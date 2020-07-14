Глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев считает, что местные выборы на Украине будут определять конфигурацию и расстановку сил на парламентских выборах и, соответственно, могут поставить вопрос о досрочном роспуске Верховной Рады

Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Андрей Владимирович, выборы в местные органы власти Украины состоятся в конце октября, но они уже вызывают много споров и активно обсуждаются. Как думаете, в чем причина такого ажиотажа?

— Есть целый ряд факторов. С учетом тех изменений, которые произошли за последний год в украинской политике, для того, кто хочет играть в политику, есть Верховная Рада, а для того, кто ищет ресурсы, в том числе и материальные, куда привлекательнее цена мандата в местных советах — я имею в виду города-миллионники, областные советы, крупные ОТГ (объединенные территориальные громады. — Ред.). И с учетом того, что Рада фактически дала зеленый свет распродаже земли сельхозназначения, понятно, какая будет конкуренция на местных выборах.

Ситуацию усугубляет еще и незавершенная административно-территориальная реформа, которая вносит хаос и путаницу, подвесила по сути ситуацию с местными выборами. Решение не принято, президент отозвал постановление о назначении выборов, и вопрос до сих пор остается открытым. Потому что постановление предполагало проведение выборов в Киеве, областных советах и крупных городах, а вопрос с ОТГ подвисал. Это все делает ситуацию безнадежно запутанной и сложной, поскольку есть очень большой риск, что выборы приведут к еще большему хаосу.

Ну и третий фактор — это падение рейтинга президентской партии «Слуга народа». Год назад, если бы [президент] Владимир Зеленский пошел на выборы, достаточно было взять одну идею справедливого завершения децентрализации, и «Слуга народа» была бы безусловным фаворитом и лидером в большей части регионов Украины. Сейчас ситуация изменилась.

- Думаете, на этих выборах «Слуге народа» не удастся обеспечить себе большинство?

— Падение рейтинга «Слуги народа» конвертируется в достаточно заметный рост поддержки "Партии Шария", которая удачно переходит из онлайна в офлайн, есть рост у «За життя» («Оппозиционной платформы — За жизнь». — Ред.), и это достаточно серьезно меняет электоральную картину. Допустим, в том же Харькове промайданные силы, за исключением «Слуги народа», рискуют вообще не попасть в городской совет, и под вопросом еще и областной совет.

Руслан Бортник: Грядущие местные выборы — это четвертый тур президентских выборов с последствиями для всей Украины © Facebook, Ruslan Bortnik - Некоторые политологи в связи с этим выражают тревогу относительно возможного роспуска парламента сразу после местных выборов. Что вы думаете по этому поводу?

— Естественно, ситуация вызывает тревогу и опасения, что с неизбежностью поставит вопрос о досрочных парламентских выборах — местные выборы будут определять конфигурацию и расстановку сил на выборы парламентские. Пока украинский политикум движется навстречу местным выборам, к ситуации неопределенности и достаточно серьезных противоречий.

- Учитывая такое положение дел, пойдет ли правящая партия на коалиции?

— Судя по всему, «Слуге народа» придется вступать в коалиции с региональными элитами. Как в Харькове, например, с блоком «Успешный Харьков» [мэра Геннадия] Кернеса, в Киеве — с УДАРом [мэра Виталия] Кличко. Поэтому придется властью делиться, и, судя по всему, это будут различные политические силы: в областных центрах это будут, скорее всего, мэрские квазипартии, а на уровне облсоветов это будут, скорее всего, на Юго-Востоке — «За життя», в Западной Украине — «Евросолидарность»… Поэтому картина будет достаточно пестрой.

- Что касается мэров, большинство из них в ключевых украинских городах имеют достаточно прочные позиции. Сохранят ли они их по итогам выборов?

— В большинстве случаев мэры удержат [позиции]. Пока у «Слуги народа» нет популярных и рейтинговых фигур, которых можно было бы выставить на мэрские выборы в Киеве, Днепропетровске (Днепре. — Ред.), Харькове, Одессе. Да, где-то может быть ситуация получше, где-то похуже, но в целом конкуренцию мэрам представители «Слуги народа» уже не составят.

Если год назад у них были достаточно высокие шансы побороться, то сейчас эти шансы упали.

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" - Как считаете, благодаря чему мэрам удается удерживать власть?

— Во-первых, это концентрация ресурсов и то, что вокруг них формируется местная элита. Ну и, во-вторых, перманентная промывка мозгов: как и олигархи, мэры приватизируют прибыль, в том числе репутационную, и национализируют убытки, списывая на Киев свои просчеты, некомпетентность. И это позволяет, как в случае с коронавирусом (справедливости ради надо отметить, что Киев перебросил в значительной степени ответственность за борьбу с коронавирусом на местные власти), репутационно отыгрывать ситуацию.

- Вообще в последнее время мэры довольно громко заявили о себе как во время «мэрского бунта», так и с формированием «Пропозиции». На этом фоне и на фоне децентрализации, как вы считаете, может ли по итогу выборов измениться такая тенденция, что глобальными для Украины политическими вопросами занимается Верховная Рада, а на местном уровне решаются исключительно коммунальные вопросы?

— Я могу сказать, что после выборов мы можем столкнуться с ситуацией, когда усилятся центробежные процессы. Я не говорю о параде суверенитетов и распаде, но региональные элиты потребуют большего.

- Чего вы ожидаете от выборов?

— Я надеюсь только, что президент не потеряет контроль над ситуацией, поскольку тогда вероятны действительно неприятные процессы для страны.