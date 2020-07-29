Когда Мирча Луческу тренировал донецкий «Шахтер», ему были созданы условия, которые не создавались ни одному тренеру в мире. В киевском «Динамо» таких условий не будет, уверен бывший коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Ефимов

Легендарный тренер Луческу, против которого ополчились нацисты из «Динамо» — видео - Дмитрий, насколько вообще можно было ожидать, что Луческу решится возглавить киевское «Динамо», принципиальных соперников «горняков»?

— Я абсолютно не ожидал такого поворота. В принципе Мирча уже тренер, убеленный сединой, и я мог ожидать, что он уже закончит тренерскую карьеру на пороге 75-летия. Я мог ожидать увидеть его в каком-то другом уважаемом клубе.

Более того, если бы меня попросили составить список клубов, в которых теоретически мог оказаться Мирча, это были бы какие угодно клубы, вплоть до североамериканских, но в этом списке не было бы «Динамо Киев». В общем, для меня это было шокирующее известие, и я отнесся к нему очень неоднозначно.

Я далек от мнения рядового болельщика, который считает, что если ты, скажем, играл в ЦСКА и ушел в «Спартак», то ты предатель. Спортивная карьера коротка, конкуренция серьезная, ставки высоки, и спортсмен всегда должен думать о том, чтобы по максимуму использовать пик своей формы.

Хотя карьера тренера длится гораздо дольше, все равно нужно оставаться в форме и работать. А если тебе 75 лет, то, несмотря на твои прошлые заслуги, получить приглашение в клуб с мировым именем — это очень большой успех, и второго такого предложения может даже не быть.

Поэтому я ни в коем случае не критикую Мирчу за принятие такого решения. Но при всем при этом остается какой-то эмоциональный и моральный аспект.

- В чем тогда он состоит?

— Мирча прекрасно понимает, что «Шахтер» и «Динамо», Ахметов и Суркисы — это непримиримые конкуренты, чтобы не использовать более сильный термин. Все значимые успехи «Шахтера» связаны именно с Луческу.

Он там был не просто уважаем, он был богом. Ему Ахметов создал такие условия, которые еще не создавали ни одному тренеру в мире. Его носили на руках, он был непререкаемым авторитетом, он не знал слова «нет». Он получал все, что хотел, и его за это многие не любили.

Вы, наверное, помните, как многолетний начальник команды Евгений Канана выступил против Луческу. Он пошел к Ахметову и стал ему объяснять, что Луческу делает все не так. И что? И не стало в клубе Кананы. А Луческу остался. И до последних времен был там царем и богом. По крайней мере, до того момента, как клуб не уехал в Киев.

Поэтому, конечно, Луческу идет в «Динамо Киев» не для того, чтобы проигрывать. Он не может не понимать, что будет больно Ахметову, Дарио Срна и многим другим. Если случится триумф «Динамо Киев» под руководством Луческу над «Шахтером», это ведь будет вдвойне больно.

Одно дело проиграть в честной борьбе какому-то сильному тренеру, а другое — проиграть своему. Он же свой там. Кто-то его обожает, и у кого-то на него остались обиды. Но, тем не менее, он стал частью «Шахтера», частью «Донецка». И получить удар от своего, пусть даже в честной борьбе, вдвойне обидно. И Луческу это не может не понимать.

В этом плане я не могу сказать, что я не одобряю. Кто я такой, чтобы одобрять или не одобрять решения Луческу. Но я не принимаю его с удовлетворением.

- Принесет ли это назначение пользу «Динамо»?

— Для Суркисов эта ситуация выгодна в любом случае. Если Луческу провалится с «Динамо», проиграет «Шахтеру» и не войдет в тройку, Суркисы со скандалом и улюлюканьем его выгонят и скажут, что этот донецкий Луческу ничего не смог. Мол, приехал в великий наш клуб и облажался. Зря ты, Ахметов, носил его на руках, ничего он не может.

А если у Луческу получится, он победит и станет чемпионом, Суркисы будут злорадствовать. Ну что, «Шахтер», ну что, Ахметов. Победили мы вас, причем вашими же руками. То есть эта ситуация для Суркисов в любом случае будет приятной, а для «Шахтера» — болезненной. Это болезненно и для меня, потому что вся моя симпатия и лояльность на стороне «Шахтера», и будет очень обидно, если президенту и клубу будет нанесена такая обида.

Но посмотрим, жизнь покажет. Ринат Леонидович (Ахметов) — умнейший человек. Он умеет просчитывать на много шагов вперед, у него фантастическое чутье. Возможно, что даже в такой одиозной ситуации он сумеет найти выход. Мне бы очень хотелось на это надеяться.

- Насколько обоснованы претензии динамовских ультрас, что Луческу якобы оскорблял клуб и Лобановского?

— Да чушь это все. Мне к этому даже добавить больше нечего.

- Чем все-таки руководствовался Луческу, когда принимал такое решение? Это деньги? Это искреннее желание тренировать? Или это желание взять реванш за провал с питерским «Зенитом», еще одним соперником «Шахтера»?

— Мне кажется, это все три названные вами фактора, плюс его абсолютнейшая неугомонность. Давайте смотреть объективно. Деньги лишними не бывают, и каким бы хорошим ни было финансовое состояние специалиста, заработать энное количество миллионов евро на старости лет никогда не помешает. Желание тренировать — абсолютно. Луческу — абсолютный футбольный фанатик, у него столько всего было.

Я вспоминаю свои годы в «Шахтере». Помните этот матч, Луческу-старшего против Луческу-младшего? Помните этот гол от «Валенсии» на последних секундах? Это такая бурная сумасшедшая футбольная жизнь, которая засосала его полностью. И будучи в хорошей физическое форме, Луческу не представляет себя вне поля. Более того, если он окажется без работы, то он будет чахнуть.

Реабилитироваться за «Зенит» — тоже. Но здесь он идет на колоссальный риск. Почему у него все так хорошо получалось в «Шахтере»? Потому что для него были созданы идеальные условия. Он получал все. Ахметов не хотел говорить ему «нет», а все остальные не могли. Когда Луческу что-то нужно было от руководства, он получал все на блюдечке с голубой каемочкой. Когда ему ничего не было нужно от клубного руководства, оно для него не существовало.

Но в этой ситуации он как раз оказывается в неравных условиях с другими тренерами. Потому что у конкурентов могут быть большие ограничения по бюджету и по каким-то другим, внутриклубным моментам, а у Луческу этого не было. Его слово было закон, его желание было закон. Он творил на максимуме своего потенциала.

- А в «Зените», получается, все было по-другому?

— В «Зените» было совсем по-другому. Он туда пришел просто как уважаемый специалист. Но при этом было и газпромовское руководство клуба, был президент, директор и так далее. Там его мнение было просто одним из мнений членов руководства. И когда там Мирча после поражений попробовал свои излюбленные приемы в стиле «я не виноват, виноваты все остальные», ему сказали: «нет, дорогой, извини». Никто не виноват, кроме тебя. Для него это был шок.

Поэтому он должен понимать, что в «Динамо» таких сливочных условий не будет. А будет много людей (я даже не говорю про ультрас) в клубе, которые его будут тщательно не любить. И каждый его промах будет смаковаться, выноситься на всеобщее обсуждение. Он должен это понимать, и реванш за промахи с «Зенитом» там абсолютно не гарантирован.

Армен Гаспарян: Мирча Луческу станет самым проклинаемым человеком в структуре ФК «Шахтер» © Скриншот из видео Украина.ру Русланом Мармазовым. Все кипят, весь футбольный мир бурлит. А что Мирча? А он кайфует. Он же король этой ситуации. Опять весь футбольный мир говорит о Мирче Луческу. Так что тут сыграли все эти три фактора.

- Если говорить об ультрас, то они все же успокоятся или дело дойдет до бойкотов матчей, блокады офисов или чего-то еще?

— Я отвечу на этот вопрос, исходя из своего опыта работы в «Шахтере» и «Локомотиве». В российских и украинских клубах есть группы преданных фанатов. Это люди, которые выросли в этом городе, которые любят этот клуб, их родители и друзья болеют за этот клуб, этот клуб у них в прямом смысле в сердце, и они ходят на его матчи, они переживают и живут этим клубом. И главное, что они никогда не делают этому клубу гадости.

Они могут выразить протест, если они чем-то недовольны. Они могут, как болельщики «Локомотива», вывесить баннер: «Баба с возу, легче паровозу», адресованный Ольге Юрьевне (экс-президенту Смородской), когда они очень хотели, чтобы эта мадам покинула клуб. Потому что она приносила ему, на их взгляд, много неприятностей. Но эти люди никогда не будут делать клубу гадости.

А есть ультрасы. Это молодчики, для которых футбол абсолютно на последнем месте. Это люди, которые преследуют свои, совершенно далекие от футбола цели. Они могут быть связаны и с криминалом, и не имеют абсолютно никакого отношения к футболу.

Когда я еще работал в футболе, мне приходилось иметь с этими людьми дело (слава Богу, это было не в «Шахтере», там этого всего в то время не существовало), но в глубине души мне было наплевать на их мнение. Потому что я понимал, что их мнение не относится к футболу и жизни клуба. Оно относится к чьим-то совершенно другим интересам. И я могу по истечению лет рассказать вам одну историю, которую я никогда никому не рассказывал.

- Давайте.

— Я работал в московском «Локомотиве». Там была группа, тяготеющая к ультрас, которую возглавлял товарищ по кличке Латыш. Он был сотрудником клуба, получал зарплату как руководитель клуба болельщиков, но при этом обстряпывал много своих делишек. И когда сменилось руководство клуба, когда на тренерский мостик пришел Бышовец, президентом клуба стал Юрий Павлович Семин, а председателем совета директоров стал Сергей Иванович Лепатов, этот Латыш стал вести с ними некую подпольную борьбу, оставаясь при этом в клубе на зарплате.

Руководство это дело терпело, потом у него терпение закончилось, и они решили его уволить. В конце концов, если ты хочешь с нами бороться, борись, но не за зарплату из нашей кассы. Я, будучи коммерческим директором, был тем человеком, который технически его уволил. И что вы думаете? Через короткое время мне позвонил человек из компетентных органов, если конкретно, то с Лубянки, и сказал, мол, зачем вы уволили Латыша, этого не надо было делать, надо бы его вернуть в клуб. Я тогда сказал, мол, извините, но решение принималось на уровне выше меня, и я ничем не могу вам помочь. Это было для меня крайне показательно, кто такой ультрас и где сидят его руководители.

Я ничего такого не могу сказать об ультрас «Динамо Киев», но я убежден, что действия этих людей не направлены на благо клуба. Они, наверное, так или иначе будут протестовать и мешать Луческу. Потому что их действия направлены только на разрушение. Насколько они помешают Луческу — спорный вопрос. Луческу приходит туда тренировать, ему нет дела до клубной администрации, и точно так же ему не будет дела до тех молодчиков, которые будут ему что-то кричать.

Он очень сильный, он с этим справится. Я думаю, это уже вопрос руководства клуба и правоохранительных органов, чтобы они дали команде спокойно играть, а Луческу работать. Я думаю, что Луческу надо больше опасаться внутриклубной оппозиции. У этих людей гораздо больше возможностей, чтобы ему помешать. Но я все же надеюсь, что у Киева хватит возможностей сохранить ситуацию в рамках закона.