На Украине государственность развалилась. А в условиях развалившейся государственности террористы диктуют свою волю обществу, объяснил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, комментируя захват заложников в Луцке

Шпир о захвате автобуса в Луцке: это закономерно, когда идиоты владеют оружием - Ростислав, как вам кажется, это были действия фанатика-одиночки или это была спланированная акция?

— Не знаю, есть разные предположения. На Украине были свидетели, которые наблюдали все это своими глазами. Есть люди, которые считают, что эта спланированная кем-то операция по отвлечению внимания. Надо подождать, посмотреть, какие будут свидетельства в пользу той или иной версии.

Если будут свидетельства в пользу того, что это постановочная акция, то будем рассматривать эту версию. Если не будет, то тогда будет понятно, что это просто теракт и действия какого-то сумасшедшего.

- Почему, на ваш взгляд, эта операция длилась больше 10 часов? Почему они его сразу не скрутили?

— Потому что могли погибнуть люди. Это как раз понятно.

- Как вы оцениваете действия Зеленского, который согласился выполнить требования террориста?

— Действовал он правильно. Речь шла о жизнях людей. Что ему стоило сказать то, что требовал этот террорист? В конечном итоге, к нему предъявлялись требования из разряда "пойти в булочную сходить". От него не требовалось, как от других политиков, объявить себя террористами. Так что, с моей точки зрения, он абсолютно правильно поступил.

- Не приведет ли это к тому, что террористы будут еще более наглыми и начнут предъявлять еще более абсурдные требования?

— Террористы, конечно, будут наглыми, и требования у них будут высокими. Но не потому, что Зеленский пошел им навстречу в данном конкретном случае. А просто потому что на Украине государственность развалилась. А в условиях развалившейся государственности террористы как раз и диктуют свою волю обществу.

- Будут ли после этого приняты какие-то кадровые решения? Может быть, власти сочтут, что силовики действовали недостаточно эффективно?

— Если будет доказано, что действия силовиков были недостаточно эффективны, тогда и будем рассматривать эту версию. Но возникает вопрос, на каком этапе они были неэффективными и кто конкретно курировал эти действия. «Кадровые решения» — это слишком абстрактно.

- Как вам видятся перспективы Авакова? Эта ситуация добавит ему очков или ухудшит его положение?

— Не добавит и не ухудшит.

- А может ли повторение подобных случаев привести к тому, что Украина восстановит меморандум о сотрудничестве с Россией по борьбе с терроризмом, который она разорвала?

— Нет, этого не будет.