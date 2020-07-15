Политолог Руслан Бизяев считает, что тема со злоупотреблением на Украине средствами США в 2016-17 годах специально раскручивается командой американского лидера Дональда Трампа, однако реальных юридических последствий иметь не будет

Не бандиты, а благородные политики. Как на Украине ограбили американских налогоплательщиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Рудольф Джулиани на днях заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако оно блокируется внутри США.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 миллиарда во времена администрации [Барака] Обамы, в то время как [экс-вице-президент] Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил советник.

Он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Верховной Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «пленок Порошенко». Средства, по версии Джулиани, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению адвоката, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также бывший президент Петр Порошенко, [экс-премьер Украины] Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Руслан, как вы считаете, насколько достоверна информация Джулиани о «злоупотреблениях средствами США» в столь масштабных размерах? Может ли это быть правдой?

— Я думаю, что часть из этих моментов просто не могла не быть в той конфигурации, о которой мы знаем в том числе благодаря «пленкам Деркача». Потому что некоторые моменты просто проходят проверку временем и фактами.

Но вот последствия… Я бы разделил вопрос на две составляющие: что из этого правда и что из этого будет? На первый я ответил, а относительно второго — тут важны юридические последствия. Сами по себе пленки не являются юридическим инструментом, они являются поводом и причиной для того, чтобы перевести эту ситуацию в юридическую плоскость.

- Зачем?

— Для команды Джулиани самое главное, чтобы этот пирожок испекся где-то к первой декаде сентября. Тогда его можно будет хорошенько подать избирателю, пока он еще тепленький и свеженький. Если команде Трампа это удастся сделать, спровоцировав каким-то образом расследование в Конгрессе или Сенате, широкий общественный резонанс должен сделать свое дело.

И это будет иметь последствия для команды Байдена, и, возможно, как раз те самые несколько процентов он потеряет, которых может не хватить на финишной прямой.

Пока еще идет накрутка, два параллельных процесса: внутри Украины раскручиваются «пленки Деркача», а команда Трампа поддерживает эти заявления своей информацией. У меня иногда складывается впечатление, что Деркач и команда Джулиани действуют синхронно по какому-то заранее согласованному плану.

На Украине украли $5,3 млрд американской помощи – Джулиани © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Так Джулиани и сказал, что документ Счетной палаты Украины якобы передал Деркач.

— Да, я и говорю, что не удивлюсь, если они действуют совершенно синхронно. Некоторые мои коллеги почему-то говорят, что Деркач — это агент Кремля, но мне кажется, что Деркач больше все-таки агент Трампа. Исходя из логики событий, Москву сюда хотят привлечь для отвлечения внимания. Но в этой логике получается, что Джулиани — тоже агент Кремля.

- Если ситуацию все-таки удастся перевести в юридическую плоскость и обвинения подтвердятся, как думаете, понесут ли названные Джулиани люди ответственность?

— По американскому правосудию могут, а у нас, я думаю, до 3 ноября кардинально не поменяется ничего. Будет публикация пленок, будет это все обсуждаться, будет хихикать Facebook, но это все. Реальных политических и правовых последствий я не вижу.

- А будут ли демократы как-то реагировать на заявления Джулиани? Например, пытаться «перебить» их неким своим компроматом или использовать другие технологии?

— А какие у них могут быть компроматы, кроме того, что «Трамп — агент Кремля. Серия 23»? Они уже выступили с заявлением, что все это околесица и прочие идиоматические выражения, присущие русскому языку.

Самое главное для команды Байдена сейчас — обеспечить абсолютный нейтралитет действующей украинской власти. И пока с этой задачей они более или менее справляются.

- Значит ли это, что Зеленский не будет особо реагировать на всю эту ситуацию?

— Не будет. Ничего, кроме той реакции, которую он уже озвучил по результатам первых пленок. Все будет идти плюс-минус в этом коридоре.

- Это правильная позиция?

— В данной ситуации позиция правильная и позиция, исходя из логики обстоятельств, — это две разные вещи. То есть правильная-неправильная, можно дискутировать. Но в этой ситуации напрямую влезть в американский конфликт — это повторить судьбу Петра Алексеевича [Порошенко]. Давайте вспомним, чем ему обошлось в свое время принятие одной из сторон.

Зеленский не хочет повторять судьбу своего попередника (укр. предшественника. — Ред.), поэтому будет максимально дистанцироваться от этой истории, как минимум до конца этого календарного года.