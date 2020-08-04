Под диктовку транснациональных корпораций и капитала в США рождается тоталитарная система, которую попытаются экспортировать в другие страны. Будет отказ от базовых свобод — слова, совести, — нарушена неприкосновенность частной жизни и собственности, считает консервативный православный активист из Москвы Филипп Грилль

- Филипп, почему, несмотря на бурные протесты, которые могут ослабить власть, во внешней политике США продолжают опасную конфронтацию с ЕС и Россией по поводу «Северного потока-2» и с Китаем?

— Внутренняя нестабильность и кризис могут подтолкнуть США к более жесткому внешнему курсу с ЕС и Россией для компенсации внутренних провалов и отвлечения внимания населения от сложного положения. Возможный приход в Белый дом кандидата от демократов только усилит противостояние и воинственную риторику.

- Многочисленные протесты, противостояние в мире привели к тому, что существовавшее в мире последние 30 лет равновесие с доминантным положением США разрушается. Что придет ему на смену? Насколько новый мир будет стабилен?

— Новый мир стабильным не будет, тектонические политические и ценностные сдвиги будут продолжаться.

Думаю, что "переформатированные" США станут намного опаснее и неадекватнее на мировой арене. Под диктовку транснациональных корпораций и капитала в этой стране рождается тоталитарная система, которую попытаются экспортировать в другие страны. Будет отказ от базовых свобод — слова, совести, — нарушена неприкосновенность частной жизни и собственности.

- Рано или поздно Китай станет такой же мощной страной, как и США. Приведет ли это к тому, что мир снова будет разделен на два противоборствующих лагеря, как это было с 1945 по 1991 год? Если да, то жить России в таком мире будет безопасней или нет? К какому лагерю нужно примкнуть России?

— Пока Китай не набрал достаточной мощи для полноценного противостояния с США, но этот процесс идет. У России сложное положение, ей придется искусно лавировать между враждебными гигантами, не примыкая ни к одному лагерю. Китай едва ли можно назвать надежным союзником, вспомните сложности отношений с этой страной в конце 60-х годов ХХ века.

- Памятуя о реформах Петра I и о том, что он «прорубил окно в Европу», Россия — западная страна? Русский народ — западный народ? Или нет?



— Россия — это уникальная часть христианской европейской цивилизации. А русский народ — крупнейший европейский народ мира со своими особенностями и богатым историческим наследием.

- Как вы считаете, почему в конфликте власти и радикальной части населения Америки (прежде всего черного) так много общего с Майданом на Украине?

— Дело в том что у украинского Майдана и теперешней смуты в США одни и те же режиссеры, спонсоры и кураторы-ставленники транснациональной олигархии, поэтому события похожи даже в деталях.

Использование радикальных групп, уголовников и воинствующих меньшинств уже давно стало общей стратегией разрушителей сложившегося порядка вещей в различных странах. Как мы видим, Украина стала полигоном для этой стратегии. Теперь настала очередь и самих США, где тоже есть что ломать в обществе.