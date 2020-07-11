Европа заинтересована в том, чтобы Россия ушла из Донбасса, а какими методами это осуществить – вопрос тактики, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Западные СМИ: Украина ждёт, когда на неё нападет Россия, чем смешит весь мир © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк - Алексей, министр по делам неподконтрольных территорий Алексей Резников опубликовал блог в Atlantic Council, где призвал Запад поддержать пересмотр, ревизию Минских соглашений как «не соответствующих нынешним геополитическим реалиям». Пойдут ли на это стороны, и принесет ли это пользу для мирного урегулирования?

— Незадолго до этого было опубликовано интервью французского посла Де Пансена в РБК Украина, по которому было видно, что он против ревизии Минских соглашений. Он понимает, что отдельные их пункты имеют разную интерпретацию, но не считает нужным, чтобы какая-то согласованная фиксация этих интерпретаций была оформлена в каком-либо новом документе.

Но важно не только, могут стороны переговоров пойти на это или не могут. Важно, что Украина не будет выполнять Минские соглашения. Тот же Резников прямо пишет, что его интересуют не такие частности, как выборы или контроль над границей, а он прямо пишет, что особый статус не нужен и что Украина не только не может пойти на закрепление особого статуса в конституции, а на какой-либо особый статус.

- Ждать ли каких-то последствий после этих слов Резникова? Потому что все стороны говорят о нерушимости Минских соглашений, но Киев при этом не первый раз заявляет, что выполнять их не будет.

— А каких вы ожидаете последствий? Если мы возьмем интервью того же Де Пансена, то он тоже выступает за нерушимость Минских соглашений, говорит о выборах, но ничего не говорит об особом статусе. И ни один западный посол в подобных интервью не говорил об особом статусе. Они все желали бы, чтобы Россия ушла из Донбасса и Украина получила бы над ним контроль. Вопрос только в тактике.

Кроме того, статья была направлена на Соединенные Штаты. Я допускаю, что у Киева есть опасения в связи с Нацбанком, и на сайте того же Atlantic Counsel были тревожные публикации всяких западных соросят. Таким образом Киев пытается заверить США, что он остается на прозападном курсе.

Потому что есть опыт начала марта, когда практически одновременно убрали Рябошапку, в том числе руками ОПЗЖ, подписали договоренности о консультативном совете, и на разных экспертных сайтах зазвучали опасения, что Украина якобы меняет курс. Но хотя желание уладить этот кризис присутствует, нельзя объяснять эту публикацию только этим фактором.

- Еще одним громким заявлением недели стало вероятное военное нападение России на Украину. Об этом сначала заявил командующий ВМС Неижпапа, затем опроверг командующий ООС Наев. С какой целью это делается?

— Я могу тоже связать это с кризисом в вопросе Нацбанка. Но я не думаю, что люди уровня главы ВМС Украины так об этом думают. Просто любой украинский военный знает, что, если он скажет о российской угрозе, то его позиция будет приветствоваться.

Кроме того, нужно учесть, что флот Украины, особенно после 2014 года, стал более националистическим, чем даже вооружённые силы. Он с начальной стадии и до закрепления раздела формировался в противостоянии с Черноморским флотом, и там были соответствующие кадры вроде Бориса Кожина.

- В России некоторые эксперты высказали предположение, что Неижпапа таким образом пытается привлечь внимание властей к бедственному положению украинского флота. Возможно ли вообще такое?

— Понимаете, если в руководстве Украины хоть немного соображают, то они понимают, что разговоры о военной угрозе, даже если эта угроза реальна, требуют укрепления сухопутных сил, авиации. Строительство флота — как раз очень медленная процедура по сравнению с укреплением сухопутных сил. Поэтому сомнительно привлечь внимание трезво размышляющих людей к проблемам флота таким образом.

«Трампу нужно сделать рывок». Карасев объяснил, почему опубликовали «пленки Деркача» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - На этой неделе была опубликована новая порция «плёнок Деркача» — записи разговоров Петра Порошенко якобы с Байденом и Путиным. Это все еще попытка дискредитировать Порошенко и Байдена или более тонкая игра?

— Тут интересна такая вещь. Деркач в принципе давно в политике, отметился еще при Кучме. Он никогда не конфликтовал с властями. Он переходил в оранжевый лагерь, потом обратно к Януковичу, теперь он здесь.

Несмотря на то что его отец был главой СБУ, ясно, что он не сам это раздобыл. Ясно, что он используется для слива этого компромата. Я не знаю, как это может повредить Байдену, за исключением слов о Манафорте. Повредить репутации Порошенко среди националистических сил, которые не понимают тонкости дипломатии, можно. Хотя я не понимаю, что это значит в долгосрочном плане.

Есть Порошенко, который претендует как бы на роль лидера оппозиции. У него такой антирейтинг, что общество ни на какой Майдан именно за него не пойдет. Ну собьется его рейтинг. Это облегчит выдвижение на этом поле какой-то новой фигуры, которой не стал Вакарчук, потому что он не хочет заниматься политикой.

Эта новая фигура может быть как Зеленский, внешне не связанная со старой политикой, с олигархами, только в националистическом лагере. Она может быть для Зеленского опаснее, чем Порошенко.

- То есть вы думаете, что Порошенко пытаются дискредитировать, чтобы освободить его место для другой фигуры?

— Не думаю, потому что это пленки Деркача. Другой фигуры не видно. Они решают текущую задачу. По некоторым опросам, рейтинг Порошенко несколько растет. Значит, есть опасения, учитывая его капиталы, что он может устраивать какие-то процессы. Почему бы не нанести ему такой удар? В краткосрочном плане это может быть выгодно. Это однозначно выгодно для борьбы с Порошенко. Но я не знаю, насколько это выгодно в долгосрочном плане.

- А сам Деркач, на ваш взгляд, чего хочет?

— Я не могу сказать. Деркач на втором сроке Кучмы выглядел субъектом украинской политики. Он рассматривался в качестве кандидата в премьеры. Я помню громадную статью в «Независимой газете»: «Пустовойтенко или Деркач». Сейчас у меня нет ощущения, что Деркач является реальным субъектом. Я не встречал его имени в связи с какими-то законодательными инициативами или другими действиями. Только в связи с темой Байдена и Порошенко.