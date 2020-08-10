У власти в Белоруссии стоит человек совсем иного типа, чем Янукович. Лукашенко - это не фронтмен какой-то финансово-политической группировки, а реальный лидер, хозяин страны. Власть он так просто не отдаст, считает Владимир Линдерман, общественный деятель из Латвии

В Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявил победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: в Сети массово выкладывают протоколы с данными о победе Светланы Тихановской.

Ночью по стране прошли многочисленные акции протеста, в Минске силовики — ОМОН и внутренние войска — жестко зачистили протестующих.

- Владимир, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?

— Отвечу просто и цинично: я не следил за выборами в Белоруссии. Какой смысл? Это все равно что смотреть футбольный матч, где не только результат, но и все действия команд известны заранее. Неожиданным был только арест — по сути, взятие в заложники — 33 граждан России. Очень острый, авантюрный ход со стороны Лукашенко.

- Как вы считаете, властям Белоруссии удалось подавить протест? Или грядут новые уличные акции?

— Я сомневаюсь, что майданная технология может сработать в Белоруссии, как она сработала на Украине. Не исключаю полностью, но очень сомневаюсь.

Во-первых, у власти в Белоруссии стоит человек совсем иного типа, чем Янукович. Лукашенко — это не фронтмен какой-то финансово-политической группировки, а реальный лидер, хозяин страны. Причем такой старой закалки — "олдскул", как теперь говорят. Власть он так просто не отдаст.

Во-вторых, для успешного майдана нужны огромные деньги. Это только в народных фантазиях все финансирование на «цветные революции» идет от зловещих Сороса и Госдепа. А в реальной жизни для свержения власти необходимы местные олигархи, владеющие заводами, пароходами и телеканалами. На Украине такие персонажи были. В Белоруссии, мне кажется, таких нет.

- Признают ли выборы Запад? И что это будет значить для режима Лукашенко?

— Все признают, куда денутся. Конечно, США и Евросоюз хотели бы перетянуть Белоруссию в западный лагерь. Тут возможны две стратегии.

Одна — условно «украинская» — попытаться свергнуть Лукашенко и на волне переворота привести к власти прозападных политиков. Но в Белоруссии это осуществить сложно.

Другая — подыгрывать Лукашенко в его разборках с Россией. Это проще, но и быстрого результата не даст.

Пока Запад комбинирует обе этих стратегии, но с приоритетом второй. Например, в Латвии режим Лукашенко поругивают и иногда весьма злобно, но реальные отношения с Белоруссией куда дружелюбнее, чем с Россией.

Лукашенко всю эту политическую кухню хорошо понимает и маневрирует между большими игроками. Пока маневрирует довольно искусно, надо признать. Слово «ласковый» не вяжется с его личностью, но поговорка «ласковое теля двух маток сосет» — это как раз про его политику.

- Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на произошедшее в Белоруссии и на многочисленные антироссийские заявления и действия Лукашенко?

— Лукашенко заявил примерно следующее: некоторые нехорошие люди в России хотят перейти от братских отношений между странами к партнерским, и это неправильно. Но, мол, Путин его заверил, что сохранятся братские отношения.

Переводя на доступный язык: партнерские отношения — это нефть по рыночным ценам, а братские — по особым, «братским».

Полагаю, что задержание и арест российских граждан — это попытка принудить Россию именно к «братским» отношениям. Не только касательно нефти, но по широкому кругу вопросов. Называя вещи своими именами, это политический шантаж.

Какая будет реакция России, я не знаю. Я же не сижу в Кремле. Но считаю, что она должна быть жесткой. Не обязательно громогласной, но жесткой.

Это ведь не шутки: ха-ха, посмеялись и забыли. Завтра во всем мире, начнут арестовывать на мутных основаниях российских граждан и требовать от России каких-то политических и экономических «ништяков» за их освобождение.