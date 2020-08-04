Общий посыл послания президента Александра Лукашенко к народу Белоруссии состоит в том, что власть не допустит в стране майданов и что республика продолжит развитие, считает главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант

Выборы в Белоруссии-2020: Впервые обнародована предвыборная программа Лукашенко © AP, Sergei Grits - Алексей, как вы в целом оцениваете выступление Лукашенко, на какие моменты особенно следует обратить внимание?

— Чувствуется решимость в отстаивании своей позиции. То есть страну никто сдавать не собирается, никаким майданщикам, никаким революционерам. Подчеркивается, что никто не будет менять социально-экономическую модель. Никакой приватизации, никакой шоковой терапии. Упор на социальное государство, отказ от неолибиральных рецептов.

Затем была довольно эмоциональная реплика по поводу задержанных россиян. Он все-таки опирается на их показания и полагает, что их целью была Республика Беларусь. На этот момент тоже стоит обратить внимание, для того чтобы как-то позитивно разрешить их судьбу.

Общий эмоциональный посыл такой, что народ и элита сплочены. Никто никого в обиду не даст, ни на какие угрозы майданщиков поддаваться не будем. Страна развивается и дальше будет развивать все то хорошее, что у нас есть, используя какие-то новации. Это посыл, внушающий доверие и надежду.

- Президент говорит о том, что в случае возврата к конституции 94 года в республику возвратиться безвластие. Поясните, пожалуйста, о чем идет речь. Действительно ли можно говорить о возврате к хаосу и 90-ым?

— Да, это возможно. По конституции 94 года у нас по сути происходило противостояние властей. Вернуться к этой конституции — значит вернуть такую же ситуацию в политике. Это невозможно и нежелательно для развития страны. По сути это шаг назад.

- Лукашенко в отношениях с Россией, с одной стороны, заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, а с другой — что Россия променяла союзнические отношения на партнерские. Как вам кажется, чем он недоволен?

— Скорее всего, тут имелись в виду постоянные споры вокруг энергоносителей. Он полагает, что споры — это переход от союзных, братских отношений к партнерским. Сведение все к экономике, к деньгам и к рыночным отношениям.

- А в чем, на ваш взгляд, должно состоять вот это союзничество и братство?

— На мой взгляд, нужно посмотреть, что прописано в договорах о Союзном государстве и Евразийском союзе. Там достаточно четко прописаны и разные условия, и принципы экономической политики. Мне кажется, что позиция белорусской стороны как раз заключается в том, чтобы не вводить дополнительные условия, а выполнять договоренности, которые у нас есть.

- Вы уже затронули вопрос с задержанными россиянами. Лукашенко не верит в версию официальной Москвы, но напрямую никого тоже не обвиняет. Есть у вас понимание, чем закончится эта история?

— Если российская сторона хотя бы неформально обсудит с Беларусью судьбу этих людей, то этот вопрос должен разрешиться позитивно. Сейчас важно, чтобы состоялись эти неформальные договоренности на уровне глав государств, белорусская сторона передала необходимую информацию российской стороне, а дальше уже решать их судьбу в этом ключе.

- Президент несколько раз заявил об угрозе майдана. А вы видите, что идет какая-то подготовка в этом направлении?

— Подобные попытки будут. Будет попытка вывести людей на массовый протест. С этого обычно майдан и начинается, и он об этом говорит.