) тотально фальсифицируются.

Лично моя мотивация протеста — ощущение полной безнадежности какого-либо развития страны при этом режиме. Мы не просто теряем 5 лет, но и медленно катимся в пропасть. Еще раз повторюсь — Лукашенко не русофильский. Нормальный пророссийский кандидат с демократическими взглядами мог бы привлечь симпатии к России в среде молодежи, добиться многих положительных сдвигов в строительстве Союзного государства. При действующей власти всего этого не будет, даже сами белорусские чиновники поощряют скрытую русофобию, если она не идет в разрез с интересами режима.

- Каково лицо протестов? Кто в них принимает участие: идеологические предпочтения, пол, возраст, география? Под какими лозунгами протестующие выходят на митинги? Каково их количество? Есть ли антироссийские лозунги?

— Лицо протестов — люди всех возрастов и политических взглядов, уставшие от бесконечной диктатуры и тотального вранья. За все время я ни разу не услышал антироссийской риторики. У народа единственная цель — честные выборы. Замечу, что нынешние кандидаты, а особенно Цепкало — вполне адекватные люди, выступающие прежде всего с экономическими и социальными лозунгами.

Это не Майдан, как нам хотят преподнести власти. Люди в России просто не могут себе представить ту усталость, которая у нас накопилась за последние годы. Представьте себе — десятилетие полной безнадеги, никаких положительных изменений.

Возраст протестующих преимущественно молодой, много школьников, студентов и людей интеллигентских профессий. Лозунги я уже озвучил — честные выборы. Количество участников называть сложно, учитывая тотальный дефицит информации по регионам. В Минске протест носит районный характер, т.е. протестующие чаще всего живут рядом. Обычно в одном месте собирается от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, большее количество собрать сложно, учитывая тот факт, что спецслужбы изначально пытаются не дать людям добраться до места, нападают на отдельные группы, закрывают метро.

Необходимо также учесть, что на площади приходят люди, которые отчетливо сознают ежеминутную опасность жесткого задержания или даже гибели. Это, разумеется, не дает себя проявить тем, кто не обладает завидным гражданским мужеством или опасается за свою семью.

- Говорят, что протесты инспирируются и руководятся из Польши. Например, активную роль в этом играет телеграм-канал Nexta. Так ли это?

— Некоторые телеграм-каналы (в том числе Nexta) действительно пытаются координировать протестующих, однако это не работает. Интернет в Белоруссии практически отсутствует. Всякий раз на месте присутствует самоорганизация, люди действуют по обстоятельствам. Почти нет никакой связи даже между районами Минска, о протестах в провинции многие знают лишь по слухам. Это порождает море в том числе позитивных домыслов, которые позже оказываются фейками. В общей сложности каждый день география протестов меняется, в них вовлекаются новые города и даже поселки.

- Кто, по-вашему мнению, победит — протестующие или Лукашенко? Кого протестующие видят своими лидерами? Почему уехала из страны Тихановская? А что другие кандидаты?

— О чьей-то победе говорить рано, даже если власть задавит протесты, то для нее это будет Пиррова победа. Люди чрезвычайно озлоблены террором ОМОНа, мирный протест уже многие не воспринимают всерьез. Это радикализирует протест, в некоторых местах и даже городах начинается рукопашное противостояние.

Лидеров, как ни странно, нет вообще. Сложно поверить, но это так.

В отношении Тихановской всё большинству было ясно изначально, никто не предполагал всерьез, что вчерашняя домохозяйка сможет управлять государством или сплотить людей для протеста. За нее голосовали, чтобы убрать Лукашенко. Собственно, 2 главные дамы из триумвирата предпочли даже не пытаться дразнить власть. Вероника Цепкало сразу после выборов поспешно уехала в Россию, а Тихановская 9-го августа не появилась даже на самых безопасных участках протестов. Позже ее заставили опубликовать воззвание с призывом «сливать» протест. Разумеется, никто это даже всерьез не принял.

- Кто выступает за президента? Выходят ли на улицу сторонники Лукашенко?

— За Лукашенко выступают прежде всего «прикорытники» и небольшая тоталитарная часть общества, которая ненавидит демократию и права человека. Среди них, к слову, есть много русофобов, считающих, что протесты инспирированы Россией. На улицу они, разумеется, не выходят. Собственно говоря, власть даже такую демократию (пусть и себе на пользу) одобрить не может. Отсюда действия спецслужб, стремящихся только задавить протест.

- Не боитесь ли вы, что протесты в Белоруссии закончатся тем же, что и на Украине, — гражданской войной, разрухой и массовым отъездом белорусов за границу на работу?

— К гражданской войне страну сегодня подталкивает именно власть своими жестокими действиями и полным беспределом. Если бы не было насилия, все закончилось бы пусть продолжительными, но мирными протестами. Однако сегодня есть уже убитые, у этих убитых есть родственники, друзья, единомышленники. Я более чем уверен, что возможны случаи мести со стороны пострадавших. Вина за это полностью лежит на действующем режиме.