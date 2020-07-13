- Руслан Олегович, выборы в местные органы власти Украины состоятся в конце октября, но они уже вызывают много споров и активно обсуждаются. Почему так происходит?
— В принципе, времени не очень много — у нас фактически осталось три месяца до местных выборов. Более того, роль местных элит в Украине возрастает — и политическая, и финансовая. Также в этом политическом цикле после избрания [президентом Владимира] Зеленского местные элиты демонстрируют огромную самостоятельность: они отказываются присоединяться к «Слуге народа», «Европейской солидарности», ОПЗЖ («Оппозиционной платформе — За жизнь». — Ред.), а сформировали свои политические проекты. Количество финансового ресурса на местах тоже выросло.
И в связи с этим борьба на местных выборах будет сопоставима с парламентскими. Более того, на фоне общей нестабильности, хрупкости власти сегодня региональные элиты могут стать доминирующей политической силой в Украине. И сегодня места в региональном управлении — мэрские должности, должности в местных советах — для многих даже центральных политиков, депутатов парламента выглядят очень привлекательными, выглядят тихой гаванью, в которой можно сидеть еще как минимум пять лет, находясь в политике, имея доступ к финансовым ресурсам. На фоне того, что прогнозируемость центральной политики крайне низкая — никто не даст гарантию, где будет страна через два года.
- То есть вы считаете, что грядущие выборы поменяют текущее положение, при котором в Верховной Раде решаются глобальные для Украины политические вопросы, а на местном — исключительно коммунальные?
— Это четвертый тур президентских выборов. Третьим туром были парламентские выборы, а это четвертый, потому что они с политической точки зрения предопределяют стабильность всей власти в Украине, поскольку если партия власти проиграет эти выборы (а она, скорее всего, не выиграет эти выборы), то это может быть основанием для формирования полноценного политического кризиса в Украине с ростом запроса на досрочные парламентские и президентские выборы.
Поэтому это не просто местные выборы, это фактически четвертый тур президентских выборов с соответствующими последствиями для всей политической системы.
- Как будет действовать в таком случае «Слуга народа»?
— Посмотрим, как партия власти сможет договориться с региональными элитами. Скорее всего, в зависимости от регионов, «Слуге народа» придется формировать коалиции — где-то с «Европейской солидарностью», где-то с ОПЗЖ. Мы получим смешанные в основном с региональными элитами, но где-то с ОПЗЖ и «Европейской солидарностью» региональные коалиции, что скажется и на работе парламента.
- Согласятся ли ОПЗЖ и «Евросолидарность» на коалицию?
— В региональном разрезе я этого не исключаю.
- В целом у мэров большинства ключевых украинских городов (Одессы, Харькова, Днепра, Львова и т.д.) довольно прочное положение. Как думаете, сохранят они свои позиции после выборов?
- Большинство из них, думаю, да.
- А есть у них что-то общее? Благодаря чему они держатся на своих местах?
— Это в основном крепкие хозяйственники, ориентированные на интересы местного населения. Такие себе, знаете, герцоги и бароны, то есть люди, находящиеся в общей системе управления, но ориентированные на местные проблемы. Крепкие хозяйственники, крепкие управленцы на местах.