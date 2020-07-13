В понедельник, 13 июля, Олесю Бузине исполнился бы 51 год. Политолог Владимир Корнилов не верит, что убийц писателя посадят: «Почти наверняка ничего при Зеленском не произойдёт. То, как последнее время он заискивает перед праворадикалами, свидетельствует о том, что он пошёл по пути к "граблям Януковича"»

- Владимир, что, по вашему мнению, Олесь Бузина значит для Русского мира?

— Олесь Бузина — это символ, это знамя, это пример. Он был беззаветным патриотом Малороссии, за это и погиб. Убийцы думали, что уничтожают Олеся. А на самом деле они обессмертили его имя и его творения.

- Как вы считаете, получат ли при Зеленском убийцы Бузины срок?

— Почти наверняка ничего при Зеленском не произойдёт. То, как последнее время он заискивает перед праворадикалами, свидетельствует о том, что он пошёл по пути к «граблям Януковича».

Если даже тот не понимал, что своим у националистов он не станет, как бы ни прогибался перед ними, то Зеленский тем более этого не понимает. А это значит, что убийцы Бузины будут чувствовать себя в безопасности

- Вдова Александра Зиновьева — Ольга Зиновьева — выступила в свое время с инициативой поставить памятник Бузине в Москве. Что вы думаете об этой инициативе?

— Я считаю, что и памятник нужен, и уж точно можно было бы назвать улицу в его честь. Надеюсь, доживем и до того момента, когда появится памятник Бузине и в его родном Киеве, который он обожал безмерно.