Замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов комментирует основные события прошедшей недели

Что вас не устраивает? Неменский объяснил, почему Зеленский выполняет свои обещания © пресс-служба президента Украины - Кирилл, на этой неделе сначала был захват автобуса с заложниками в Луцке, потом захват начальника УГРО в Полтаве, затем еще ряд происшествий. Это просто совпадение или мы имеем дело с игрой в чьих-то интересах?

— Я не думаю, что это какая-то игра. Это было бы слишком сложно для сегодняшнего украинского руководства. Скорее, мы имеем дело с банальным управленческим хаосом, который приводит к тому, что нервное и взвинченное за последние годы общество начинает выплескивать свои эмоции подобными неадекватными действиями.

Если послушать требования что первого, что второго злоумышленника, то это просто бред сумасшедшего. Это явно не классические требования террористов, которые мы привыкли слышать.

- Будут ли приняты какие-то кадровые решения и как это отразится на перспективах Авакова?

— Мне кажется, в этой ситуации Аваков, наоборот, укрепил себя политически. Он продемонстрировал Зеленскому, что якобы борется со всеми этими проявлениями. Потому что на фоне действий Авакова мы видим провал действий главы СБУ Баканова, который не прилетел в Луцк, а его группа захвата захватывала уже пустой автобус, когда оттуда вывели всех заложников.

В этом плане Аваков больше демонстрирует качественную работу правоохранителя, чем силовики, назначенные Зеленским, вроде Баканова или Венедиктовой, которые вообще ничего не делают.

- Известный украинский политик Давид Жвания сделал ряд заявлений. Он назвал часть политической элиты, участвовавшую в финансировании и организации последнего Майдана, преступной группировкой, к которой причислил и себя. С чем связаны подобного рода откровения?

— Прошел избирательный цикл, Порошенко перестал быть президентом, вот и начали всплывать новые подробности того, чтобы было шесть лет назад. Думаю, это не последнее такого рода разоблачение.

Плюс, Жвания давно конфликтует с Порошенко, несмотря на то, что лет пятнадцать назад они вместе были одними из организаторов "оранжевого" Майдана. Это классическая борьба среди бывших побратимов.

Возможно, Жвания хочет нанести удар по Порошенко и с этой стороны, потому что против него и так возбуждено множество уголовных дел, и теперь те, с кем он побил горшки, будут его еще и таким компроматом шантажировать.

- Ждать ли серьезных последствий для украинской политики, или эта информация всем очевидна?

— Для Украины это все очевидно. Это скорее негативная информация для Евросоюза. Он же сказал, что передавал для каких-то немецких чиновников 5 миллионов долларов. Там это может привести к внутреннему расследованию.

Кроме того, это делегетимизация Порошенко в глазах западного сообщества. Ключевой козырь Порошенко состоял в том, что он якобы поддерживается западными элитами, и поэтому его нельзя преследовать в Украине по уголовным делам. Теперь это еще удар по Порошенко, что никакой он не политик европейского типа, а банальный коррупционер.

- Трехсторонняя переговорная группа по Донбассу приняла решение о полном прекращении огня. Действительно ли можно говорить если не об урегулировании, то хотя бы о заморозке конфликта?

— Я вообще скептически отношусь ко всем этим договоренностям. Это уже, наверное, тридцатая такая договоренность о всеобъемлющем прекращении огня с 2014 года, и все они продержались не больше двух-трех дней. Потому что нет ключевого. Нет каких-то санкций за нарушение перемирия. Соответственно, я уверен, что то же самое мы увидим и в этот раз.

Кроме того, это прекращение огня не сможет долго продержаться, потому что непонятно, а что дальше. Нет никакой четкой дорожной карты в плане дальнейшего урегулирования. Нет законодательных наработок ни по выборам, ни по амнистии, ни по особому статусу.

Олег Царев: Деньги от Порошенко передавались в офис Меркель © РИА Новости, Нина Зотина

То есть в очередной раз заявили, что не собираются выполнять Минские соглашения. А вот эти лозунги «Давайте прекратим стрелять» не работают, потому что непонятно, что делать дальше. И перемирие прекращается спустя два-три дня.

Возможно, Зеленский хочет как-то отыграть перед западными странами, что он придерживается идеи какого-то мира. Но вряд ли это вызовет какой-то оптимизм у Меркель или Макрона, потому что они тоже не раз слышали подобные вещи. Эта старая жвачка, в которую уже не верят даже самые искренние оптимисты в части конфликта на Донбассе.

— А у вас нет ощущения, что Зеленскому многое прощают только за то, что он не Порошенко? Он недавно запускал информацию о якобы скорой нормандской встрече, и теперь вроде как представляет доводы, что ее надо провести.

— Это только в голове у Зеленского или Ермака планируется какая-то встреча в нормандском формате. Нет ни одной официальной информации ни от немецкой, ни от французской, ни уж тем более от российской стороны, что эта встреча в ближайшее время вообще возможна.

Абсолютно не выполнено коммюнике предыдущей встречи от 9 декабря. Нет ничего. Нет ни новых участков по разведению сил, ни новых КПВВ, ни "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве. Поэтому никакой встречи в нормандском формате не будет.

Это просто желание Зеленского перед местными выборами разыграть карту, что он президент-миротворец, и остановить падение рейтинга своей партии. Но я думаю, что как минимум российская сторона такой подарок до выборов ему делать не будет.