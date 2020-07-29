Америка страдает от тех же проблем, которые стали причиной падения Древнего Рима, утверждает политолог Вадим Самодуров

- Вадим, выступления в Америке чернокожих граждан продолжаются. Продолжают гибнуть люди. Как вы считаете, это прекратится по окончании президентских выборов, или насилие продолжится и дальше? И что будет с США в результате происходящего?



— 4 сентября 476 года молодой человек по имени Ромул Августул был лишен имперских регалий готским полководцем и отправился на покой в район Неаполя. Считается, что именно в этот момент «опустился занавес» для Римской империи. Хотя на самом деле почти все варианты определения конкретной даты падения Римской империи каким-то конкретным днем являются неверными.

И если уж быть предельно точными, то титул «последний Римский император Запада» должен был в действительности принадлежать совсем не Ромулу Августулу, а балканскому полководцу по имени Юлий Непот, который был убит в 480 году. Угасание и распад Римской империи были растянуты во времени больше чем на столетие.

А тем временем в самом Риме в целом продолжалась обычная жизнь. Проходили выборы консулов, членов Сената, в Большом цирке проводились гонки колесниц. Римская империя продолжала оставаться сильной и была наиболее заметным игроком в районе Средиземноморья. Управлявшаяся из города, специально названного Вторым Римом, она продолжала оставаться самой значительной силой своего времени. Константинополю предстояло еще в течение многих веков быть частью Римской империи, но уже в качестве ее столицы…

Почему я об этом говорю. Да потому что Соединенные Штаты — это современная «реинкарнация» Римской империи. И процессы, происходящие там, во многом сходны с тем, что происходило в Риме, а вообще говоря, типичны для любой империи. Поэтому, конечно, ни новые президентские выборы в США, ни какие-то другие формальные процессы, сопровождающие жизнь государства, никак не влияют на жизненный цикл империи, на внутреннюю логику развития этого «проекта»…

- Крайне любопытный взгляд на вещи. А насколько вообще уместно и корректно проводить прямые аналогии между Соединенными Штатами и Римской империей? Это такая политологическая метафора или вы говорите буквально?

— Говоря о США, мы говорим о государстве, смысловым и реальным политическим центром которого являются Сенат и Капитолийский холм… Одно только это уже говорит о соответствующих установках, которые заложены в американскую государственность, в американское самосознание. И выражение Pax Americana, которое определяет весь послевоенный исторический период, появилось совершенно не на пустом месте. Во второй половине XX века США окончательно превратились в Новый Рим, являющийся метрополией новой глобальной Римской империи.

На самом деле даже сами представители американской власти часто приводят пример Рима, говоря о процессах происходящих в США. В 2007 году начальник Главного контрольного управления США Дэвид Уокер (David Walker) выступил с мрачным прогнозом относительно перспектив американского государства. По его мнению, Америка страдает от тех же проблем, которые, как мы считаем, стали причиной падения Рима: «деградация моральных ценностей и политической корректности в собственном доме, чрезмерно самоуверенные и слишком растянутые вооруженные силы на территории зарубежных стран, а также фискальная безответственность центрального правительства».

- Каковы, по-вашему, итоги первых двух месяцев протестов? Что они изменили в США и в мире? Что привнесли нового?

— С точки зрения объективных законов исторического развития нового ничего нет. То, что возвышается, должно упасть. Это даже, если угодно, не законы истории, а законы физики. Объективные законы природы. В этом мире всё смертно, всё имеет свое начало и свой конец. И каждая страна, которая когда-либо получила статус империи или сверхдержавы, существовала и существует с осознанием собственной смертности и заложенным внутри «механизмом» старения и смерти.

Другое дело, что как и в момент распада Советского Союза, так и сейчас, никто не ожидал и не предполагал, что ТАКОЕ возможно. Америка воспринималась всеми, даже геополитическими конкурентами и врагами, как неприступная, нерушимая цитадель. Американское влияние — культурное, экономическое, финансовое — распространилось настолько широко и настолько глубоко проникло внутрь других стран, что ни у кого и мысли не возникало, что Америка может пошатнуться.

Мы все привыкли воспринимать и считать Америку центром мирового господства, штаб-квартирой могущественного «тайного мирового правительства», которое крепко держит в своих руках все нити управления современной цивилизацией. И на наших глазах Америка «поскользнулась на арбузной корке» в виде чернокожего уголовника, рецидивиста с шестью судимостями Джорджа Флойда и «поехала» в самый настоящий хаос, вандализм, новое варварство. Это, конечно, стало абсолютным открытием для всего мира.

Неожиданно для себя мы обнаружили, что, оказывается, в «богохранимой», «стабильной» и «непобедимой» Америке всё не так надежно, прочно и стабильно, как нам казалось. Что существует невероятное недовольство внутри американского общества. Что само это «благополучное» общество оказалось раздираемо огромным количеством социальных, расовых, политических противоречий, конфликтов и комплексов — абсолютно далеких от «американской мечты».

Оказалось, что американские элиты и американские власти совершенно не могут контролировать процессы и события внутри своей собственной страны, притом что десятилетиями США претендовали на роль глобального ментора и учили весь мир тому, как «правильно» жить, навязывая идеалы «американской демократии». На наших глазах рушится устоявшаяся картина мира, рушатся собственные иллюзии и установки, с которыми жили много поколений людей… И это, безусловно, очень мощный процесс, который затронет не только США, но и весь мир.

- Америка больше не будет прежней? Можно ли говорить, что это начало конца «белой Америки», когда то, что происходило в стране, определяли белые американцы — WASP, или это преувеличение?

— Человеку свойственна боязнь перемен. Мы хотим стабильности, чтобы всё оставалось неподвижно, статично, надежно. Но история не знает ни одного примера государства, которое бы сохранилось и просуществовало в неизменном виде сколь-нибудь действительно долго в историческом смысле. Даже самые могущественные цивилизации канули в Лету или преобразовались во что-то совершенно другое. Все империи распадаются рано или поздно, погибают…

Можно не воспринимать Библию как источник божественного откровения, но в ней определенно сосредоточен многовековой опыт человечества и мудрость, ставшая результатом осмысления опыта многих поколений. Там есть и заметная «геополитическая линия». В книге пророка Даниила говорится о том, что он увидел четырех зверей, появляющихся один за другим из бушующего моря, и затем ангел объясняет ему, что каждый из них представляет определенное царство. Четвертый зверь, по словам Даниила, символизирует самую мощную империю из всех, и, тем не менее, она тоже будет разрушена и «предана на сожжение огню».

Я не говорю, что в Библии имеются в виду Соединенные Штаты (хотя не исключаю того, что подобного рода пророчества имеют совершенно конкретную «адресность»), но я говорю о том, что даже в древности люди прекрасно понимали, что любые цивилизации и великие государства переживают период своего расцвета и упадка.

Греки, к примеру, помня о разграбление Трои, также прекрасно понимали, каким непостоянным может быть величие. Геродот был первым, кто попытался понять и показать, как и почему империи сменяют друг друга. И Геродот в этих своих исследованиях апеллировал не к божественной воле и не к божественному откровению, а к примитивной реальности, к простым аналогиям и естественным объяснениям.

«Многие великие в прошлом города теперь стали малыми, а те, что еще на моей памяти обрели могущество, прежде были ничтожными. А так как я знаю, что человеческие существа и процветание редко сосуществуют в течение длительного времени, то буду одинаково упоминать о судьбе и тех, и других». — писал Геродот, рассуждая о хрупкости цивилизаций.

Конечно, Америка не будет прежней. Но упиваться претенциозным и абсолютно пустым лозунгом «Америка никогда не будет прежней» я бы не советовал.

Во-первых, потому что люди, которые так говорят, не думаю и не понимают, о чем они говорят. Во-вторых, потому что подобного рода «перемены» коснутся не только американцев, а каждого из нас. Ну и наконец, нужно понимать, что дело не в том, что «Америка не будет прежней», а в том, готова ли она к изменениям, к трансформации, и какого рода трансформации будут происходить.

Ну и, конечно, нет никакого смысла рассматривать эти перемены в контексте условного противостояния белых и черных. Это всего лишь один из самых очевидных и лежащих на поверхности «конфликтов», не имеющий никакого решающего значения ни для судьбы государства, ни для судьбы американской нации, которая на самом деле еще сравнительно молода.

Пока весь остальной мир увлеченно следил за протестами и погромами в Америке, Верховный суд США, например, признал значительную часть Оклахомы — около половины его территорий — собственностью американских индейцев. Это не какой-то курьез. Это абсолютно уже легитимное, вступившее в силу решение. Его последствия таковы, что теперь почти 2 миллиона жителей восточной части Оклахомы будут вынуждены жить по законам индейской резервации, а они существенно отличаются от федеральных законов США, либо вынуждены будут уехать.

Кроме того, это решение создает прецедент весьма опасный в контексте усиливающихся в США тенденций на независимость отдельных штатов и территорий от федерального центра. Так что в перспективе США ждет очень много различных процессов, лежащих далеко за рамками «конфликта» белых и черных…

- Может нечто подобное тому, что сейчас происходит в Америке, случиться в России? Если да, то как это может происходить в России? Кто будет движущей силой протестов?

— За последние сто с небольшим лет Россия пережила как минимум две крупные, глобальные трансформации, имевшие очень серьезные последствия, причем не только для России. В 1917 году рухнула трехсотлетняя романовская династия и Российская империя, а 26 декабря 1991 года окончательно распался Советский Союз. Геополитические масштабы и последствия этих событий были огромны. И это является еще одним подтверждением того, что все империи рано или поздно погибают. Но это также является примером того, что распад этих империй может быть растянут во времени на очень продолжительный период, и что он может происходить в несколько этапов, когда масштабные потрясения будут повторяться с разницей в несколько десятилетий, в сто лет, на одной и той же территории, в границах условной или бывшей империи.

То есть в контексте того, о чем мы говорим, принцип «снаряд дважды в одну воронку не попадает» не работает. Попадает еще как. В России он уже как минимум дважды упал «в одну воронку». И самое ужасное, что это нас ничему не научило — ни российский народ, ни российскую власть. Вместо того чтобы учесть все исторические уроки, в России на протяжении последних 25 лет снова идет процесс восстановления империи, только в гибридном варианте, когда наследие романовской империи пытаются соединить с наследием СССР.

Нынешнюю Россию неминуемо ждут перемены и очередная трансформация. Это будет касаться не только политической системы, но и экономического, хозяйственного уклада, потому что «углеводородной» нефтегазовой экономике приходит конец. И эта новая трансформация будет происходить тем болезненнее, чем сильнее власть будет пытаться сохранить неприкосновенность этого имперского фантома.

«Римское государство, как все государства, обречено на смерть». Так писал Вергилий. Но я бы все-таки предложил несколько другой, менее драматичный взгляд на этот процесс. Государства обречены на трансформацию. И к ней нужно быть готовыми, нужно готовиться. Сегодняшняя Россия, к сожалению, является идеалом и плодом деятельности людей, которым сейчас от 60 до 70+ лет. Эта Россия не соответствует запросам, потребностям, ожиданиям и идеалам людей, которым сейчас от 20 до 35 лет. И они неизбежно будут менять эту страну, хочет этого нынешняя власть или нет. Они будут движущей силой — не говорю «протестов» — перемен.

Помните «Два Рима пали. Однако Третий Рим стоит, а четвертому — не бывати»? Так вот, эти слова, даже если воспринимать их как пророчество, отнюдь не означают, что после конца Третьего Рима (Москвы) наступит «конец света». Конец Рима, завершение реинкарнаций Римской империи — это не конец цивилизации вообще, это просто переход на некий другой цивилизационный уровень. И он затронет и Америку, и Россию, и другие страны.