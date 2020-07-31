В Америке началась война всех против всех - черных против белых, демократов против республиканцев, штатов против федеральной власти, Конца и края этому пока не видно, считает Денис Садоха, главред украинского информагентства "Прессинформ"

- Денис, выступления в Америке чернокожих граждан продолжаются. Продолжают гибнуть люди. Как вы считаете, это прекратится по окончании президентских выборов, или насилие продолжится и дальше?

— То, что сейчас происходит в Америке, результат негативных издержек ее политической системы вперемешку с неизжитыми до сих пор проявлениями расизма. Несмотря на формальное равенство, все-таки многие белые воспринимают черных как людей второго сорта. В результате сегодня на американские города вылилась эта гремучая смесь ответной расовой ненависти, анархии, а подчас и банальной уголовщины.

Не исключено также, что многие протестные акции подпитываются искусственно демократами и будут еще ими подпитываться вплоть до окончания президентских выборов.

В случае победы Трампа протестное движение против расовой дискриминации просто перейдет в протесты по поводу несогласия с результатами выборов. Но и не исключено, что если победят демократы, то Трамп попытается поднять на протесты своих избирателей. Так что протесты в Америке и насилие во время их проведения надолго.

- Каковы, по-вашему, итоги первых двух месяцев протестов? Что они изменили в США и в мире? Что привнесли нового?

— Не думаю, что они должны были что-то изменить. Ведь схема протестов банальна, она использовалась во многих цветных революциях, в том числе и на Украине, начиная с сакральной жертвы и избиения онижедетей. Любой, кто следит за ходом протестов, видит невооруженным глазом: в Америке началась война всех против всех — черных против белых, демократов против республиканцев, штатов против федеральной власти, либералов против консерваторов, левых против правых. Конца и края этому пока не видно.

- Вы считаете, Америка больше не будет прежней? Можно ли говорить, что это начало конца «белой Америки», когда то, что происходило в стране, определяли белые американцы — WASP, или это преувеличение?

— Может, мой прогноз покажется вам чересчур апокалиптичным, но мне кажется, что в скором времени мы будем говорить не о конце "белой Америки", а о конце "демократической Америки". Просто на смену свободе может прийти диктатура, несмотря на американские вековые демократические традиции.

Это может произойти, если протесты не прекратятся, и в результате под предлогом избежания гражданской войны власти прибегнут к "временному" введению диктатуры и ограничению гражданских свобод. Как долго это будет продолжаться, никто не скажет.

- Может нечто подобное тому, что сейчас происходит в Америке, произойти в России? Если да, то как? Кто будет движущей силой протестов?

— Может и, скорей всего, случится. Увы, головы протестующих в том же Хабаровске засеяли так называемыми "свободами" и "альтернативами" другой жизни. Внушили многим, что может быть другая, лучшая жизнь при смене власти в России. Так что не исключаю в ближайшее время нарастания напряженности.

Как справится со всем этим российская власть, не знаю, но опыт по срыву цветных революций у нее есть. Она будет попросту отсекать от протестов подпитывающие их разного рода экстремистские организации, и все в итоге может само собой затихнуть. Тут уж как спецслужбы сработают.

В любом случае протесты без конструктива приводят к хаосу и беспорядкам. Не хочется, чтобы Россия повторяла ошибки Украины.