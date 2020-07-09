Снимет ли Европа санкции с России, зависит от того, как будет развиваться ситуация на выборах в США, считает публицист, интеллектуал и политический аналитик Анатолий Вассерман

Руслан Бортник: Россия нацелена использовать Донбасс для давления на Украину © Facebook, Ruslan Bortnik - Анатолий Александрович, на днях в немецкой прессе появился якобы российский документ, в котором Киеву выдвигают жесткие требования в том, что касается обмена пленными, контроля за прекращением огня, а также относительно выполнения Украиной политической части «Минска». Как вы считаете, действительно ли Москва активизировалась в этом направлении, и почему это происходит именно сейчас?

— Насколько я понимаю, ультиматум уже предъявлен. В ходе переговоров в Берлине заявлено, что Украина должна в кратчайшие сроки представить свой план выполнения Минских соглашений. В противном случае гаранты этого соглашения (Российская Федерация, Германия и Франция) признают, что Украина не выполняет свои обязательства, ну а последствия этого очевидны.

Сейчас значительная часть санкций Евросоюза против Российской Федерации обосновывается именно тем, что якобы это РФ препятствует исполнению Минских соглашений. Если Германия и Франция признают, что их исполнению препятствует Украина, то эти санкции будут отменены.

А ведь президент Зеленский недавно заявлял, что Минские соглашения для того и заключены, чтобы обосновать санкции против России. Насколько я могу судить, других ультиматумов не нужно.

Если киевские террористы распускают слух о каком-то ультиматуме, это значит, что они пытаются представить позицию гарантов Минских соглашений как личную гарантию «кровавого тирана Путина».

- Насколько я понимаю, Евросоюз только что продлил антироссийские санкции на полгода. Что же все-таки должно случиться, чтобы Германия и Франция окончательно убедились в том, что это именно Украина не выполняет «Минск», и сняли ограничения?

— Ну вот я и не исключаю, что как раз отказ Украины выполнить просьбу, прозвучавшую на переговорах в Берлине, может быть поводом.

- Чтобы принять такое решение, Европе нужно быть свободной от диктата США. При каких обстоятельствах она обретет эту субъектность?

— Трудно сказать. Дело в том, что программа Трампа качественно отличается от программы его предшественника, и добиваться неконкурентности европейских товаров на американском рынке он намерен иными средствами, нежели Обама.

Поэтому я полагаю, что после победы Трампа на выборах 3 ноября и после победы республиканцев на парламентских выборах в этот же день (у них там единый день голосования), когда пройдет полгода и опять наступит время решать, продлевать санкции или не продлевать, положение в самих Соединенных Государствах Америки изменится настолько, что Вашингтон не будет давить на Брюссель с целью их продления.

Правда, до этого еще надо дожить. А американские традиции расправы с неугодными президентами весьма разнообразны.

- Будет ли Украина сейчас пытаться заключить вместо «Минска-2» некий «Минск-3» и насколько ей это удастся?

— Украина попытается. Но остальные участники переговоров в Минске объяснят, что если она не выполняет старые соглашения, то зачем выполнять новые. Ведь они точно так же будут не выполнены.

- А какого разрешения донбасского конфликта хочет Россия? Она хочет включить Донбасс в свой состав или включить его в состав Украины на правах региона с особым статусом?

— Позиция Российской Федерации оглашена давным-давно. Ей не нужны агрессивные, а тем более террористические соседи. Как этого добиваться — зависит от конкретных обстоятельств. Поэтому я не берусь сказать, как будет действовать Российская Федерация в дальнейшем, потому что обстоятельства постоянно меняются.

- Если по-прежнему в регионе не будет ни войны, ни мира, то как вы оцениваете будущее Донбасса в социально-экономическом плане? Он станет «вторым Сингапуром» или его ждет деградация?

— Сингапур не получится. Просто потому, что у Донбасса нет главного источника доходов Сингапура — нет колоссального потока торговых судов, проплывающих мимо и нуждающихся в обслуживании.

Но Донбасс — это три области: Донецкая, Луганская и Ростовская. Насколько я могу судить, их экономическое единство, частично нарушенное спадом, который был вызван развалом России (на тот момент она называлась Советский Союз, но это ничего не меняет), восстанавливается.

Последствия этого спада частично преодолены, и, в частности, экономическая интеграция в рамках этих трех областей возобновляется. Судя по предыдущей истории этих трех областей, шансы на экономическое благополучие у них неплохие.