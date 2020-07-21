Россия допускает ошибку в отношении Украины, полагая, что она никуда не уйдет из зоны ее влияния. Но основная задача ставленников США, пришедших к власти вследствие использования «мягкой силы», именно в этом и заключалась, считает киевский публицист Владимир Скачко

Иван Никонов: Российская элита, увы, не до конца понимает нужность «мягкой силы» © Facebook, Ivan Nikonov - Владимир Сергеевич, если говорить применительно к Украине, насколько эффективной оказалась «мягкая сила» России по сравнению с «мягкой силой» Америки и Запада?

— «Мягкая сила» России в отношении Украины по итогам 29 лет независимости страны потерпела сокрушительное поражение. Мне кажется, Россия сделала кардинальную ошибку в использовании своих средств на украинском направлении. Россия покупала политиков и олигархов, создавая им разные преференции по газу, по энергетике, по рынкам сбыта, по запчастям и по банковским кредитам, думая, что политики и олигархи удержат Украину в зоне российского влияния.

А американцы за эти же годы, использовав в разы меньше денег, покупали народ, воспитывали целые поколения грантоедов и фактически создали симулякр гражданского общества, так называемых грантоедов и соросят. И они воспитали народ, который избрал, сформировал и привел к власти нужных политиков. В итоге Россия потеряла в разы больше денег и потеряла Украину, а американцы, заплатив грантоедам и воспитав нужное им поколение, привели к власти своих людей.

Особенно это важно за последние шесть лет после второго успешного переворота. При Порошенко, первом постмайданном президенте, к власти пришли редкие грантоеды и соросята. Зато заместителями стали все те соросята, которые и создавались в этих структурах, в так называемых офисах продвижения реформ. А вот когда уже апгрейдили власть, когда вместо Порошенко насадили нам Зеленского, «Порошенко №2», уже сами сели в министерские кресла.

То есть «мягкая сила», которая начиналась с раздачи печенюшек на Евромайдане 2014 года, закончилась приходом к власти именно этих людей, грантоедов и соросят, которые изначально воспитывались не для того, чтобы защищать интересы Украины, а для того, чтобы при помощи Украины удовлетворять чужие грантодательские интересы на Украине и за счет Украины.

- На это принято отвечать, что Россия не могла всем этим заниматься, поскольку была занята решением своих собственных проблем и потому что украинская власть все равно не позволила бы ей это сделать.

— И так, и так. Ошибки России в Украине вызваны целым комплексом проблем. Российские политики до сих пор не могут поверить, что Украина может куда-то уйти. Они до сих пор в плену этой ошибочной идеи, что, мол, «куда они от нас денутся, мы для них выгоднее». Это правда, но они никак не могут поверить, что все эти грантоеды и соросята будут делать все для отрыва Украины от России любым путем.

Их не интересует процветающая Украина. Украина их интересует как проект, за который им заплатили. Представьте себе ситуацию. Вас нанимают в чужой стране, платят зарплату, возят по миру. Вы спрашиваете: «А что я за это должен делать»? Вам отвечают: «Я плачу тебе деньги и делаю твою жизнь счастливой за то, чтобы ты в Украине защищал мои интересы». И потом вы становитесь министром. Чьи интересы вы будете защищать?

- Того, кто меня нанял.

— Правильно, а в Украине таких воспитали целую когорту: СМИ, так называемое общественное мнение, так называемые экономисты, политологи, политтехнологи, которые формируют мозги. А эти мозги потом пускаются в прикладную политику и приводят к власти только тех, кто им нужен.

Тот же Зеленский, это их типичный проект. Это тот же Макрон. Изучается общественное мнение, запросы, формализуются, определяются приоритеты, а потом из всего политического многообразия выбирается человек, который лучше всех олицетворяет эти штучки. Например, запрос на новых людей, которые проведут реформы быстрее. Так во Франции появился Макрон.

Я напомню квинтет требований к Зеленскому, который сформировался к концу правления Порошенко: мир в Донбассе, улучшение социально-экономического положения в стране, посадка Порошенко, борьба с коррупцией и укрощение откровенной русофобии. Что говорил Зеленский? Что ради этих пяти требований он пасть порвет, что он уйдет в отставку, что ему не нужен рейтинг.

Прошло чуть больше года, и уже понятно, что по всем этим направлениям он ситуацию только ухудшил. Война в Донбассе приводит к отказу от Минских соглашений, социалка стала еще хуже, потому что идет повышение по всем параметрам, посадки Порошенко не будет никогда, коррупция приобрела еще более организованные формы, русофобия процветает во всей красе. Вот как это работает.

Но для начала, чтобы Зеленский заработал 73% голосов, были изучены запросы, и эти запросы были вложены в уста самого Зеленского и его политтехнологов. И на надеждах они опять поехали. Зачем это нужно и почему это проходит? Потому что эти политики, которые пришли на пять лет, — временщики. Они сделали дело, получили свой процент или зарплату и отвалили. Все. Им наплевать на Украину. Вот это в чистом виде «мягкая сила», которая выходит напрямую и становится Strong Power.

- А Россия могла создать на Украине своих соросят или «кремлят»?

— Она могла бы это делать, но она этого не делала. Она создала определенную когорту «профессиональных русских», которые параллельно с олигархами и политиками занимались показной любовью к России. Они могли ходить в косоворотках, играть на балалайках, почитать стихи (как Россотрудничество) и все.

А вот той силой, которая формировала бы проророссийскую повестку в умах молодежи, не было. И Россия даже не озаботилась, чтобы предлагать своей Soft Power в Украине какие-то смыслы, привлекательные идеи и прорывные месседжи. Грубо говоря, пока вятский квас не станет столь же популярен, как кока-кола, Россия никогда не победит в битве за умы украинской молодежи. То, что происходит на Украине последние шесть лет, этому подтверждение.

- А какой вам видится ситуация в Белоруссии? Она иная, чем на Украине, или Россия продолжает там свои собственные ошибки?

— Нет, там другая ситуация. Но если Лукашенко пойдет по пути позднего Кучмы или трусливого Януковича и будет шататься от русофобии к русофильству, то года через четыре там произойдет то же самое в том или ином масштабе. Молодежь и в Белоруссии массово выбирает кока-колу, а не русскую молочку.

Ищенко ответил на вопрос, какие ошибки допустила РФ в отношениях с Украиной © Александр Натрускин

- Если вернуться к Украине, может ли Россия обнадеживать себя тем, что поскольку Крым захотел стать частью РФ, а Донбасс сражается с украинской властью, то у нее в отношении этой страны тоже не все потеряно?

— Нет, никогда нигде не бывает ничего потеряно. Этим нужно заниматься предметно. Умы не всегда покупаются только деньгами. Борьба за умы — это борьба идей и смыслов. Сейчас у России просто огромное количество шикарных идей и смыслов: от сохранения традиционных ценностей до новомодных теорий и идей. И Россия обязана доносить их мягко, через свои структуры, первое время не касаясь даже политики, как американцы.

Американцы же не говорили никому, что устроят тут переворот. Они просто говорили, что наше, американское, лучше. Так и русские должны делать то же самое. Русские должны открываться перед украинцами, облегчать доступ к себе. Грубо говоря, формировать образ России не только как Кремля и петербургских набережных. Она действительно шикарнейшая страна.

Но, к сожалению, в России мало людей, которые мыслили бы так. Я уже второй год живу в Москве и наблюдаю это воочию. Я прекрасно понимаю, почему Россия профукала Украину. Это проявляется в разговорах и в отношении к украинцам как к вечным нахлебникам, просителям и людям, все время обвиняющим Россию, но ничего при этом не делающим. Я по 10 раз на дню могу это услышать.

Но как только я говорю, что Россия не виновата, — я красавчик. Как только я указываю на ее ошибки, то слышу в ответ, что вы, мол, хохлы, нахлебники, сами все профукали, мы вам ничего не дадим и так далее. Но ведь надо же разобраться и подумать, почему так произошло. Ну вот как, например, Россия может быть привлекательной в глазах молодежи, если Польша предоставляет в своих вузах 50 тысяч бесплатных мест, а Россия — максимум 1000? Чья повестка в умах молодежи будет побеждать?

- Вопрос риторический.

— Почему-то Польша, которая сама голодранка, может это делать. Потому что там дотации идут из Брюсселя для вузов, чтобы себе забирали молодежь. А Россия, у которой деньги-то есть, почему-то не может этого делать. Почему? Не знаю. Я все-таки не министр финансов России, я сам эмигрант и попрошайка. Но факт остается фактом. Как говорил Остап Бендер о Кисе Воробьянинове, кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень.