Реализация Минских соглашений за годы с момента их подписания так и не состоялась, так как Киев, хотя и заявляет о приверженности договоренностям, на деле отказывается их выполнять, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру

На днях в немецкой прессе появился якобы российский документ, в котором Киеву выдвигают жесткие требования в том, что касается обмена пленными, контроля за прекращением огня, а также относительно выполнения Украиной политической части «Минска».

- Олег, на ваш взгляд, для чего Москве ускорять разрешение вопроса Минских соглашений?

— Это игра, которая идет вокруг Минских соглашений, по которой их не выполняет Украина, но ответственность перед международным сообществом вроде как несет Россия, и против нее вводятся санкции, от нее на международном уровне требуют выполнения обязательств Киева, которые прописаны в Минских соглашениях. Это, конечно, ситуация, в которой никакой выгоды для России нет.

«Минский» тупик. Эксперты о том, будет ли мир в Донбассе © AFP, Anatolii STEPANOV

Так как России это невыгодно, то она пытается вывести Киев на чистую воду, продемонстрировать международному сообществу неконструктивность его подхода в деле выполнения условий Минских соглашений.

- А почему Москва активизировалась на этом направлении именно сейчас?

— Жесткие требования к Украине по выполнению «Минска» со стороны России звучат не в первый раз. Украине удается обходить эти требования, в очередной раз заявлять международному сообществу, что, мол, ее позиция конструктивна, а Россия не имеет права ничего требовать.

Так что мы сталкиваемся с ситуацией, которая уже знакома, ничего принципиально нового в ней нет. Но проблема в том, что такое положение дел все более вызывает сомнения и у западных партнеров, в частности, у Германии и Франции.

Соответственно, очередные демонстрации Берлину и Парижу такой неконструктивности подхода Киева стали небессмысленными. Их надо проводить, чтобы ослаблять позиции Киева с его западными партнерами.

- Пока что Германия и Франция скорее поддерживают Украину в вопросе «Минска». Как вы считаете, такое положение дел сохраняется? И может ли Россия изменить ситуацию, добиться отмены санкций?

— Мне кажется, что принципиально изменить ситуацию мы сейчас не можем. Открыто выходить из минского процесса нам невыгодно, потому как тот, кто первый выйдет, тот и будет признан виновным в невыполнении соглашений.

Соответственно, Украина, не выполняя их фактически, не будет официально из этих соглашений выходить.

Что-либо изменить может только смена позиций западных партнеров, если они действительно начнут требовать от Киева хоть каких-то действий.

Действовать через западных партнеров — это единственная стратегия, которой сейчас придерживается и Россия, да и Киев тоже по-своему.

- То есть вы считаете, что Запад не заставит Украину выполнить Минские соглашения в полном объеме?

— Я думаю, что в принципе никто не может заставить Украину выполнить Минские соглашения. Они в принципе невыполнимы, потому что Украина будет делать все для того, чтобы их не выполнять.

Я не представляю себе, как можно заставить Киев, если даже Берлин и Париж захотят добиться выполнения этих соглашений.

На мой взгляд, более пяти лет их невыполнения уже достаточный срок, чтобы убедиться в том, что нежелание Киева выполнять Минские соглашения является стабильным и не зависит от состава лиц во власти Украины.

Вот произошла полная смена этих лиц, но позиция Киева не поменялась. Так что каких-то перспектив выполнения Минских соглашений все равно нет.

- Если «Минск-2» окончательно заморозится, что может прийти ему на смену? Некий «Минск-3»? И каким он может быть?

— Что-то может измениться только тогда, когда вся ситуация вокруг конфликта в Донбассе подойдет к очередной точке бифуркации, которая откроет новые возможности. Так или иначе это будет связано с внутренним развитием на Украине.

Владимир Корнилов: Если минский процесс остановится, то возобновится масштабная война в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Я думаю, что и российской стороне, и всем участникам процесса невыгодно ставить вопрос о радикальном пересмотре соглашений, потому что как их ни пересматривать, все равно Украина будет делать все то же, что и сейчас: де-юре удерживать за собой Донбасс, а де-факто не возвращать его в состав своего государства.

- Как вы считаете, возможно ли полномасштабное обострение боевых действий в Донбассе, если минский процесс окончательно зайдет в тупик?

— Я думаю, радикального обострения там быть не может, могут быть периодически небольшие обострения для демонстрации того, что фронтовая линия не заморожена, и боевые действия так или иначе идут.

Киеву это еще выгодно, так как он использует обострения для внутреннего потребителя. Власть таким образом продолжает демонстрировать, что борется за единство Украины.

Поэтому такой слегка кровоточащий фронт является наиболее выгодной ситуацией для Украины, она и дальше будет пытаться сохранять этот формат недозамороженного конфликта.