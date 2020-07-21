В Киеве заявлен новый общественный проект «Инициатива 16 июля», приуроченный к 30-летию «Декларации о государственном суверенитете Украины». Один из его организаторов, глава Украинского института политики Руслан Бортник, объясняет, в чем заключались основные цели и задачи проекта

Руслан Бортник: Трамп не зачистит демократов на Украине, потому что она ему неинтересна © Facebook, Ruslan Bortnik - Руслан, как вы в целом оцениваете итоги этого мероприятия? Удалось ли вам обсудить все, что вы наметили, и планируете ли вы повторять нечто подобное в дальнейшем?

— «Инициатива 16 июля» каких-то особенных целей не ставила перед собой. Мы не создаем партию, мы даже не создаем организацию. Сегодня это такой джентльменский клуб для людей, которые пытаются думать о будущем Украины.

Для людей, у которых есть общая платформа для диалога, которые видят контуры будущего Украины и которые хотят транслировать в общество качественную альтернативную точку зрения между двумя крайностями: праворадикальной и левой реваншистской.

На сегодняшний день обращения подписали уже более 50 известных людей. Среди них герои Украины, заслуженные учителя, кавалеры орденов «За заслуги», главы самых больших аналитических центров Украины. Много очень известных и даже неожиданных людей подписали обращения.

Мы надеемся, что дальше будем работать в формате политического клуба, где будут обсуждаться ключевые вопросы украинской политической действительности, внутренние и внешние вызовы. А результаты работы этого политического клуба будут ложиться на стол представителям власти и ключевых политических партий.

Это уже будет их решение — соглашаться с этими результатами или нет. Но во всяком случае они будут знать, что существует другая, альтернативная точка зрения.

- К какому выводу вы пришли? Что потеряла Украина за эти годы независимости, а что приобрела?

— Она все же приобрела какую-то большую независимость, возможно, чуть большую суверенность. Приобрела более активное гражданское общество, приобрела более открытый мир (тот же безвизовый режим), приобрела более интегрированную в мир экономику.

Потеряла она, конечно, очень много. Как минимум Украина потеряла около 15-20% населения, около 10% территорий, почти весь индустриальный потенциал, а также Украина не может восстановить суверенитет над всей территорией.

Украина потеряла наиболее продуктивные социальные классы, потеряла мир, потеряла возможность искать свою выгоду во внешней политике и балансировать между Востоком и Западом.

Потеряла огромные экономические ресурсы (одно только черноморское пароходство составляло около 400 кораблей), ядерный потенциал, статус одной из наиболее развитых стран мира. По состоянию на 1991 год Украина по многим показателям входила в ТОП-10 мировых стран.

Украина в какой-то мере потеряла возможность стать одной из процветающих стран мира, войти в «золотой миллиард». В общем, потери ее очень серьезные.

- Есть такая избитая фраза: «мы слишком разные, и именно это позволяет нам жить вместе». Как этот принцип должен работать в Украине?

— Украина очень разная. Украина — это своего рода империя в миниатюре. Если судить по этническому, религиозному, языковому и историческому составу, то Украина — это такое лоскутное государство и протоимперия.

Конечно, умные страны, такие как Швейцария, Финляндия или Германия, использовали это многообразие в качестве цивилизационного преимущества. Потому что столкновения или коммуникации между разными культурами, разными регионами и разными историями всегда продуцировало очень оригинальные решения, продукты и симбиозы, которые служат экономическим и социальным преимуществом.

В Украине же от такого современного подхода на определенном этапе отказались и попытались строить моногосударство, что провоцирует огромное количество конфликтов и многочисленные факты нарушения украинского и международного законодательства.

Сейчас на Украине строится не «Украина-империя» на гражданских и конституционных основаниях, а моноэтническое государство, которое делает Украину нестабильной и превращает в зону конфликта.

- Что должно произойти, чтобы Украина отказалась от построения моноэтнического государства?

— По нашему мнению, мы должны вернуться к украиноцентричной политике, когда все решения должны приниматься с точки зрения прагматизма и выгоды. Любое решение должно считаться на калькуляторе.

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Украина должна вернуться к прагматичной внешней и внутренней политике, когда все решения принимаются исходя из украинских интересов, а не европейских, американских или чьих-то еще. Мы считаем, что возвращение к такого рода политике — главная задача политических элит.

- Украине часто предрекают распад и экономический крах. А за счет чего она держится, и что вселяет надежду на то, что Украина может стать успешной и независимой?

— На поверхности мы видим только 30% Украины, а 70% ее находится под водой. У Украины огромная теневая экономика, серьезные социальные традиции с ориентацией на личные ресурсы и собственные возможности.

Поэтому даже критическое ухудшение публичных экономических показателей не ведет к социальной деструкции. У украинцев всегда есть запасы, всегда есть огород, всегда есть земля. Украинцы всегда знают, как заработать.

Социальная стабильность в Украине не так коррелируется с общей экономической или политической успешностью, как во многих других странах. Поэтому я думаю, что риски, стоящие перед Украиной, сегодня огромные, но до грани существования пока еще далеко.