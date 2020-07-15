Для президента Украины Владимира Зеленского было лучше занять сторону Республиканской партии США, поскольку демократы даже в случае победы Джо Байдена на выборах не смогут нанести Киеву большой вред, считает публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман

Байден остается гарантом прозападных элит в темных финансовых делишках на Украине – Карасев © Facebook/Арсеній Яценюк Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.

По его сведениям, в коррупционных схемах участвовали Джордж Сорос, Джозеф Байден, послы США на Украине (Пайетт, Йованович, Тейлор), а также сам бывший иогда президентом Украины Петр Порошенко, бывший премьер Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Анатолий Александрович, насколько достоверна эта информация, предоставленная Джулиани?

— Для Джулиани это что-то новое. Но для тех, кто более-менее знаком с положением дел на Украине и с самим понятием «Украина», это все вполне очевидно. Удивляться можно разве что тому, что американцы этого раньше не знали.

У меня есть несколько статей, где помимо прочего объясняется, что если русская цивилизация в силу чисто географических условий своего формирования включила в число высших ценностей честность и верность ранее данному слову, то украинский миф, призванный сделать из русских антирусских, всячески восхваляет любые формы обмана: от мелкого воровства до клятвопреступления.

Вспомните, кто числится главными героями украинского мифа? Хронический предатель Мазепа, предавший каждого, кто помогал ему сделать очередной шаг по карьерной лестнице, садист и убийца Бандера и так далее. Так вот, в силу этих обстоятельств человек, искренне считающий себя не русским, а только украинцем, будет врать всеми доступными способами, включая массовое казнокрадство. Просто потому, что этот самый миф предписывает именно такое поведение.

Что касается конкретных разоблачений Джулиани, то они, как ни странно, лежат в русле общей американской политики. У англосаксов примерно те же проблемы с честностью, что и у украинцев. Тоже по чисто географическим причинам. Поэтому англосаксы в последние десятилетия, когда разрабатывалась политика так называемого неоколониализма, всячески поощряют казнокрадство в тех регионах, которым они предоставляют свои кредиты, именно для того, чтобы было технически невозможно эти кредиты потом погасить.

Соответственно, страна, однажды взявшая кредит у МВФ, у Всемирного банка или напрямую у Соединенных Государств Америки, раз и навсегда окажется на крючке. Поэтому то, что возмущает Джулиани, — это наложение двух традиций лжи: англосаксонской и антирусской.

- Почему Джулиани заявил об этом сейчас? Какую цель он преследует?

— Во-первых, очень многое в практике расследований всплывает в какой-то конкретный момент просто потому, что раньше не было таких сведений. Скажем, Фургала (губернатор Хабаровского края) арестовали сейчас просто потому, что его былые подельники стали давать показания. А показания они стали давать после того, как следствие сумело доказать их собственную вину, и они постарались хотя бы часть вины перевалить на заказчика своих преступлений.

Так же и Джулиани. Он ведет расследование достаточно давно и долго, но не все сведения в рамках этого расследования стали известны ему сразу, и не все доказательства этих преступлений он получил сразу. Так что это тоже долгий процесс.

Вероятно, он бы еще откладывал это дело, чтобы по возможности предъявить доказательства уже в суде. Это обычная американская практика, когда максимум доказательств держат в секрете и предъявляют их непосредственно в суде, чтобы у противника не было времени для опровержения.

Но сейчас приближается главный американский суд — выборы. И, поскольку выдвинутый демократами кандидат в президенты Байден замазан в киевской грязи по самые уши, эти разоблачения призваны повлиять на его избирателей, чтобы как можно большую их часть от него оттолкнуть. До суда, полагаю, дело не дойдет, но на избирателей это, скорее всего, подействует.

- Смогут ли демократы отвлечь внимание общества от украинской коррупции проблемой коронакризиса или погромами на расовой почве?

— Они этим уже занимаются. Но тут есть тонкость. Эти свои козыри они предъявили раньше. А в предвыборных играх чем позже вы предъявляете свой козырь, тем больше шансов, что он сыграет, поскольку оппоненту нужно время, чтобы найти, чем этот козырь побить.

Поэтому лично я очень надеюсь, что дуэт «Байден-Альцгеймер» проиграет. То, что у Байдена давно и серьезно не в порядке с мозгами, видно невооруженным глазом.

- Президент Зеленский пытается балансировать между демократами и республиканцами, не принимая ни одну из сторон. Как следовало бы ему поступить в этой ситуации и как он поступит на самом деле?

— Скорее всего, он продолжит вот эту балансировку. Но лично я полагаю, что ему стоило бы высказаться в пользу республиканцев. Даже если случится чудо и выиграют демократы, они не смогут ему серьезно напакостить. Украина находится в таком аховом положении, что хуже уже не будет. Даже если американцы перекроют кредиты, Украина просто объявит дефолт. В ее ситуации это не худший выход из положения. А если выиграют республиканцы, то они смогут сделать Украине в целом и Зеленскому в частности какие-то ценные подарки.