Действующий польский президент Анджей Дуда, кандидат правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, победил во втором туре кандидата польских либералов Рафала Тшасковского с минимальным перевесом. Он получил чуть больше 51% голосов. Польские выборы для Украины.ру комментирует политолог Вадим Самодуров

- Вадим, почему на президентских выборах в Польше победил традиционалист и консерватор Дуда, а не либерал Тшасковский?



— Ответ, на мой взгляд, очевиден. Потому что поляки — закоренелые традиционалисты и консерваторы, возможно, последние в Евросоюзе настоящие традиционалисты и консерваторы.

Но если говорить серьезно, то, пожалуй, главная причина победы Анджея Дуды на прошедших выборах — это то, что пенсионеры вырвались из карантина. И власть сделала все возможное, чтобы эта наиболее консервативная часть электората попала на избирательные участки и сделала свой выбор.

Думаю, это сыграло решающую роль. В свое время оппозиционная «Гражданская платформа» использовала на выборах даже слоган «Спрячь бабушкин паспорт». Это говорит именно о том весе, который имеет возрастной электорат и вообще консервативный электорат, который в Польше очень силен. К нему относятся ревностные католики, националисты, евроскептики.

- Эти выборы снова показали раскол Польши: западная часть страны голосует за либерала, проевропейски и прогермански настроенного Тшасковского, а восточная — за консерватора и проамерикански настроенного Дуду. Почему такое голосование? Может ли такой раскол привести к каким-то серьезным последствиям? Если да, то к каким?



— Я бы не стал говорить о «расколе Польши». Это слишком драматический взгляд на вещи. Да, градус политизации польского общества довольно высок. Но то же самое можно сказать и о других восточноевропейских странах — и тех, которые уже являются членами Евросоюза, и о тех, кто топчется на пороге.

Посмотрите на Венгрию. Или, например, на Сербию. Страсти кипят. Идет «война миров» — это противостояние мировоззрений и взглядов. Страны Восточной Европы все еще переживают «переходный возраст». Поэтому происходит этот бесконечный и мучительный выбор между самостоятельностью и «европейской семьей», поэтому везде происходит конфликт условных «либералов» и «консерваторов».

Но для Польши, на мой взгляд, это не может иметь каких-то фатальных последствий. В первую очередь потому, что для этого нет реальных, значимых поводов и предпосылок. Поляки прагматичны и практичны. Они твердо стоят на земле, а не витают в облаках. И для них решающее значение имеет экономика. А польская экономика за последние десять лет только растет и в настоящее время демонстрирует лучшие результаты в Европе на фоне всеобщего падения из-за пандемии.

Для поляков собственный кошелек имеет большее значение, чем политические взгляды. Поэтому с победой Анджея Дуды готовы смириться даже те, кто не согласен с его взглядами, если эта победа не скажется отрицательно на экономическом благосостоянии. И я бы не стал говорить о какой-то значительной разнице в результатах голосования на востоке и на западе страны. Речь может идти скорее о противостоянии городов и «села».

- Внешняя политика Польши при вновь избранном президенте в отношении России, Германии, Украины и США останется прежней?



— Вряд ли Анджей Дуда будет «переобуваться» в угоду либеральной части польского общества или европейских «друзей». Сделать это означало бы потерять поддержку своего постоянного и надежного электората, который любит и поддерживает его именно за всё то, что не нравится оппонентам. Для Европы и Украины результат прошедших выборов — это, безусловно, поражение.

По отношению к Германии политика нынешних польских властей значительно более холодная и жесткая, чем к России. Дуда и правящая партия «Право и справедливость» постоянно педалируют тему исторический вины немцев перед поляками и требуют репараций за оккупацию.

Для Киева победа Дуды тоже ничего хорошего не несет. Дуда и его сподвижники и сторонники очень негативно относятся к украинскому национализму. И еще в бытность Порошенко президентом поляки дали Украине четкий и недвусмысленный сигнал о том, что с таким национальным героем, как Бандера, Украине в Европе делать нечего. Поэтому Польша и дальше будет саботировать интеграцию Украины в ЕС.

Каким бы ни было отношение Дуды к России, для Москвы с учетом того, о чем я сказал выше, Дуда скорее полезен, чем вреден.