Если на выборах президента США победит Дональд Трамп, у Владимира Зеленского есть все шансы зачистить украинскую политику от группировки, ориентированной на Демократическую партию, считает замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов

Руслан Бизяев о хищении 5,3 млрд долларов: До конца года в Украине никто за это не ответит © Facebook, Руслан Бизяев Дональда Трампа Рудольф Джулиани на днях заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.

По его сведениям, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также Пётр Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Кирилл, как вы считаете, насколько правдива эта информация и будет ли она представлять интерес для правоохранителей?

— Не совсем так. Там из этих 5,3 млрд финансовой помощи американских 3 миллиарда. Это заявление было сделано в первую очередь для того, чтобы показать Трампу неэффективность украинского расследования по делу «Бурисмы» и по делу Байдена.

Они решили зайти с другой стороны. Раз украинские правоохранители не занимаются «Бурисмой» и Байденом через его сына Хантера, который там работал, надо зайти с другой стороны, с финансовой помощи, которая предоставлялась во времена Обамы—Байдена, в том числе за счет средств американских налогоплательщиков.

Соответственно, это уже больше заявления не для украинских Генпрокуратуры или НАБУ, а для американского генпрокурора Барра и американской юстиции. Потому что они могут самостоятельно начать проверки, несмотря на то, что эти деньги были освоены где-то в Украине.

Они могут вызвать деятелей из Украины, допрашивать их. Можно будет очень много всего интересного узнать о том, как эти деньги ходили в эпоху Порошенко—Яценюка и через какие общественные организации и фонды они отмывались.

Это в первую очередь является инструментом американской предвыборной кампании. Украина просто карта, которую они разыгрывают в надежде сбить рейтинг самого Байдена.

- Насколько такая тактика может быть эффективна с электоральной точки зрения?

— Им особенно нечем перебивать. После коронакризиса и протестов Трамп отстает. Нарастить свою поддержку до ноября какими-то экономическими показателями он не успеет. Вот они и выбрали тактику компромата и будут его поливать тем, что при нем происходили хищения американской финансовой помощи, что его сын причастен к коррупции за рубежом, и вообще он покрывал коррупционный режим в Украине. Они будут и дальше нажимать на этот кейс в надежде, что это каким-то образом отвернет от Байдена часть если не американского истеблишмента, то хотя бы избирателей. Ростислав Ищенко: Для Украины все равно, какой президент США будет множить ее на ноль © РИА Новости, Нина Зотина

— Не слишком ли рано они стали использовать эту тактику? До выборов еще много времени, а американское общество занято другими проблемами?

— Мы не знаем, что будет дальше. Например, есть те же пленки Деркача, которые раз в месяц выбрасывают. Я думаю, что их и дальше будут выкидывать. Я думаю, самые убойные материалы Джулиани припас на октябрь, чтобы не выбрасывать все сразу. Поэтому эта история будет и дальше разворачиваться в жанре сериала. Будут бесконечно выбрасываться эти вещи, чтобы очернить Байдена.

- Наступит ли момент, когда за эти коррупционные преступления понесут наказание если не украинские политики, то хотя бы американские?

— Американские могут, а украинские вряд ли. Мы видим, что президент Зеленский заигрывает с людьми, связанными с Демократической партией США. Они при нем на серьезных должностях и уже влияние свое расширяют. Уже он отказался увольнять главу НАБУ Артема Сытника. Поэтому при Зеленском всем тем, кто оказался замешан в этих делах, точно ничего не угрожает.

- Как вы считаете, Зеленский и дальше будет балансировать между Демократической и Республиканской партией или эти сведения могут изменить его позицию?

— Зеленский будет ориентироваться на результаты выборов. Кто победит, того он и поддержит. Если переизберётся Трамп, я не исключаю, что Зеленский пойдет на зачистку условно людей Сороса и ориентированных на Демократическую партию. То есть он будет выгонять Сытника, Холодницкого, иностранцев из наблюдательных советов.

При таком сценарии возможно, что Зеленский будет укреплять свои позиции. Почистит свою фракцию от них, почистит наблюдательные советы. А если победит Байден, то их влияние только усилится. Есть большая вероятность, что повторится ситуация с записями на пленках Деркача «Байден-Порошенко», когда Байден будет Зеленскому звонить и открытым текстом рассказывать, что надо делать. В этом плане для суверенной Украины Трамп был бы более оптимальным президентом.