Китай исторически во внешней политике является изоляционистской азиатской страной и таковой останется. Он никогда не претендовал на роль мирового лидера. Конкретным действиям предшествует мировоззренческое обоснование, однако сегодня китайцы ничего в этом плане не меняют, считает политолог Евгений Константинов

- Евгений, почему, несмотря на бурные протесты, которые могут ослабить власть, во внешней политике США продолжают опасную конфронтацию с ЕС и Россией по поводу «Северного потока-2» и с Китаем?

— На мой взгляд, здесь все по-человечески просто. Не обойтись без аллегории. У некоторых людей существует привычка во всех случаях выглядеть успешно, даже если в действительности дела идут плохо. Американцы играют мускулами, так как страшно боятся утратить видимость успешности, лидерства и доминирования.

Собственно говоря, США уже давно пора заняться внутренними проблемами, которые сейчас обострились до безобразия. Однако в таком случае руководству страны нужно идти на непопулярные меры, сворачивать социальное иждивенчество части населения и миграцию, частично возвращаться к консервативным ценностям. Т.е. воплощать старую республиканскую программу.

Трамп в период выборов это частично обещал, однако столкнулся с жёсткой оппозицией демократов. Поэтому ему сегодня проще действовать за пределами США, где американцы еще сохраняют видимость прежнего благополучия.

Впрочем, жесткой эту конфронтацию можно назвать лишь на уровне разговоров. Как мы уже неоднократно имели возможность убедиться на примере КНДР и Ирана, США сегодня не готовы воевать даже в том случае, когда противник демонстрирует откровенную агрессивность.

- Многочисленные протесты, противостояние в мире привели к тому, что существовавшее в мире последние 30 лет равновесие с доминантным положением США разрушается. Что придет ему на смену?

— Я бы не стал окончательно сбрасывать американцев со счетов. Как бы там ни было, они сегодня единственные, кто действуют по всему земному шару. У России и Китая нет желания замещать США в этой роли, они руководствуются локальными интересами.

- Рано или поздно Китай станет такой же мощной страной, как и США. Приведет ли это к тому, что мир снова будет разделен на два противоборствующих лагеря, как это было с 1945 по 1991 год? Если да, то жить России в таком мире будет безопасней или нет? К какому лагерю нужно примкнуть России?

— Китай исторически во внешней политике является изоляционистской азиатской страной и таковой останется. Он никогда не претендовал на роль мирового лидера. Конкретным действиям предшествует мировоззренческое обоснование, однако сегодня китайцы ничего в этом плане не меняют. У них просто нет наработок по популяризации Китая за пределами Азии.

Поэтому Китай никогда не заменит СССР или США.

- Памятуя о реформах Петра I и о том, что он «прорубил окно в Европу», Россия — западная страна? Русский народ — западный народ? Или нет?

— Россия — безусловно, западная страна, которую с помощью утопии на время оторвали от корней. Особенно это касается интеллигенции.

- Надо ли России в таком случае стремиться стать в итоге лидером Западного мира, потеснив США и Германию?

— Нет, не стоит. России в первую очередь нужно найти саму себя, вернуть утраченное за 100 лет, возродиться в качестве государства русского народа. Слишком много внутренних проблем, чтобы лезть в лидеры.

- Как вы считаете, почему в конфликте власти и радикальной части населения Америки (прежде всего черного) так много общего с Майданом на Украине?

— Я бы не сказал, что много общего с Майданом. Украинский Майдан — это все-таки европейский переворот, в котором народ и власть имели чисто мировоззренческие расхождения.

В США же отчетливо наблюдается расовый конфликт, против белого большинства выступает та часть общества, которая длительное время страдала от дискриминации. Черное население во всем отличается от белого, это абсолютно другой мир, веками существовавший параллельно.

На Украине переформатирование сознания — это вопрос идеологии, в США так не получится. Черный мир никогда не будет жить по законам белого мира, они антагонистичны. Режим Трампа в глазах афроамериканцев — это классическая белая власть со всеми ее атрибутами, она ненавистна им именно своей расовой чуждостью.