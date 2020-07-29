Представители Демократической партии США бездумно раскачивают лодку, не сознавая, что ставят под угрозу само существование Соединенных Штатов как единого, дееспособного государства, считает военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми

Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина - Яков Иосифович, массовые беспорядки в США длятся уже два месяца. Насколько Трампу удаётся контролировать ситуацию, насколько успешно демократы пользуются его ошибками?

— Трамп не контролирует ситуацию. Вернее, ситуации. В каждом городе и штате ситуация разная. Общее то, что ни местные и не федеральные власти не контролируют и не пытаются сдержать развитие анархии. Все развивается стихийно, и неясно, к чему это приведёт.

Понятно только, что все это развитие ослабляет и США, и центральную государственную власть. Демократы бездумно раскачивают лодку, не сознавая, что ставят под угрозу само существование США как единого, дееспособного государства.

- Эти беспорядки закончатся после выборов, или они могут привести к каким-то серьезным последствиям для страны?

— Неясно, чем они закончатся. Сама попытка демонстрациями изменить результаты выборов и политическую власть опасна и может продолжаться и после выборов. Теми или иными политическими группами.

- Почему, несмотря на тяжелую ситуацию внутри страны, власти США вступают в опасную конфронтацию с Китаем, Россией и Европой?

— Проблема Китая — основная проблема США. Но не в том демагогическом ключе, о котором кричит американская пропаганда. У китайского коммунизма нет никаких экспансионных планов. Но само усиление Китая как экономически, так и политически и военно угрожает гегемонии США.

Конфронтация США с Европой или с Китаем и с Россией неизбежна, пока США будут пытаться сохранять свою гегемонию в мире. Но мир другой и не позволит США сохранить свою гегемонию. А у США нет уже сил отстоять ее.

- Если Трамп одержит победу, сможет ли Россия договориться с ним по важным геополитическим вопросам? Если да, то по каким именно?

— Если США согласятся прекратить попытки агрессивными методами остановить развитие России, то есть создать базу для переговоров. Но для этого США должны вернуться к своим естественным интересам и размерам. И прежде всего убраться из постсоветского пространства и Восточной Европы.

- Некоторые эксперты считают, что если США перестанут быть мировым жандармом, мир столкнется с еще большими потрясениями. Насколько обоснованы эти опасения?

— США не в состоянии продолжать быть мировым жандармом. Мир уже не тот. И никто им не даст больше. Пример Сирии — это один из них. Избежать политических потрясений в мире можно международным сотрудничеством, учитывая национальные интересы других стран и не пытаясь навязать им их силой, как действовали США до последнего дня.