Президент Украины Владимир Зеленский думает, что лавирует между демократами и республиканцами США, но на самом деле отталкивает и тех, и других, что чревато для Киева последствиями, считает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Не бандиты, а благородные политики. Как на Украине ограбили американских налогоплательщиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа Рудольф Джулиани на днях заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако оно блокируется внутри США.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 миллиарда во времена администрации [Барака] Обамы, в то время как [экс-вице-президент] Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил советник.

Он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Верховной Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «пленок Порошенко». Средства, по версии Джулиани, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению адвоката, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также Порошенко, [экс-премьер Украины] Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Павел Николаевич, как вы считаете, насколько достоверна информация Джулиани о «злоупотреблениях средствами США» в столь масштабных размерах?

— Я уверен, что она достоверна. Все-таки это серьезный уровень, и я не думаю, что лично Джулиани и те, кто с ним работает, шли бы на какие-то подтасовки или малейшие передергивания фактов, которыми они располагают. Хотя тут пока есть же только основная схема этой истории, документов нет, но я думаю, что они есть в распоряжении Джулиани, иначе он бы не выходил на такой публичный уровень и на скандал.

Это же огромный скандал, в который Украина опять, к сожалению, попала благодаря нечистоплотным представителям нашей политической элиты.

- Как по-вашему, почему Джулиани именно сейчас заявил об этом? Какую цель он преследует?

— Потому что идет технологически продуманная и структурированная кампания, насколько я вижу ситуацию, — это же цепочка, это не первый выход на сцену господина Джулиани. Я думаю, что из этих отдельных выступлений должна сложиться общая картинка, которая взорвется где-то во второй половине октября и будет раскручиваться к 3 ноября — ко дню американского голосования.

Поэтому им важно не терять темп, они не стали оглядываться на отпускной период, поскольку, я так думаю, будут еще два-три выхода, как этот, общего характера, а потом будет какой-то под них фитиль и это все взорвется с добавлением какой-то сенсационной новости, которая должна будет с точки зрения технологов господина Трампа, ударить по Байдену уже насмерть. В политическом смысле насмерть.

- Ответят ли на это сейчас демократы? Возможно, каким-то ответным компроматом или иными технологиями?

— Вполне возможно, но я думаю, что их тактика в Украине избрана, исходя из того набора самых разнообразных ресурсов, которыми они у нас обладают. А это разветвленная сеть и людей, и организаций, и министерских постов, и руководителей средств массовой информации, и олигархов, которые ими владеют.

Насколько я понимаю, демократы просто гасят это, дают этим темам возникать в эфирах, обсуждаться и проникать глубоко в общественное сознание украинцев и европейцев. Вот они гасят и будут продолжать так гасить. Найти сейчас компромат с их стороны, я думаю, было бы рискованно, потому что это не так просто: надо же и найти, и документы собрать. Джулиани на это потратил 8-10 месяцев.

Поэтому я думаю, что демократы гасят — это их такая оборонительная тактика, которая пока что в принципе срабатывает. Они свой результат получают.

Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк - Зеленский в течение всего президентства пытается лавировать между демократами и республиканцами, не принимая ни одну из сторон. Как он поступит после опубликования информации о сталь масштабных хищениях, выявленных Счетной палатой Украины?

— Зеленский думает, что лавирует, а на самом деле он оттолкнулся обеими ногами, обеими руками и, что там еще у президентов есть, от тех и тех, и ему нет места ни среди тех, ни среди других.

Насколько я это вижу и понимаю, он абсолютно бездарно себя повел… То есть это непростая история — тут надо было со всей тщательностью продумывать и со всей изобретательностью реализовывать линию. На уровне деклараций и риторики эта линия верна, что мы не вмешиваемся, мы и с теми, и с теми.

Но при этом Джулиани, например, указывает на уголовные дела нашей государственной политической элиты. И в данном случае президент государства, который говорит, что я не буду своих уголовников преследовать, потому что это заденет кого-то из американцев, а я не хочу ссориться ни с теми, ни с теми, — это такая детская позиция, которая, к сожалению, приведет к тому, что Зеленский и Украина, вне зависимости от того, останется Трамп или Байден его сбросит, получат и от того, и от другого удар.

Другое дело, если он получит, упадет на колени, извинится, и его простят, или он пойдет по пути Януковича — такой вариант тоже нельзя исключать.

- А как бы ему следовало поступить?

— Ему следовало бы выбрать линию, которая отвечает украинским национальным интересам. Если были какие-то нарушения при назначении, снятии генерального прокурора, эти вещи должны быть расследованы и должна быть заявлена официальная позиция украинских следственных органов, подтвержденная на высшем уровне государственной политической власти Украины.

Если есть какие-то претензии к компании Burisma и к участию Байдена-младшего в ней, соответственно, должно быть расследование. И если там есть нарушения у Байдена, то у Зеленского есть каналы коммуникации личные с демократами в Америке на очень высоком уровне, насколько мне известно, и надо засылать этих гонцов, пусть они сидят, едят казенный хлеб и доказывают, что мы не могли поступить иначе и готовы сделать то, что вы нам посоветуете. Это дипломатия.

Это, конечно, должен не Зеленский делать, а команда. А у него внешнеполитическая команда, к сожалению, бездарная и поверхностная.

- Если ситуацию все-таки удастся перевести в юридическую плоскость и обвинения подтвердятся, как вы думаете, понесут ли названные Джулиани люди и в США, и на Украине ответственность?

— Я думаю, что более вероятен паллиативный вариант, что американцы по линии своего Министерства юстиции будут наших привлекать, поскольку это их компетенция, коль уж речь идет об американских деньгах ворованных.

А мы не будем расследовать, наши боятся и будут прятаться. А Минюст американский, думаю, будет — к концу лета, я думаю, к середине августа уже могут быть сформулированы вопросы, которые будут подниматься… Все по процедуре.