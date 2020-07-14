Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что из-за отсутствия монобольшинства на грядущих региональных выборах на Украине и из-за децентрализации на местном уровне возникает риск столкновения властных структур

Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Владимир Вячеславович, выборы в местные органы власти Украины состоятся в конце октября, но они уже вызывают много споров и активно обсуждаются. Как думаете, в чем причина такого ажиотажа?

— По сравнению с тем, что было в 2015 году, я бы не сказал, что обсуждения начались задолго. Пока что обсуждается вопрос переноса выборов, что сдерживало кампанию. И абсолютное большинство реальных кандидатов, например, в мэры городов вплоть до последнего времени не вели избирательную кампанию. Часто потенциальные кандидаты начинали раскрутку уже весной где-то, а сейчас таких ситуаций практически не было. Мы почти не знаем кандидатов от «Слуги народа» и от других парламентских партий.

Все ждут официального объявления о дате выборов, то есть постановление парламента. Второй важный фактор: ждут, когда будут приняты поправки к избирательному кодексу, чтобы понимать финальные правила игры, например, с какого уровня выборы будут только по партийным спискам. Уже очевидно, что во всех крупных городах, в областные советы они будут только по партийным спискам.

Но у нас очень значимый сейчас уровень объединенных территориальных громад (ОТГ — ред.). Собственно, на местах власть будет не в районах, а именно в ОТГ, и там выборы будут более значимы. Но там нюансы: пока еще не ясно, с какого уровня будут партийные списки, а где с участием непартийных кандидатов-самовыдвиженцев.

- Некоторые политологи говорят о большом значении грядущих выборов в целом для страны, называя их четвертым туром президентских выборов. Что вы думаете по этому поводу?

— Ничего подобного. Такая ситуация могла быть в прошлом году: вот если бы выборы осенью прошлого года состоялись, тогда да. А сейчас ситуация совсем другая. Я вам скажу даже больше, ситуация, конечно, ухудшилась для правящей партии, для «Слуги народа», поэтому никакого четвертого тура президентских выборов не будет и никакого выбора между [президентом Владимиром] Зеленским и другим тоже не будет.

Это местные выборы, на которых решающую роль играют местные партии, партии, прежде всего, мэров.

- Думаете, «Слуга народа» не сможет обеспечить себе большинство на этот раз?

— Думаю, что практически во всех регионах и во всех крупных городах не будет одной партии-победителя. Монобольшинства не будет ни в одном регионе.

И это осложнит ситуацию для мэров, потому что раньше, например, [мэр Харькова Геннадий] Кернес контролировал полностью Харьковский горсовет, почти контролировал [Одесский горсовет мэр Одессы Геннадий] Труханов, у остальных мэров этого не было. А сейчас я думаю, что Кернес, например, останется, но у него не будет полного контроля над горсоветом — ситуация станет более плюралистичной.

Кирилл Молчанов: Местные выборы на Украине могут стать толчком для роспуска парламента © Facebook, Денис Жарких

- Значит, будут коалиции?

— Да, будет плюрализм большой на местных выборах, и придется создавать коалиции.

- Вообще в последнее время мэры довольно громко заявили о себе как во время «мэрского бунта», так и с формированием «Пропозиции». На этом фоне и на фоне децентрализации, как вы считаете, может ли по итогу выборов измениться такая тенденция, что глобальными для Украины политическими вопросами занимается Верховная Рада, а на местном уровне решаются исключительно коммунальные вопросы?

— Нет, конечно. Ситуация будет более запутанная. Понятно, что статус органов местного самоуправления возрастает в связи с процессом децентрализации. Но больше всего возрастает влияние ОТГ и городских советов: больше финансовых ресурсов, и, конечно, они хотят большей самостоятельности. И борьба за ОТГ, горсоветы будет самой упорной, потому что это самый лакомый приз с точки зрения финансовых ресурсов и возможностей.

Самое, скажем так, слабое звено — это районные советы. Их значение существенно сокращается. По областным советам будет очень противоречивая ситуация — их и административное, и финансовое значение сокращается. Они будут, конечно, курировать, определять, планировать инфраструктурные проекты областного значения, но это будет не совсем коммунальный орган.

И тут есть риск: в этой ситуации, когда основная коммунальная власть уходит в ОТГ и горсоветы, областные советы могут быть подвергнуты чрезмерной политизации, тем более что они будут формироваться по партийному принципу. И это будет их подталкивать к каким-то излишним политическим действиям.

Владимир Фесенко. Биографическая справка © Facebook Владимира Фесенко

Поэтому сейчас, я думаю, будет такая ситуация, что сначала, может быть, активно будут выяснять, у кого власти больше. Но это скорее будет между губернаторами и руководством областных советов. А в городах мало что поменяется: здесь ключевой фигурой как был, так и останется мэр.

- Как думаете, действующие мэры крупных городов сохранят свои позиции?

— Конечно, далеко не все действующие мэры выиграют выборы, но в крупных городах, скорее всего, да, большинство действующих мэров останутся при власти.