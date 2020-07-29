Появление экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу у руля «Динамо Киев», извечного соперника донецкого клуба, добавит драйва и куража украинскому чемпионату, считает журналист, бывший начальник пресс-службы ФК «Шахтер» Руслан Мармазов

- Руслан, сегодня легендарному футбольному тренеру Мирче Луческу, многолетнему наставнику донецкого «Шахтера», исполняется 75 лет. Вспомнили ли донецкие любители футбола об этой дате? Как дни рождения выдающегося тренера справлялись в Донецке раньше?

— Не знаю, как отмечают день рождения сейчас, но думаю, что футбольная публика помнит об этом. Раньше день рождения Луческу был действительно большим событием, в первую очередь клубным.

Футбольные клубы Украины во власти ультрас? © Скриншот из видео Украина.ру Аркадий Запорожану, футбольный агент, он сейчас находится рядом с Луческу в «Динамо», и предложил вести концертную программу на дне рождении Мистера, который отмечался в гостинице Donbass Palace. Для меня это было неожиданное предложение и очень лестное.

Я надел футболку, клубный шарф, берет с эмблемой «Шахтёра» и вел этот концерт. Выступали Zdob și Zdub, Ион Суручану, и женская румынская группа, некий аналог нашей «ВИА Гра». Восторг был совершенный!

После этого, разумеется, многое произошло… Когда я уже работал в клубе, день рождения Луческу был особым праздником. Утром весь директорат садился на машины и приезжал в дом к Луческу. Он арендовал особняк в месте, известном жителям Донецка как «улица Демьяна Бедного».

- Да, хорошо известная дончанам «улица»…

— Там довольно дорогие особняки располагались. Под забором у Луческу собиралась кавалькада автомобилей. Выходили директора, дарили подарки, хотя Луческу, надо сказать, тяжело сделать подарок, у него все есть, поэтому старались придумать нечто оригинальное. Президент клуба (Ринат Ахметов. — Ред.), правда, поздравлял отдельно.

В доме виновника торжества был накрыт стол с тортиками и хорошим шампанским. Встречал гостей не только Мирча, но и его жена Нелли, очень тонкий и интеллигентный человек, она прекрасно говорит по-русски, у нее бессарабские корни.

Армен Гаспарян: Мирча Луческу станет самым проклинаемым человеком в структуре ФК «Шахтер» © Скриншот из видео Украина.ру

Сам Мирча к своему дню рождения относится довольно спокойно, для него это день достаточно тяжелый, потому что все хотят позвонить и поздравить. Наверно, это тысячи звонков — игроки, которых он воспитал, тренеры, с которыми работал. Сегодня, кстати, к моменту нашей беседы я Мистеру еще не дозвонился, может быть, ближе к вечеру получится.

- Руслан, вы многие годы проработали в футбольном клубе «Шахтер» и близко знаете Мирчу Луческу. Очень интересно, как он оценивает события последних лет в Донбассе, кровопролитие, которое происходит по вине украинских властей? Ведь в Донецке он прожил без малого 12 лет.

— Естественно, война и все, что с ней связано, для него абсолютно кошмарная история. Я делал с ним интервью, когда он уже работал в питерском «Зените», и тогда он сказал: «Я живу довоенным Донецком».

Для него это была идеальная ситуация, идеальный город, идеальная команда, идеальные возможности. Он любил этот город, его жителей. Мы не так часто видимся сейчас, но когда пересекаемся, он всегда спрашивает, как дела дома?

Я отвечаю, что плохо. Когда идет война не может быть хорошо. Его это страшно расстраивает, огорчает, но публично он от политических оценок уходит, и правильно делает. Луческу говорит, что он иностранец и не считает себя вправе оценивать данную ситуацию.

В этом смысле новое рабочее место будет для него очень сложным, потому что ультрас киевского «Динамо» — это как раз олицетворение войны. Многие из них участвовали или участвуют в карательных батальонах. Хотя с другой стороны, ультрас донецкого «Шахтера» показали себя ненамного лучше.

Так что вопрос войны и мира — это сложная тема, но Мирча — человек спорта, и на своей позиции он пытается делать этот мир немного лучше, хотя бы на уровне футбола.

- А часто ли в истории футбола тренер одной команды через какое-то время становился у руля ее извечного соперника в домашнем чемпионате?

— Скажу больше, у Луческу таких случаев было два в его биографии. Он тренировал «Динамо Бухарест», выиграл чемпионат и два Кубка Румынии. А потом он тренировал «Рапид Бухарест». Это не самое лютое румынское дерби, самое лютое «Динамо» — «Стяуа», но и «Динамо» — «Рапид» тоже серьезное дерби, как в Москве ЦСКА — «Локомотив», например.

Самый показательный случай в биографии Луческу, когда в 2002 году он с «Галатасараем» в Стамбуле выиграл чемпионат Турции, а на следующий год выиграл чемпионат Турции с клубом «Бешикташ».

«Галатсарай» и «Бешикташ» — самые заклятые соперники, которых можно представить. Аналог «Шахтер» — «Динамо» на Украине, или же «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) в советские времена.

Такие случаи бывают, если мы копнем чемпионат Италии, там сколько угодно такого. Но не всегда случается такая острая реакция, подогретая политическими обстоятельствами.

- Помнится, раньше украинский футбол обвиняли в засилье иностранных легионеров, мол, украинские ребята должны сидеть на банке, пока всякие бразильцы гоняют мяч по полю. А какой точки зрения придерживался Луческу, ведь он сам по сути легионер?

— Луческу — это профессионал до мозга костей, поэтому здесь он мыслит, исходя исключительно из выгоды для его команды. Вообще мнение, что иностранный тренер сажает талантливых местных парней на банку, — полнейшая ерунда. Тренеру главное — иметь оптимальный состав.

Если у нас нет игроков соответствующего уровня, то они приобретаются за рубежом. Что делает Луческу в чемпионате Украины? Если бы на Украине была уйма тренеров высокого уровня, о Луческу никто бы и не говорил. Но на Украине нет тренеров такого уровня, поэтому приход Мистера, пусть и в «Динамо», воспринимается, как луч света в темном царстве.

Луческу исходит только из соображений пользы своего клуба. Но когда он тренировал сборные Румынии и Турции, его интересы менялись. То есть, когда он клубный тренер, он, наверное, вообще бы отменил лимит на легионеров. Ему нужны классные игроки прямо сейчас. Когда он тренер сборной, ему нужны национальные кадры, которые куются в клубах, — тогда он выступает за ограничения для легионеров.

Дмитрий Ефимов: Луческу нужно опасаться не ультрас, а козней внутри «Динамо Киев» © скриншот видео Украина.ру

Выскажу свое мнение как болельщика, журналиста и клубного работника. Для меня бразилец Фернандиньо такой же донецкий парень, как, например, Дима Шутков (вратарь ФК «Шахтер». — Ред.). Потому что Фернандиньо выступал за наш клуб, приносил ему пользу, бился за нашу клубную эмблему, цвета, и вообще он достойный человек.

А бывали и местного разлива персонажи, с которыми я бы не хотел оказаться за одним столом, потому что человек — это категория не национальная, а наднациональная, надрелигиозная, надрасовая и так далее. Или человек, или не человек.

- Очевидно, что после Майдана деградация коснулась всех сторон украинской жизни — экономики, политики, культуры. Оцените, пожалуйста, как футбольный специалист современный уровень клубного чемпионата Украины. Просел ли уровень игроков, уменьшился ли накал борьбы?

— Мы сейчас наблюдаем колоссальную деградацию украинского футбола. Футбол довоенного образца, до 2014 года, и то, что сегодня, — это разные вещи. Многие клубы просто исчезли. Многие состоятельные люди, которые поддерживали футбол, заняты совершенно другими вещами.

Мы видим затухающий деградирующий футбол, в котором остался донецкий «Шахтер» за счет энтузиазма, упертости и финансовых возможностей его президента Рината Ахметова. Но и «Шахтер» сегодня существует в эконом-варианте, игроки приобретаются попроще, а не так, как было раньше. Урезаются направления деятельности клуба…

Все остальные, как показывает последний чемпионат, на голову, на несколько голов ниже «Шахтера». Даже киевское «Динамо», которое всегда было серьезным соперником, а когда-то и непроходимым. Но когда «Шахтер» играет не на полных оборотах, а чемпионат завершает, имея 23 очка отрыва от второго места, — это показатель.

Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Лидер украинского футбола времен первого пришествия Луческу на Украину — «Шахтер» — выиграл Кубок УЕФА. Когда в следующий раз украинский клуб выиграет еврокубок, я не знаю. Скорее всего, никогда. Да и будет ли существовать в перспективе украинский футбол в сколько-нибудь конкурентоспособном виде — это большой вопрос.

Появление Луческу в Киеве сейчас добавляет, конечно, драйва и куража. Может быть, как-то это всколыхнет украинский футбол. Хотя, конечно, одного человека для этого мало.