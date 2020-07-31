Нужно отдавать себе отчёт: среди представителей национальных меньшинств в России "колониальные" комплексы и антирусские настроения распространены, считает историк Аркадий Гольдин, старший преподаватель Московского автодорожного института

- Аркадий, каковы, по-вашему, итоги первых двух месяцев протестов? Что они изменили в США и в мире? Что привнесли нового?

— Об итогах пока говорить сложно: процесс в разгаре. Я считаю, что, с одной стороны, можно говорить об агрессивном продвижении левой повестки во всём Западном мире, об очередном переходе левых в наступление; а с другой — о деморализованности и растерянности правых.

- Может нечто подобное тому, что сейчас происходит в Америке, произойти в России? Если да, то как это будет? Кто станет движущей силой протестов?

— Не в ближайшее время, но может. Во-первых, в условиях глобализации западная повестка имеет тенденцию со временем "приходить" в Россию.

Во-вторых, не следует обманываться лозунгами о "российской политической нации". Нужно отдавать себе отчёт: среди представителей национальных меньшинств, в первую очередь имеющих территории компактного проживания, "колониальные" комплексы и антирусские настроения распространены широко, и желающие потребовать от русских покаяния и репараций образуют длинную очередь при первых признаках дестабилизации внутриполитической ситуации.

Не будем забывать и о миллионах иммигрантов из Средней Азии и Закавказья. Плюс некоторое количество левых радикалов, радфем-активистов и т.п., которым SJW-лозунги близки и греют души. Да, в целом население России более консервативно, чем в США, но никаких серьёзных политических структур у правых, националистов, консерваторов и т.д. нет и в помине, зато есть сформировавшиеся этнократии в регионах, богатые и организованные диаспоры.

- По-моему, страхи перед национальными меньшинствами преувеличены. Я не верю, что кавказцы и татары будут устраивать бунты, — у них всё хорошо. Они не являются, в отличие от тех же американских негров, дискриминируемым нацменьшинством. Не согласны?

— Сейчас не будут. Но стоит ослабеть центральной власти, сепаратистские настроения продемонстрируют незамедлительно. А также стремление к экспансии за пределы своих субъектов. Что касается американских негров — они давно уже не являются дискриминируемым меньшинством. Что никак не мешает им требовать большего и большего.

- Ну вот как будут демонстрировать сепаратистские настроения ингуши или тувинцы, аварцы или буряты? Зачем им, маленьким народам, свои самостийности и незалежности? И с чего вы решили, что центральная власть будет слабнуть?

— Да как все. Требовать независимость. Или делать вид, что требуют, чтобы "прогнуть" центр на предоставление дотаций и привилегий, — их много не бывает. Так-то самостийность и незалежность им объективно не нужна, но это не значит, что не найдётся ухарей, которые зажгут толпу лозунгами. В том числе припоминая "грехи" русских "колонизаторов". Да что далеко ходить? История с демонтажом памятного знака в Адлере произошла совсем недавно…

Что касается власти — Путин не вечен. Элита не монолитна. И я далёк от того, чтобы видеть в её представителях людей, для которых русская национальная идея хоть что-то значит и которые благо России поставят выше собственных интересов. "Перестройку"-2 считаю вполне вероятным сценарием.

- То есть кроме умозрительных предположений у вас больше ничего нет? Вы искренне предполагаете, что после двух чеченских войн и разгрома Грузии в 2008 году кто-то из нацменьшинств захочет восстать, чтобы добиться независимости? Мне кажется, что это параноидальная конспирология: не будет никакого восстания меньшинств и гастарбайтеров, российские левые радикалы — это вообще маргиналы из маргиналов, либерально-западническая оппозиция давным-давно дискредитирована в глазах русского народа и никакой поддержкой у граждан не пользуется.

— Ну почему же нет. История с памятным знаком в Адлере и выступлениями против установки памятника Ермаку в Сибири очень показательны. И я читал обсуждения этих историй в интернете.

В треды приходили представители меньшинств и транслировали ТАКУЮ ненависть к российской государственности, русской истории и русскому народу, что иллюзий быть не должно: желающие поставить русских на колени и заставить платить и каяться выстроятся в длинную очередь. Дай Бог, чтобы я ошибался, но я убеждён, что "расслабляться" нельзя ни в коем случае.

— Скажите, вам не кажется, что в РФ успешно идет процесс русификации нацменьшинств, и рано или поздно все будет русифицировано?

— Нет, не кажется. Вернее, некоторые, наиболее малочисленные и безобидные, возможно, русифицируются. Но ни о какой русификации кавказцев, татар, башкир, якутов и т.д. сейчас и мечтать не приходится.

- Хорошо, да, есть случаи в Адлере и в Сибири с Ермаком. А вот вы себе можете представить, что вот кто-то из кавказцев может приехать в Пятигорск или Ставрополь и скинуть с постамента генерала Ермолова, и при этом им никто из русских и властей не будет оказывать сопротивления? Поймите, в Америке такое может происходить только потому, что не только черные, но и очень значительная часть белых считают, что, например, памятники генералам Конфедерации — это памятники рабовладению, и они сегодня неприемлемы, поэтому должны быть демонтированы.А в РФ никто из русских не считает генерала Ермолова никаким колониальным захватчиком, и свалить памятники ему никто не даст. Подобные действия Кремль очень жестко пресечет на корню.

— Сейчас да, пресечёт. Но вот в Адлере — а это русский город — по требованию какой-то буквально шелупони мэрия дисциплинированно демонтирует памятный знак в честь русских солдат. Это как? Мэрия русского по национальному составу города. Скорее всего и большинство городской администрации — русские. Но ведь они прогнулись.

Это очень, очень показательная история! Так что не исключено, что у нас ещё всё впереди. Ведь 10-20 лет назад трудно было и в Америке представить себе то, что происходит сейчас.