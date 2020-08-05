России лучше заняться реализацией интересов на постсоветском пространстве, а если втягиваться в конфликт США-Китай, то позже, в наиболее выгодный для себя момент, считает историк Аркадий Гольдин, старший преподаватель Московского автодорожного института

- Аркадий, почему, несмотря на бурные протесты, которые могут ослабить власть, во внешней политике США продолжают опасную конфронтацию с ЕС и Россией по поводу «Северного потока-2» и с Китаем?

— Есть внутренняя политика и есть политика внешняя. Внутриполитические конфликты и проблемы есть всегда, но это не отменяет внешнеполитические интересы. В представлениях и республиканской, и демократической элиты США это великая держава, которая была, является и должна быть мировым лидером. И позиции лидера нужно защищать. Внутренний кризис ещё не достиг такого размаха, чтобы вынудить США отказаться от продвижения своих интересов. Опять же Трамп демонстрирует американской общественности, что он намерен отстаивать и усиливать позиции США в мире.

- Многочисленные протесты, противостояние в мире привели к тому, что существовавшее в мире последние 30 лет равновесие с доминантным положением США разрушается. Что придет ему на смену? Насколько новый мир будет стабилен?

— Пока мир в самом начале процесса разрушения этого равновесия. И усиление Китая пока в этом процессе более значимо, чем протесты.

Если (подчёркиваю: если!) ситуация будет развиваться таким образом, что США действительно утратят лидирующие позиции, то миру предстоит пройти длительный период нестабильности и мощных потрясений.

Насколько этот период будет продолжительным, каковы будут потери и каковы будут итоги противостояния акторов — сейчас сказать невозможно.

- Рано или поздно Китай станет такой же мощной страной, как и США. Приведет ли это к тому, что мир снова будет разделен на два противоборствующих лагеря, как это было с 1945 по 1991 год? Если да, то жить России в таком мире будет безопасней или нет? К какому лагерю нужно примкнуть России?

— Да, такая вероятность есть. США и Китай — наиболее вероятные претенденты на роль мирового гегемона. Впрочем, многое будет зависеть от того, как станут протекать политические процессы в Европе, России…

Безопаснее ли будет России — будет зависеть от того, какие формы примет противостояние. С одной стороны, позиция "третьего радующегося" может сулить немалые выгоды, с другой — России будет проблематично в этой позиции отсидеться, а втягивание в конфликт всегда чревато рисками.

В идеале России лучше было бы избежать втягивания в противостояние и заняться оперативным решением своих внутренних проблем и реализацией интересов на постсоветском пространстве. Или втянуться, но в наиболее выгодный для себя момент. Но нет никаких гарантий, что нам это удастся.

Что касается выбора стороны — зависит от того, как будет развиваться конфликт, что России готовы будут предложить в виде платы обе стороны и каковы будут исходящие от них угрозы. Пока же следует придерживаться позиции "выжидаем и смотрим". И накапливать силы, разумеется.

- Памятуя о реформах Петра I и о том, что он «прорубил окно в Европу», Россия — западная страна? Русский народ — западный народ? Или нет?

— Русский народ — великий восточноевропейский народ. "Запад" и "Восток" в современном мире — понятия весьма относительные и умозрительные. Вот Япония, Южная Корея — вроде страны Востока, но прошли вполне успешную вестернизацию…

Если начать рассуждать о том, что есть Западная цивилизация, каковы её историко-культурные корни, можно написать многотомный труд. Если кратко: современный Запад — это мир, географическим ядром которого является Европа (главным образом Западная и Центральная); историческим "истоком" — Античные цивилизации (Эллада, Рим); и религиозно-культурной основой (с поправкой на современный секуляризм, разумеется) — христианство (в большей степени католицизм и вызревший в его недрах протестантизм).

Так вот, исходя из этого, Россия — в большей степени "западная" страна, но находившаяся и находящаяся и на географической, и на культурной периферии "западного" мира. Но исторически тяготевшая именно к нему. Пётр в этом плане был не столько новатором, сколько последовательным, жёстким и решительным проводником курса.

- Надо ли России стремиться стать в итоге лидером Западного мира, потеснив США и Германию?

— Это явно не в ближайшей перспективе. В обозримом будущем Россия позицию лидера Западного мира вряд ли потянет.

Но что можно уже сейчас: взять на себя роль хранительницы и защитницы достижений западной цивилизации, индивидуальной свободы в первую очередь. Не кричать об этом на всех углах: мы, мол, тут главные защитники "традиционных западных ценностей", а делать.

В идеале Россия должна стать примером страны, в которой гражданину свободно, комфортно и безопасно живётся. Чтобы "человек Запада", не являющийся беженцем из Африки, трансгендером или "одноногой цыганской лесбиянкой", смотрел на Россию хотя бы с лёгкой завистью. Вот бы, дескать, нам так жить!

Примерно как "советские люди" смотрели в своё время на Запад. А борьба за геополитическое лидерство — это вопрос отдалённого будущего.

- Как вы считаете, почему в конфликте власти и радикальной части населения Америки (прежде всего черного) так много общего с Майданом на Украине?

— В любых массовых волнениях много общего. Мы вспоминаем Майдан как ближайший по времени эпизод, но с тем же успехом можем вспомнить и февраль 1917 г. Степень эскалации насилия может быть различной, конечно.

Что мы, как правило, имеем при любых массовых волнениях и беспорядках? "Массовку", выплёскивающую общее недовольство и раздражение (претензии могут быть более или менее осмысленные и более или менее реальные или надуманные). Элиту, расколотую на группировки, часть из которых эту "массовку" используют против своих оппонентов. "Контрэлиту" или, по крайней мере, сорганизованных претендентов на её роль. Внешних акторов, участвующих по мере возможностей (если возможности нулевые или минимальные, ими можно пренебречь). Ну вот и сходства отсюда.