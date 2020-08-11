Белорусские оппозиционеры изначально ставили на протесты, а не на выборы, они еще до выборов открыто заявляли о непризнании результатов. Всем заранее было ясно, к чему все идет, считает политический философ Иван Никонов

В Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявил победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами. Две ночи подряд по стране проходили массовые акции протеста. В свою очередь силовики жестко зачистили протестующих.

- Иван, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?

— Могу выделить отсутствие собственно пророссийского или даже прокремлевского кандидата в «союзном государстве». Подумать только, до чего мы докатились — в Белоруссии нет нашей политсилы. Никого. Даже обвиняемый в пророссийскости Виктор Бабарико издаёт [книги Светланы] Алексиевич и настаивает на выходе Белоруссии из ОДКБ. Сам Лукашенко на роль пророссийского не тянет даже с натяжкой.

Хотя для меня, как и для многих, наверное, важнее были не сами выборы, а ситуация с украинской спецоперацией по захвату наших парней. Это именно спецоперация, причем, надо признать, успешная даже после срыва. В результате контактов спецслужб Украины и Белоруссии арестовали граждан РФ, якобы из "группы Вагнера", но которые точно воевали в ЛДНР.

А перед самыми выборами уже русские объясняли Лукашенко источник событий. Это потом ему подтвердил лично Путин. По результату переговоров Лукашенко дал понять, что бойцов Украине не выдаст, а свои будут наказаны.

Но особенности многовекторной политики таковы, что контакты с украинскими провокаторами сохранятся. И черт его знает, чем нам это еще вылезет.

- Как вы считаете, какое будущее у белорусских протестов?

— Еще какое-то время побузят, но, думаю, их додавят, даже несмотря на западную поддержку. Оппозиция изначально ставила на протесты, а не на выборы, они открыто до выборов заранее заявляли о непризнании результатов. Всем задолго [до выборов] было ясно, к чему все идет. Надо ли говорить, что Батька хорошо подготовился? Похоже, что силовики и власть достаточно монолитны и поддерживают вертикаль. Если это так, то протесты будут подавлены. Оппозиция, уверен, просвечивается насквозь. Сроки серьезные.

- Признают ли выборы Запад и Россия? И что это будет значить для режима Лукашенко?

— Запад может не признать. Россия и Китай признают. Не думаю, что для него в этой ситуации что-то принципиально изменится.

- Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на произошедшее в Белоруссии и на многочисленные антироссийские заявления и действия Лукашенко?

— На самом деле ситуация очень плохая. Надо очень аккуратно искать замену Лукашенко. Белоруссия — не тупичок, заповедник Союза, а критически важная для России точка.

- Какими теперь будут отношения России и Белоруссии?

— Отношения на некоторое время немного улучшатся. До следующего раза, который может быть последним.