Новая порция пленок Деркача позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому не боятся критики своей позиции в отношениях с Россией, считает политолог Алексей Якубин

«Двуликий Петро»: пользователи Telegram-канала Украина.ру оценили компрометирующий Порошенко разговор с Путиным © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк - Алексей, министр по делам неподконтрольных территорий Алексей Резников опубликовал блог в Atlantic Council, где призвал Запад поддержать пересмотр, ревизию Минских соглашений как «не соответствующих нынешним геополитическим реалиям». Пойдут ли на это стороны, и может ли такая идея быть конструктивной?

— Для того чтобы пересмотреть Минские соглашения, которые на данный момент являются единственным рабочим инструментом Украины для решения конфликта на Востоке, нужно согласие всех сторон. Причем, заметьте, это пока звучит больше позиция Резникова, чем самого президента.

Потому что Зеленский несколько раз говорил, что мол Минские соглашения достались нам в наследство, но это единственный способ, который позволяет понять, куда надо двигаться дальше для решения конфликта на Востоке.

Резников скорее пытается посмотреть, как подобные идеи будут восприняты на Западе. Возможно, это попытка заручиться поддержкой США в вопросе, связанном с Минскими соглашениями. Потому что Atlantic Council скорее ориентируется на американскую, а не немецкую или французскую повестку. Это такой намек Соединенным Штатам, что если вы хотите формализовать свое участие в Донбасском вопросе, то давайте вы тоже присоединитесь к такому видению.

Возможно, это попытка подбросить эту тему для одного из участников президентской кампании в США. Например, для того же Байдена. Чтобы он взял на щит один из мессиджей, то США будут готовы к каким-то другим форматам. Пока это попытка добавить еще каким-то образом завлечь Вашингтон в этот процесс.

Но США в принципе не очень-то хотят формально в этом участвовать. Де-факто они хотят участвовать, а де-юре — нет. И сам факт того, что об этих соглашениях говорит Резников — это не окончательная линия, выработанная в Офисе Президента. Мол, пусть попробует. Если что, Зеленский всегда сможет это отмотать назад. Он может сказать, что это личная позиция Резиникова. А официальная позиция — коммюнике парижского саммита.

- То есть Зеленский через Резникова прощупывает разные варианты?

— Насколько я понимаю, одной из наиболее проблемных тем для Киева являются изменения в конституцию. Со стороны Украины несколько раз озвучивалась позиция, что она не хочет вносить изменения в конституцию с указанием особого статуса. Хотят прописать его на общих положениях децентрализации.

У Зеленского еще и неоднократно ссылаются на социологию, по которой большинство респондентов выступают за возвращение Донбасса в состав большой Украины, но чтобы он имел такой же статус, какой имел до конфликта. Не секрет, что для офиса президента социаология является не просто инструментом. Возможно, они считают, что раз доминирует такое общественное мнение, то почему бы не попробовать поменять договор.

Но с точки зрения решения конфликта очевидно, что все равно нужен специальный подход. По моему мнению, Минские соглашения достаточно оптимально и компромиссно прописывали такой вариант.

- Как раз недавно вышло интервью Дмитрия Козака, в котором он заявил, что переговоры с украинской стороной напоминают театр абсурда, и высказал недоумение по поводу «красных линий», о которых часто говорят в Киеве. Действительно ли позиция Москвы может ужесточиться?

— Интервью — это уже публичная позиция. Козак в данном случае четко отправил сигнал со стороны Москвы, что есть парижское коммюнике, где страны записали ключевые пункты по прекращению огня на Востоке, в том числе полное выполнение Минских соглашений и имплементацию формулы Штайнмайера.

Почему вообще возникают дискуссии? Потому что в Киеве еще поднимают вопрос о второй Нормандской встрече в Берлине. Но как можно проводить вторую встречу, если коммюнике не выполнено? Мне кажется, что со стороны Козака это сигнал о том, что есть коммюнике, мы об этом договорились, если вы хотите передоговориться, то до встречи вы должны выполнить то, о чем мы уже договорились, и тогда уже будем обсуждать варианты.

Заявления Козака сформулированы так, что он не закрывает двери, что переговорная позиция в целом открытая. Но он четко говорит о том, что о второй Нормандской встрече не может идти речь, если не выполнено парижское коммюнике.

- Командующий ВМС Неижпапа сделал целый ряд резонансных заявлений, в частности о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину. Это тоже прощупывание общественного мнения с конкретной целью, или это лишь бы сказать?

— Такие заявления еще сделали ряд военных функционеров, которые часть своей военной карьеры провели во времена Порошенко, когда подобная риторика была популярна. Тот же Турчинов каждые три месяца выходил на публику с очередным заявлением, что вот-вот нападут. Так что это показывает один из элементов «глубинного государства», тем более в военной сфере.

Эти заявления также могли банально быть связаны с тем, что внимание общества сосредоточено на медиках. Не на военных. И я не исключаю, что представители военной корпорации пытаются напомнить о себе. Мол, мы нужны. Мол, вы все только о коронавирусе, а тут есть еще проблема. То есть они увидели, что военная тема сошла на маргинес, и они таким образом пытаются напомнить о себе.

В том числе с расчетом, что если они сейчас не напомнят о себе, то это может отразиться на финансировании военной сферы в целом и на определении приоритетов на будущее. Я думаю, что этот момент здесь ключевой. Потому что Зеленский подобных заявлений не делает, а он является верховным главнокомандующим.

- Зеленский уже больше года на посту президента. Было ли за это время сделано что-то для реально развития армии, в плане материального обеспечения или улучшения качества жизни офицеров?

«Это они от нищеты». Крымский эксперт об агрессивной риторике украинского адмирала © пресс-служба ВМС Украины

В плане финансирования армия сегодня находится в приоритетном положении. Насколько я понимаю, военные хотели бы, чтобы это продолжалось и дальше, исходя из своего корпоративного интереса. И это, кстати, одна из тех групп, которая так же не будет заинтересована в том, что конфликт на Востоке из фазы конфликта низкой интенсивности перешел в принципиально иную фазу.

- На этой неделе была опубликована новая порция «плёнок Деркача» — записи разговоров Петра Порошенко якобы с Байденом и Путиным. Нанесет ли это по нему новый удар, как внутри страны, так и на Западе.

— По образу «Степана Бандеры 2», который выстраивал Порошенко, это точно ударит. Потому что все эти записи в любом случае показывают, что Порошенко действовал диаметрально противоположно тому, что он говорит. После слов о «немытой России» в общении с Путиным абсолютно другие слова, смех и так далее.

Можно было бы сказать, что это дипломатия, и это нормально (хотя это нормально), но вопрос же в другом. Но учитывая, что Порошенко выстраивал образ модернизированного «Бандеры-2», противопоставлял себя Путину и на этом строил свою избирательную кампанию 2019 года, что даже плакаты весели по всей Украине, то это бьет по нему.

Ключевой вопрос для власти состоит в том, кто сделал эти записи. Я не исключаю, что сам Порошенко сделал эти записи, просто он в какой-то момент утратил контроль над своим архивом. Второй нюанс состоит в том, что по всем записям, которые были опубликованы, должны быть проверки. Не только по тому, кто, где и как записал, а потому, что мы слышали. Потому что там было много резонансных вещей.

Например, о диверсиях в Крыму. То, что в Киеве в лице Порошенко все эти годы отрицали, имело место быть, и могло спровоцировать новый виток конфликта. Я уже не говорю об экономических нюансах, повышения тарифов.

Как эти записи могут дальше сказаться на Порошенко? Возможно, это некий шанс для других правых сил. Если раньше ходили слухи, что осенью Порошенко готовит массовый митинг, то теперь ему будет сложнее консолидировать вокруг себя националистическое крыло. У них появился шанс, чтобы этим воспользоваться. А воспользуются ли они, большой вопрос. У Порошенко еще много ресурсов, и медийных, и других.

- А на отношениях Украины с Москвой это как-то скажется?

— Это отчасти упрощает для Зеленского проводить свою политику по отношению к России. С его стороны есть попытка выходить на двусторонние контакты, нет огульной критики, нет шаблонных фраз об агрессии. Зеленский получает для себя возможность в случае чего апеллировать к тому, что Порошенко вел себя еще хуже. Потому что со стороны Порошенко звучали обвинения, что нельзя вести переговоры с Путиным и так далее. Так что на публичный имидж Порошенко это может повлиять.