Американцам невыгодно и усиление Китая, в случае если Лукашенко останется на весь срок, и усиление Евросоюза, если победит Тихановская. Присоединение же Белоруссии к России сохранит существующий статус-кво, считает один из лидеров общественной организации "Русские демократы" Сергей Григоров

- Сергей, как вы в целом оцениваете прошедшие в Белоруссии выборы президента? Что можете выделить?

— Прежде всего, неприлично высокий и безобразно непрозрачный уровень досрочного голосования, аресты кандидатов, которые шли прямо во время избирательной кампании, отсутствие достоверных данных по итогам выборов. Очень косвенно можно говорить об относительной победе Лукашенко, причём вряд ли можно говорить о результате больше 50% в первом туре. Если бы эти результаты были таковы и опубличены, то второй тур был бы опрокидывающим.

- Как вы считаете, властям Белоруссии удалось подавить протест? Или грядут новые уличные акции?

— Нет, не удалось. Пока протесты нарастают, пропагандистские ресурсы и структуры революционного процесса набирают ход. Координацию протестов в Белоруссии осуществляют польские информационно-политические структуры.

Польский президент Дуда осуществляет координацию и руководит протестами, потому что он сражается за субвенции от ЕС, которых его могут лишить за слишком консервативную внутреннюю политику. Хотя и польский реванш на русские земли тоже никто не отменял.

Здесь же хочется предостеречь некоторых оппозиционеров России: не ходите путём русского анархиста XIX века Михаила Бакунина, который всё боролся с ненавистным ему государством и Россией. Он избрал себе в союзники поляков для борьбы с государством. Только у поляков была цель разрушить наше государство и построить свою империю, а вовсе не идеалы анархизма. Польша как неудавшаяся и не смирившаяся империя, как в прошлом Швеция, пока жаждет реванша.

Лукашенко обвинил всех своих соседей во вмешательстве в выборы, сделав оговорку для Украины, что там вмешивается не государство, а "майданутые". Симпатии к Украине Лукашенко подчеркнул не случайно, это и попытка не получить давление хотя бы оттуда. В то же время изначально умеренная реакция Украины на выборы в Белоруссии прекрасно показывает, что Лукашенко как тормоз интеграции Белоруссии и России Украину вполне устраивает.

- Признают ли избрание Лукашенко?

— Евросоюз собирается признать победителем выборов Тихановскую, повторив ситуацию в Венесуэле. Россия признала Лукашенко, но при этом не потеряла, в силу отстранения от антирейтинга Лукашенко из-за провокаций последних двух недель с "33 богатырями", возможности выступить гарантом переходного периода, в течении которого сможет быстро нарастить русские партии в Белоруссии, которые займут большую часть мест в парламенте и продвинуть русского кандидата на место президента Республики Беларусь, что несомненно ускорит интеграцию Белоруссии в Россию.

Американцам невыгодно ни усиление Китая, в случае если Лукашенко останется на весь срок, ни усиление Евросоюза, если победит Тихановская. Присоединение же Белоруссии к России сохранит существующий статус-кво. Здесь Россия должна иметь два плана действия, если Лукашенко не удастся это сделать самому.

- Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на произошедшее в Белоруссии и на многочисленные антироссийские заявления и действия Лукашенко? Какими будут теперь отношения России и Белоруссии?

— Изоляция Лукашенко и исторический шанс России. Нам пришло время собирать камни. Мир пришёл в движение, как прежде, ничего не будет. Россия и исторически получила политический шанс, потому что весь этот антирейтинг Лукашенко Россия сбросила с себя после того, как Лукашенко взял в заложники 33 наших сограждан, он открыто выступил против России, и теперь за все его прошлые и нынешние действия Россия ответственности не несёт.

Россию в разворачивающейся истории в Белоруссии просто не в чем упрекнуть, из-за всех этих фальсификаций никто России претензий никаких не предъявляет и предъявить не может, наши руки чисты.

Мы непричастны к тому, что происходит в Белоруссии, так как Лукашенко от нас сам отделился — не союз куда-то делся, а именно Лукашенко отделился от России. Всё, он теперь сам по себе, так как арестовал русских людей. Более того, Россия в любой момент может отозвать признание итогов выборов, так как впервые наблюдателей от России там не было.

Нелегитимный диктатор попадает в полную зависимость от России. На сегодняшний момент Россия выигрывает и для собственного блага, и для блага жителей Белоруссии. Режим Лукашенко полностью в долгах перед Россией, мы можем сейчас для взыскания даже воспользоваться международным правом, это 7 миллиардов долларов, между прочим, огромные деньги для Белоруссии. На Западе Лукашенко уже тоже в изоляции, ему там не помогут больше.

Эпохе Лукашенко в Белоруссии приходит конец в любом случае. Более того, после того как российские коммунисты поддержали Лукашенко, взявшего в заложники русских людей, рикошетом удар придётся и по коммунистам, потому что не той стране они служат.

Лукашенко в ловушке, потому что он захватил русских граждан и журналистов, а потому его больше начинают ненавидеть в России, и в Европе, потому что он бьёт протестующих.

Конечно, Россия должна иметь разные варианты планов, как действовать и в том случае, если Лукашенко не устоит: тогда нам придётся отбивать польское влияние и жёстким давлением открывать в Белоруссии политические возможности для пророссийски настроенных грждан Белоруссии, и если Лукашенко устоит, но захочет обмануть Россию, как он обманывал Россию всегда. Но занимать прежние позиции России уже не получится, как было, не будет. Если же мы эту партию не выиграем, то на национальном единстве России и её будущем рискуем поставить крест.