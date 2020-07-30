Гражданская война в США в XIX веке, как и нынешний конфликт, начиналась с юридической войны, в которой участвовали губернаторы и генпрокуроры штатов, президент и федеральный генпрокурор, напоминает один из лидеров общественной организации «Русские демократы» Сергей Григоров

- Сергей, выступления в Америке чернокожих граждан продолжаются, гибнут люди. Как вы считаете, это прекратится по окончании президентских выборов, или насилие продолжится и дальше?

— Противостояние и насилие продолжатся и после выборов. Социологические исследования в США показывают, что нынешняя избирательная кампания не удовлетворяет никого — ни демократов, ни республиканцев. Недоверие к избирательной кампании скажется на признании легитимности итогов выборов в ноябре. Большинство специалистов склоняется к тому, что проигравшая сторона не признает итоги выборов.

В США уже идёт гражданская война. Если на первом этапе это была холодная гражданская война, то есть она выражалась в крайнем идеологическом, информационном и политическом противостоянии, то теперь она перешла ко второму этапу, к юридической войне. Надо вспомнить, что известная нам по XIX веку Гражданская война тоже началась сначала не на фронте, а в юридической сфере. В ней участвовали губернаторы штатов, генпрокуроры штатов, президент и федеральный генпрокурор, которые накладывали друг на друга определения.

Сейчас кроме уличных столкновений происходит то же самое. Например, в Портленде генеральный прокурор штата вынес исполнительный приказ, по которому федеральные агенты не могут арестовывать людей. Этот приказ потом был отменён в федеральном суде, но уже этот иск оспаривается в Верховном суде США, который до решения может опять приостановить деятельность федеральных агентов в штате.

Крайне показательна ситуация с семьёй Маккласки. Их обвиняет окружной прокурор Сент-Луиса, при этом губернатор обещает им вынести помилование, а генеральный прокурор штата подаёт в суд на окружного прокурора, который, в свою очередь, сам подаёт в суд на генерального прокурора и губернатора штата за вмешательство не в свою юрисдикцию.

Это только несколько примеров. Но такого количества исков друг против друга не было никогда. Граждане подают иски на местные и федеральные органы, местные — на федеральные. Происходят вообще невероятные вещи. В Калифорнии был принят закон, в котором запрет на сегрегацию был убран из конституции штата. Получается, теперь законодательное собрание и сенат Калифорнии могут принимать законы, по которым белое население штата может ущемляться в правах?

- Каковы, по-вашему, итоги первых двух месяцев протестов? Что они изменили в США и в мире? Что привнесли нового? Америка больше не будет прежней? Можно ли говорить, что это начало конца «белой Америки», когда то, что происходило в стране определяли белые американцы — WASP, или это преувеличение?

— Это не конец «белой Америки», это конец Pax Americana, конец эпохи послевоенной стабильности. У нас эта эпоха послевоенной стабильности закончилась в эпоху Перестройки, теперь настала очередь США.

Конец белой Америки может случиться, если при возможном переходе Гражданской войны к полноценным боевым вооруженным столкновениям армия США окажется на стороне BLM, леваков и «демократов». Несмотря на отдельных представителей, армия США более консервативна. Пентагон, объединение начальников штабов, генералы хотят парить над схваткой. Но при переходе гражданской войны к горячей фазе им уже не получится занимать нейтральную позицию. На стороне правых уже есть опытный командующий с опытом военных действий, это генерал Майкл Флинн, который может возглавить сопротивление, если будет совсем горячо.

Америка изменилась. Основой же США была протестантская этика, где ваша угодность Богу проверяется вашим успехом в делах, в богатстве, в карьере, в благополучии. Теперь этот фундамент, на котором стоят США и средний класс, вынимается. Спрашивается, кто будет оплачивать левацкую политику, BLM, новую идеологию и все эти новые льготы и дискриминацию белых? Как эта система будет теперь существовать экономически?

Об этом пока не задумались. Например, хотя бы Голливуд. Большинство популярных актёров белые, но Голливуд принципиально не хочет снимать белых, он хочет снимать чёрных и меньшинства по требованию феминистического политбюро во главе с Мерил Стрип. Но успеха даже у либеральных зрителей такое кино не имеет, кино должно быть интересным, развлечение — развлечением, а еда должна быть едой.

Социализм, который сейчас пытаются построить в США, проваливается изначально экономически. Люди восприняли левую идеологию, но они не восприняли левые идеалы и не готовы отказаться от американской мечты, свою пирамиду Маслоу демократы и леваки разрушать не хотят, но она уже разрушена для белых, для республиканцев, люди не чувствуют себя в безопасности. Равновесие и стабильность нарушены, у таких людей нет выхода, кроме как сопротивляться до конца.

- Может нечто подобное тому, что сейчас происходит в Америке, случиться в России? Если да, то как это может происходить в России? Кто будет движущей силой протестов?

— Вы не замечаете, что стадия холодной гражданской войны уже есть и в России? Причём идеологические силы противостояния те же. И знаки этой войны мы видим не только в полемике в СМИ и соцсетях, но и в попытках раскачать ситуацию вокруг памятников. Снос памятного знака русским солдатам в Сочи по требованию радикальной националистической организации «Адыгэ Хасэ», дальнейшие требования организации, связанной с международными фондами, пересмотреть историческую память на Кавказе, активизация сепаратистской организации в Сибири, выступившей против установки памятника Ермаку.

Понятно, кроме левацкой повестки в России будут поджигать и национальные окраины. И на этом фоне корреспондентка Первого канала выдаёт праздничный репортаж из Стамбула по превращению Святой Софии в мечеть. Это же итог наших потерянных 90-х и нулевых. Мы потеряли нашу молодёжь, люди воспитаны на Голливуде, на американском образе жизни. У них в подсознании прописано, что всё, что идёт с Запада, даже если Турция, про США и не говорим, то это хорошо.

Но Запад изменился. Это понял уже наш народ, причём понял быстрее, чем наши элиты, которые привыкли быть чем-то вторичным по отношению к элитам западным. Всё должно быть наоборот, надо перестать хотеть быть интегрированными в мировую элиту, а самими становиться ей с центром в России. Если наша власть и элита этого не поймёт, то нас ждут тяжёлые времена, нельзя быть вторичными, тем более США вот-вот рухнут под напором леваков и BLM, а Европа под исламским миром. Россия должна быть первой и стать бастионом нашей цивилизации и культуры, которую хотят разрушить. Тогда мы будем влиятельны и интересны всем остальным, тогда у нас в мире появятся последователи, единомышленники и союзники.