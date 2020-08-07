В Латвии флаги республик Донбасса формально не запрещены, но есть высокий риск, что за них могут привлечь за "поддержку терроризма", считает латвийский общественный деятель, политолог и журналист Владимир Линдерман

Эксперт из Прибалтики рассказал о «стратегической ошибке», которую допустил восставший Донбасс © РИА Новости, Дэн Леви | Перейти в фотобанк - Владимир, кто в Латвии может себя позволить открыто и публично сочувствовать Донбассу? Можно ли создать какое-либо общественное представительство ДНР или ЛНР? Можно ли носить георгиевскую ленточку или, например, провести митинг с флагами ДНР?

— Если кто-то в бытовом общении или даже публично, но мимоходом выразит симпатии Донбассу, за это репрессии не последуют. За оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса — тоже, пожалуй, нет (в Латвии есть люди, которые этим занимаются).



Но если симпатии будут выражаться, скажем так, методично и последовательно, то человека могут притянуть к уголовной ответственности за «поддержку терроризма». Официально в странах Евросоюза ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями, но Латвия в этом случае ориентируется на украинское законодательство.



Если хватает дерзости и готов к проблемам, то общественное представительство ДНР и ЛНР в Латвии создать можно. Я как раз отношусь к такому типу людей. Как говорится, «согласен на любой кипиш, кроме голодовки».

Георгиевскую ленточку в Латвии носить можно. Хотя недавно «нацики» (латышские радикальные националисты) выступили с инициативой о ее запрете, и осенью будет голосование в парламенте по этому вопросу. На бытовом уровне проблемы возможны.



Три месяца назад семью с ленточками не пустили в одно юрмальское кафе. Но мы подняли неслабый скандал, вплоть до того, что раскопали финансовый компромат на хозяина. Теперь в этом кафе на посетителей с георгиевскими ленточками смотрят косо, но обслуживают.



Флаги республик Донбасса формально не запрещены. Я и мои товарищи поднимали их на публичных мероприятиях. Но, как я уже сказал, высок риск, что привлекут за «поддержку терроризма».



- Что сейчас происходит с латвийскими добровольцами, воевавшими за ДНР? Кто они?



— Довольно много добровольцев из Латвии поехали защищать Донбасс. Для такой маленькой страны, где русское население составляет 35-37%, около 40 добровольцев — это много. Поскольку против меня до сих пор открыто уголовное дело о «вербовке террористов», отвечу без лишних подробностей.



Поехали люди разных политических убеждений. Но в основном таких лево-патриотических взглядов. «Белые» русские патриоты тоже были. В основном, понятно, русские, русскоговорящие, но было и несколько латышей.

Судьбы сложились по-разному. Большинство моих товарищей-нацболов, честно отслужив в самый тяжелый для республик период 2014-2015 гг., потом перебрались в Россию. В Латвию им возвращаться не стоит: против всех возбуждены уголовные дела.



Один доброволец из Риги, Родион Кушнир, погиб под Донецком. Вернувшийся в Латвию Артем Скрипник приговорен к пяти годам, сидит в рижской тюрьме. Самая трагическая судьба выпала на долю рижанина Валентина Веселова. В Риге мы практически не были знакомы. Не знаю, воевал ли он, но вроде работал в администрации ЛНР при Плотницком. В Луганске его осудили на 10 лет за шпионаж в пользу Латвии, и сейчас он отбывает срок. Мне удалось раздобыть текст предъявленных ему обвинений, это полнейший бред. Там описано, кто и как «вербовал» его в Латвии. Очевидно, что следователь просто неуклюже скомпилировал информацию из интернета. Пытаемся Веселову помочь, но пока не получается.



Известно и несколько добровольцев из Латвии, воевавших на стороне Киева. Латвийские спецслужбы их не прессовали, они спокойно ездили туда-сюда: повоевал, отдохнул дома и снова на Украину. Среди них есть и русские — те, у кого поехала крыша на теме «белой расы», самый известный из них — борец Юрий Вишневецкий. Воевал в «Азове», в итоге был убит украинскими спецслужбами.



- Как латвийская пресса, как латышскоязычная, так и русскоязычная, сегодня освещает события в Донбассе?



— Сейчас тема Донбасса в латвийских СМИ возникает очень редко. Только если есть какой-то громкий информационный повод. Последний раз на моей памяти — когда возникла угроза выдачи Бенеса Айо в Латвию. Ну и про Веселова, конечно, сообщали. Был еще скандал, связанный с сотрудничеством одной из правительственных партий («Национальное объединение») с «Азовом» и другими украинскими ультранационалистами. Тогда как раз в Штатах группа конгрессменов выступила против помощи «Азову», и это откликнулось в Латвии.



- Власти ДНР постоянно декларируют то, что путь республики — это путь домой, в Россию. Неужели в Латвии не очевидно, что Донбасс — это русская земля?



— Для всех правящих латышских партий, да и для «Согласия», имитирующего любовь к русскому избирателю, вопрос решен и позиция неоднократно продекларирована: Крым — это Украина, и уж тем более Донбасс — это Украина.

Из партий, имеющих какой-то вес, только «Русский союз Латвии» признает Крым российским. По Донбассу и они предпочитают не высказываться, что можно понять: ведь и официальная Россия тоже на публичном уровне «темнит» по этому вопросу.

На «низовом», непартийном уровне расклад простой: латыши на стороне Киева, русские симпатизируют Донбассу. Есть исключения, которые лишь подтверждают правило.



— Латгальские автономисты сочувствуют Донецку?



— Латгальских автономистов как политического явления не существует. Есть настроения в пользу некоторой автономии, но и они очень слабые. Другое дело, что большинство жителей этого восточного региона Латвии — русские, и им, конечно, не нравится политика латышизации, а еще больше — политика конфронтации с Россией. Они бы, наверное, предпочли, чтобы Латгалия была свободной экономической зоной, чтобы можно было зарабатывать на контактах с Россией.



Что касается Донбасса, то отношение большинства русских Латгалии такое же, как и у русских в других регионах Латвии: осторожная симпатия или симпатия без фанатизма, скажем так. В 2014-2015 гг. отношение было более эмоциональным, больше было желания помочь, что-то сделать для Донбасса.



В событиях в Донбассе тогда виделась какая-то общая судьба для всего Русского мира. Туманно, не очень отчетливо, больше эмоций, чем реальной политики, но тем не менее.