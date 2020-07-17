Местные лидеры, которые давно кормятся у чёрных входов парламента и правительства, носятся с наличкой по киевским политтехнологическим штабам, утверждает Кирилл Животовский, исполнительный директор общественной организации "Европейский выбор"

- Кирилл, выборы в местные органы власти, которые пройдут на Украине в конце октября, уже сейчас вызывают споры в политическом поле Украины. Как вы считаете, почему так активно и задолго до выборов началось и обсуждение выборов, и выдвижение, хотя пока и виртуальное, кандидатов в мэры?

— Политическая трескотня, как говорил Николай Бухарин, главная и, пожалуй, единственная форма существования политической элиты как национального, так и местечкового масштаба. Склоки, интриги, сплетни и утечки — вот набор инструментов, которыми умело жонглируют политики всех мастей, начиная со "слуг народа", которые загнали народ в международные долги и земельное рабство, продолжая представителями идеи "нормализации отношений" и заканчивая "слава украинцами".

Самолюбование своими политическими амбициями достигнет апогея как раз осенью, и вторая волна коронавирусной истерии станет хорошим подспорьем мелким политическим аферистам и откровенным жуликам всех мастей. Виртуальные кандидаты, виртуальные штабы, виртуальные цели — вот политическая реальность новой постмайданной, постпорошенковской Украины, которая за год с хвостиком прошла путь от "сейчас мы возьмёмся за дело" до старой доброй идеи "грабь награбленное".

Административная турбулентность, децентрализация без видимого очертания места простого человека, панические дискуссии о новом законодательстве по выборам открывают прекрасные перспективы. Сетки избирателей — это часто просто толпы голодных и нищих стариков, которые чётко и по еще советской традиции ходят на избирательные участки как на праздник — снова решат судьбу Украины региональной. Нет никакой тактики. К чёрту стратегии.

Попасть в партийный список любой ценой. Купить место. Купить партию. Вот повестка дня местечковых царьков, у которых на этих выборах появились новые блюда в меню — глава объединённой территориальной общины.

- Нынешняя политическая ситуация на Украине такова, что в большинстве ключевых городов (Одессе, Харькове, Днепре, Львове и т.д.) у мэров довольно прочное положение. Как вы считаете, что наиболее характерно для руководителей городов Украины как политиков в нынешней ситуации, что их объединяет? В чем они схожи?

— Накопив сил, средств и существенно расширив "сетки верных бабушек", лидеры украинских миллионников вступают нога в ногу в светлое будущее своих городов.

Все они миллионеры. Им понятна давно установленная в стране система подъёма денег с низового уровня на самый высокий. Они хорошо ориентируются в политических трендах. Они прекрасно окружают себя фирмами-прокладками, систематически осваивают децентрализованные бюджеты. Мастерски переводят национальную ура-патриотическую повестку на местный лад. Где надо, они "за советскую власть" в лице зелёного монобольшинства, где надо, они хозяйственники и борцы за светлое будущее своих населённых миллионами блатных и нищих городов.

Умение делать "морду кирпичом" или спихивать на "попередников" (предшественников) все годами нерешаемые проблемы стоит отдельного поста. Пинать президентских губернаторов, этих взявшихся как из ларца набриолиненных мальчиков тоже умеют. Политический нюх, муниципальный общак и игра на патриотических и местечковых струнах — отточенная годами виртуозность. Поднакопленные за четыре года денежки сейчас массово и активно, под ряды жовто-блакитных бигбордов, вкапываются в городские дороги, парки, мосты. Это всё, конечно, можно было начать делать раньше, но технологичность каждого шага и расстановка хозяйственных акцентов именно на этот год — технология этой элиты.

- В настоящее время в парламенте Украины фактически вся власть монополизирована в результате парламентских выборов 2019 года фракцией «Слуг народа». Как вы считаете, местные выборы подтвердят эту тенденцию на местном уровне или нет?

— Как ты народу ни вешай лапшу на уши, он хочет больше. Ещё, еще больше. Система власти издревле, с еще шумерских времен, когда "древние укры вырыли Чёрное море", строится на генеральной линии. Московский обком давно сменили на Вашингтонский, но генетическая любовь к "колебаниям вместе с генеральной линией" давно является частью политического ДНК.

Буря революции подняла политическую пену на поверхность. Как амёбы, они цепляются мембранами друг за друга в надежде вцепиться в генеральную амёбу в лице президента и продолжить свой путь демократического планктона. Семьдесят три процента давно сдались. Страна хромает, ибо не президентскими голливудскими видосиками жив человек. Этого мало для того, чтобы потянуть на своём горбу армию политических проходимцев, взятых вообще-то из народа, но отобранных тщательно местными партийными (типа) ячейками. Кум, сват, брат, сосна (корабельная) — вот горизонт политического роста.

Но Боливар еле несёт одного, надежды на феерическую магию "человека без политического прошлого" тают, как ванильное мороженое на солнце чаяний народа.

- Считается, что в Верховной Раде решаются глобальные для Украины политические вопросы, а на местном — исключительно коммунальные. Как вы полагаете, сохранится ли эта тенденция в будущих местных органах власти после выборов?

— Верхи ещё могут, но низы уже опустошили все запасы. Мы помним с вами противостояние мера Черкасс и президента в вопросах карантина. Ведь задумайтесь только, тридцать миллионов украинцев живут не в Киеве и в миллионниках, а в простых, затёртых до дыр городах, городках и селениях.

Привычка кивать на вышестоящий Киев уже медленно размыта революциями. Снесены памятники вождям пролетариата, люди больше не ходят по улицам Ленина, Октябрьским, Советским, Пролетарским, Гагарина и Жукова. Но город городу рознь и, как говорят в Одессе, город в центре, на востоке и на западе Украины — это три большие разницы. Единственное, что всех сейчас объединяет — так это ветшающее день за днём советское наследие в виде канализаций, трубопроводов, дорог и тротуаров.

Местные лидеры, которые давно кормятся у чёрных входов парламента и правительства, сейчас обеспокоены своим партийным положением. Без партии никуда. Потому и носятся они с наличкой с портретами Бенджамина Франклина по киевским политтехнологическим штабам, которые предлагают им, как на базаре, партии. Кому партию? Кому "осередок"?

Сейчас слуги народа помельче на местах думают как утянуть копейку с ремонта школы или больницы. Воруют все. Но одни под зонтиком того, что Путин вот-вот нападёт — другие, чешут гонор местного населения, мы корабелы, атомщики, мы первая столица, мы запускаем в космос ракеты. Ясно одно, успехов нет ни у одних, ни у других. Все заняты подготовкой скупки голосов, бодрят прикормленных бабушек, отжимают газеты, телеканалы, сайты и партии, считают недостающие голоса, вербуют членов комиссий.

Идёт нормальная политическая возня, по телевизору рисуются молочные горизонты счастья от интеграции в ЕС, расширенных возможностей НАТО, идёт подготовка к "наступлению Путина на Херсонщину". Раньше он "нападал" раз в год, а теперь ежеквартально, аккурат к очередному одно-двупроцентному падению ВВП Украины. Начав свой путь в 91-м году, Украина имела 1/4 от ВВП Китая, сейчас же даже не буду озвучивать цифры, чтобы ваши читатели не расплакались.