Вариант с использованием задержанных россиян в Белоруссии был необходим США для того, чтобы обострить в этот момент белорусско-российские отношения и лишить Минск статуса переговорной площадки по Донбассу, считает главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант

Александр Шпаковский о задержании россиян в Белоруссии: Сейчас главное не обвинять друг друга © РИА Новости, Владимир Трефилов - Алексей, вы ранее написали у себя в Facebook, что поскольку у задержанного политтехнолога Шклярова, связанного с Тихановским, нашли американский дипломатический паспорт, задержание россиян выглядит подставой с целью вызвать скандал в отношениях Москвы и Минска. Поясните, пожалуйста, свою позицию.

— Белорусские силовики получили оперативную информацию, вероятно из показаний задержанных членов команды Тихановского, о том, что, возможно, какие-то боевики будут переходить на белорусскую сторону. Эта информация стала раскручиваться, и, скорее всего, задержанных связали именно с этими сведениями.

Но мы все прекрасно понимаем, что за Тихановским стоял политтехнологический проект, который курировал в том числе и Шкляров. Это очень интересная фигура, которая связана и с демократической партией в США, и с либеральными кругами в России (возглавлял команду Собчак). Его жена является сотрудницей американского посольства в Киеве, а сам он имеет американский дипломатический паспорт.

Соответственно, вариант с использованием задержанных ребят из ЧВК или ЧОПа, как мне кажется, был необходим третьей стороне, скорее всего, США, для того чтобы обострить в этот острый момент белорусско-российские отношения, чтобы у Беларуси не осталось тыла за спиной, чтобы при помощи истории с возможной выдачей Киеву участников донбасского конфликта лишить Минск статуса переговорной площадки. То есть полностью ухудшить позицию Минска в отношениях и с Россией, и с Украиной.

Выгоды белорусской стороне от этого особой нет. А вот выгоду третьей стороны, которая через того же Шклярова политтехнологически играет на белорусских выборах, я вижу. Что касается ребят, то нужно разобраться, кто их нанимал, почему они не доехали до аэропорта, почему они остались на четыре дня в санатории возле резиденции Лукашенко.

Этими вопросами сейчас занимается следствие. Но то, что их могли даже втемную направить, руководить ими таким образом, а потом обратить на них внимание белорусских силовиков (на них нельзя было не обратить внимания, они были очень заметны), возможно, все это говорит о том, что этой историей кто-то умело режиссирует, и это является провокацией.

- В России сейчас высказывается версия, что помимо США такую ситуацию могла спровоцировать прозападная часть окружения Лукашенко. Существует ли такая часть, и насколько сильны ее позиции?

— Я сомневаюсь, что в белорусских элитах есть некая сильная прозападная партия, которая могла бы сыграть в такую игру. Да, силовики среагировали на слишком очевидное присутствие, и они не могли не среагировать. Но белорусские элиты нельзя сравнить с украинскими или даже с российскими. Здесь нет ярко выраженных «башен». Они все более-менее сплочены вокруг персоны Лукашенко.

В любом случае те, кто использовал эту ситуацию, просчитали, что в предвыборный момент будет очень тревожная и даже нервная реакция на происходящее, и белорусские силовики на это среагировали.

- Учитывая, что Киев требует от белорусской стороны выдать участников донбасского конфликта, как это повлияет на отношения Белоруссии и Украины?

Павел Рудяков: КГБ Белоруссии стало действовать так же, как и СБУ © РИА Новости, Нина Зотина

На мой взгляд, Минску в данном случае не стоит их выдавать, потому что российское гражданство в данном случае должно быть приоритетным. Вопрос должен решаться в рамках двусторонних российско-белорусских отношений, и третью сторону сюда подключать нельзя.

Потому что подобная выдача резко ухудшит позицию Минска, покажет, что он не является нейтральной стороной в вопросе донбасского конфликта, и все закончится окончанием роли Минска как миротворческой площадки. На мой взгляд, это тоже является одной из целей этой провокации.

- Удастся ли Минску в принципе сохранить свою нейтральную позицию?

— Если не выдавать этих парней Киеву, если разобраться с этой историей и с Россией решить вопрос, и не нагнетать какую-то информационную волну, мне кажется, шансы есть. Еще ничего окончательно не потеряно.

Главное, не идти на выдачу. Россия считает их своими гражданами, и у них есть российские паспорта. А то, что они когда-то были гражданами Украины — дело прошлое. Нужно прежде всего ориентироваться сейчас на отношения с Россией, избежать ходов, которые сейчас могут эти отношения ухудшить, и не о какой выдаче не говорить.

- Если говорить о выборах и оппозиционных кандидатах, то какой результат для них может считаться большим успехом?

— Я думаю, что если хотя бы один из них преодолеет планку в 10%, это будет считаться для них успехом. Я сомневаюсь, что сейчас они могут рассчитывать на что-то большее. При этом сейчас они активно создают в интернете картинку о том, что их уже чуть ли не большинство.

Но даже если посмотреть на взвешенную оценку численности тех людей, которые приходят на митинги, то это 1-2-3% от жителей городов, в которых они эти митинги проводят. Я сомневаюсь, что их реальная поддержка будет сильно сравнима с тем, что получит Лукашенко.

- С какими вызовами в первую очередь предстоит справляться победителю выборов?

— Прежде всего, это экономика и проблемы, вызванные коронакризисом, и вообще ситуацией в мире, которая явно ухудшается. Придется серьезно озаботится антикризисным управлением в экономике.

Во-вторых, может серьезно ухудшиться внешнеполитическая ситуация, особенно, если Байден придет к власти в Америке. Скорее всего, мы снова попадем под удар демократов, под удар критики со стороны новой администрации.

Это интервенционисты. Они будут вмешиваться в каждое из наших государств, критиковать Россию, Беларусь, снова пытаться рассорить. Украина скорее всего войдет снова в нестабильную полосу, потому что конфликт между Зеленским и Байденом очевиден. Все это означает нестабильность у наших границ, и к этому всему надо серьезно готовиться.

Ну и придется решать будущее Союзного государства, согласовывать позиции двух стран, прийти к какому-то соглашению, которое устроило бы обе стороны хотя бы на данный момент. Нужно согласовать условия, на которых мы это Союзное государство строим.