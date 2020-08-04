Попытки президента Белоруссии проводить многовекторную политику, обращаясь за помощью к России и делая реверансы в сторону Запада, привели к тому, что он утерял точку опоры на обоих фронтах, заявил глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

"Мягкий" Запад и благодушный Восток. Почему белорусская оппозиция отреклась от пророссийского электората? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.

— Андрей Владимирович, обоснованы ли требования Киева?

— С точки зрения международного права Украина имеет полное право требовать выдачи участвовавших в конфликте на территории Донбасса. Но батька Лукашенко, коль скоро им вменяют в вину некие диверсионные намерения, имеет право судить их в Белоруссии, не выдавая Украине, или вообще отпустить на все четыре стороны.

- Как думаете, что вообще представляет собой это задержание?

— В западных медиа доминирует точка зрения о постановочности этого задержания, однако для Лукашенко все гораздо серьезнее. Несмотря на то что он готов к сценарию, что его попытаются отмайданить, он оказывается в таком положении, когда у него теряется точка опоры на Востоке и давно потеряна точка опоры на Западе.

Если посмотреть на таких лидеров постсоветских республик, как [экс-председатель молдавской Демократической партии Владимир] Плахотнюк или [экс-президент Киргизии Курманбек] Бакиев, то все это действительно может закончиться сценарием, когда при молчаливом согласии сторон такого лидера сносят.

Поэтому все будет решаться в ближайшие несколько дней. Не случайно на сегодняшний день перенесено выступление Лукашенко. Для него ситуация, откровенно говоря, тяжелая. И здесь задержание 33 русских богатырей может стать для него попыткой показать, что, дескать, против меня действует Россия, а Запад, как правило, если усматривал где российскую руку, молчаливо соглашался на любые, в том числе силовые, действия.

Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - А в чем интерес Украины?

— Украинская сторона, естественно, ищет аргументы, чтобы поработать на свою картинку мира. Мне кажется, что в конечном итоге позицию украинской стороны будет определять Вашингтон.

- Что представляет собой эта украинская картинка мира?

— Что мы стоим на пути России, защищаем Европу и так далее. Дескать, нет никакого внутреннего конфликта в Украине, а есть российская агрессия. А это участники агрессии, которых надо судить на Украине.

Поэтому для меня ключевая интрига — согласится ли Лукашенко на требования украинской стороны. Поскольку у него есть полное моральное право послать украинскую сторону в пешеходное эротическое путешествие, особенно после того, как Украина поддержала санкции в отношении Лукашенко. С моей точки зрения, это шаг абсолютно идиотский, контрпродуктивный: не будем забывать, чьим дизтопливом заправляются украинские танки, чьи грузовики поставляются в Вооруженные силы Украины. Ну, и в конце концов, Минск — это площадка переговоров.

В этой ситуации выступать против Лукашенко не самое разумное решение.

- Можете спрогнозировать, что будет, если Лукашенко согласится на требование Киева?

— Я думаю, его будут дожимать. Хуже будет, если дело затянется. То, что его отмайданят, шансы минимальные, но ему все-таки разумнее было бы потихонечку отпустить всех на все четыре стороны. Но я далек от мысли, что там 300 человек в Белоруссии с достаточно подготовленными силовыми структурами могли бы устроить что-то на манер попытки переворота или силового захвата власти.

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" - Насколько вообще корректно сравнивать то, что происходит в Белоруссии сегодня, с событиями на предмайданной Украине?

— Сравнивают сравнимое, понятно, что Белоруссия по сути по населению — это три Киева. И понятно, что рейтинг [экс-президента Украины Виктора] Януковича, когда он упаковал чемоданы, был около 30%. Несомненно, и у Лукашенко есть общественная база поддержки — это и бюджетники, и госслужащие, пенсионеры. Но это пассивное большинство.

Очевидно, что, как и в Украине, будет делаться ставка на проактивное меньшинство, и прежде всего в Минске, где [кандидат в президенты Белоруссии Светлана] Тихановская может набрать максимальный процент. Но [экс-претендент в президенты Валерий] Цепкало уже сказал, что если Тихановская победит, то она будет временным президентом, через месяц будут повторные выборы с участием его и [оппозиционера Виктора] Бабарико.

Сценарий оппозиции очевиден: непризнание итогов выборов, майдан и попытка смещения Лукашенко. Но к такому сценарию, судя по всему, белорусские спецслужбы готовы — разбирали украинский Майдан буквально поминутно.

- Какой результат можно было бы считать успешным для оппозиции?

— По моему мнению, там совокупная поддержка оппозиции достигает 25-30%. Но ведь никого не интересует результат. Снова выкинут лозунг «Пора менять лысую резину» и попытаются все решить в столице, как и в Украине.

- Говоря о мотивах задержания «33 богатырей», как думаете, не слишком ли рискованно для Лукашенко разыгрывать антимосковскую карту?

— Возможно, как раз в этой ситуации это Лукашенко уже не поможет. Это действительно контрпродуктивно. Думаю, время, когда батька проводил такую многовекторную политику, экономически подпитываясь от России и делая реверансы в сторону Запада, подходит к концу. Мир изменился, и ситуация потребует от него большей определенности.

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- Насколько в окружении Лукашенко сильна прозападная часть?

— Я бы не сказал, что она сильна. Там все-таки сильна ориентация на Россию, в том числе в силовых структурах, спецслужбах. Да и население: та же Витебская область напоминает Донбасс, Харьковскую область по своей ориентации.