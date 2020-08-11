Запад будет усиливать давление на Лукашенко с целью вынудить его к уходу в отставку и бегству из страны по украинскому сценарию. Возможно, столкнувшись с попыткой оранжевой революции, Лукашенко изменит свой курс в отношении России и запустит интеграционные процессы, считает московский православный консервативный активист Филипп Грилль

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявила победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: по вечерам и ночам люди массово выходят на улицу.

При этом силовики жестко зачищают протесты: бросают светошумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями. В ответ в них уже летят «коктейли Молотова».

- Филипп, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?

— Выборы прошли в обычном для Белоруссии ключе, ничего нового в организационном и информационном смысле.

- С 11 августа оппозиция объявила забастовку по всей стране. Уличные протесты, судя по всему, продолжатся. Каким вы видите будущее протеста? Может ли быть некий политический компромисс?

— Думаю, будет попытка расширения протестов и забастовки, вряд ли Лукашенко удастся так просто все прихлопнуть — белорусское общество устало от его 26-летнего правления.

Вошли в жизнь новые поколения, и у них своя повестка дня и интересы. Компромисс едва ли возможен. К сожалению, пророссийской стороны в этом конфликте нет.

- Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов, а после уехала в Литву. В то же время политики США и Европы призывают Лукашенко прекратить аресты и «готовиться передать власть». Выборы при этом они, разумеется, называют недемократичными и несвободными.

На ваш взгляд, как теперь будет действовать условный Запад? Может ли быть «венесуэльский» или другой существовавший ранее сценарий?

— Запад будет усиливать давление на Лукашенко с целью вынудить его к уходу в отставку и бегству из страны по украинскому сценарию.

Иван Никонов: Лукашенко сохранит контакты с украинскими провокаторами © Facebook, Ivan Nikonov - Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием. Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на происходящее в Белоруссии? Особенно после многочисленных антироссийских заявлений и действий Лукашенко.

— Поздравление Путина — это сигнал и поддержка Лукашенко, несмотря на антироссийское поведение белорусского лидера в последнее время. Ему дан шанс на исправление ситуации.

Так называемая "белорусская оппозиция" — это прозападный и антироссийский проект в чистом виде, ее победа — это пресечение всех перспектив интеграции и сотрудничества с Белоруссией. Поэтому ее приход к власти неприемлем для России ни при каких обстоятельствах.

- Какими теперь будут отношения России и Белоруссии?

— Возможно, столкнувшись с попыткой оранжевой революции, Лукашенко изменит свой курс в отношении России и запустит интеграционные процессы.